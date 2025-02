„Neradil jsem Slovákům, koho volit. Ale tohle říkat budu.“ Fiala sám v ČT. Kopal do Fica i Babiše

Při pátečním setkání slovenského premiéra Roberta Fica s velvyslanci musel český velvyslanec v Bratislavě Rudolf Jindrák vyslechnout výtky, že čeští politici a média zasahují do vnitřních záležitostí Slovenska.

Fico se ostře vymezil vůči některým výrokům českých představitelů a médií, které kritizovaly jeho politiku. Pro úplnost je však třeba dodat, že kritika nesměřovala například k Václavu Klausovi, který otevřeně podporoval Roberta Fica, nebo k Miloši Zemanovi, jenž se k situaci na Slovensku dlouhodobě stavěl vstřícně.

Postoj slovenské vlády odráží napjaté vztahy mezi Ficovým kabinetem a některými českými médii i politiky, kteří varují před vývojem na Slovensku a před politikou současné vlády SR.

Tématu se v neděli celou hodinu jako jediný host v pořadu Otázky Václava Moravce věnoval i český premiér Petr Fiala, který oznámil, že se v následujících dnech setká se slovenským předsedou vlády: „Setkám se s ním zítra v Bruselu na jednání Evropské rady.“ Není ale jisté, zda si preméři vyjasní, kdo a jak zasahuje do jakých vnitřních záležitostí druhé země.

Český premiér označil Ficovu kritiku za „naprosto nepřiměřenou“, zvláště vůči českému velvyslanci Rudolfu Jindrákovi, kterého považuje za profesionála, jenž se snaží udržet dobré česko-slovenské vztahy i v této složité době.

Předseda vlády následně odmítl, že by zasahoval do slovenských záležitostí, ale má prý právo se vyjádřit. „Nevstupuji do vnitřních záležitostí Slovenska. Žádný z mých vládních kolegů to nedělá. Ale mám právo vyjádřit se k zahraniční politice Slovenska, pokud se týká českých zájmů. A to také dělám,“ ohradil se vůči obviněním ze strany svého slovenského protějška.

Jako konkrétní příklad zmínil cestu slovenského premiéra do Moskvy: „Pokud se Robert Fico rozhodne navštívit Vladimira Putina v situaci, kdy Rusko každý den zabíjí lidi na Ukrajině, rozhodně to není něco, co by odpovídalo zájmům České republiky,“ doplnil.

Zároveň zdůraznil, že na rozdíl od Andrej Babiše (ANO) a dalších opozičních politiků nezasahuje do slovenských voleb. „Nikdy jsem neříkal, koho mají lidé na Slovensku volit. Držím se pravidel mezinárodní politiky. Mám však právo – a považuji to za nutnost – ozvat se tam, kde se slovenská politika dotýká evropských zájmů, společných postojů a českých zájmů,“ dodal Fiala s tím, že právě to nepovažuje v případě Slovenska za správnou politiku a hodlá na to dále poukazovat.

Slovenska politika poškozuje české zájmy

Na otázku, zda si myslí, že současná slovenská vládní politika poškozuje české zájmy, premiér Petr Fiala odpověděl jasně: „Jestli někdo jede do Moskvy, jestli častěji kritizuje Brusel než Moskvu, tak to není něco, co bychom za současné složité mezinárodní situace mohli považovat za odpovídající našim zájmům. To ne,“ uvedl Fiala a dodal, že tento postoj sděluje Robertu Ficovi otevřeně.

Všichni voliči ANO souhlasí s Ficovo proruskou politikou?

Ministerský předseda vlády se naopak pozastavoval nad tím, že čeští podporovatelé Roberta Fica v čele s Babišem nemají problém s jeho proruskými aktivitami. „Zajímá mě, když tak nadšeně doporučovali Roberta Fica, proč se dnes neozývají k jeho proruským aktivitám? Dnes mlčí? Dnes je jim to jedno? Opravdu všichni voliči ANO podporují tento způsob zahraniční politiky? Já si myslím, že ne,“ pokračoval Fiala.

K tomu zdůraznil, že jeho se osobně nic takového netýká: „Já žádná aktiva, finance, podíly nikde nemám, takže já můžu bezpečně hájit zájmy českých občanů,“ ujišťoval.

Cesta k Putinovi je fatální chyba. Fico jen oslabuje jednotu Evropy

Fiala se vrátil k tématu návštěvy Roberta Fica v Moskvě. Kritizoval nejen samotnou cestu, ale i její symbolický dopad na evropskou jednotu. „Kdyby někdo měl své ekonomické zájmy, a dokonce i kdyby měl pocit, že je má hájit, tak jet za člověkem, vůči němuž musíme mít všichni oprávněné výhrady, je fatální chyba. Putin brutálním způsobem napadl sousední zemi, porušuje mezinárodní řád a zasahuje negativně do globálního prostředí. Čeho tedy dosáhl Robert Fico?

Jenom toho, že se aspoň symbolicky vráží trochu klín do jednoty, kterou evropské země navenek ukazují,“ konstatoval.

Podle Fialy by evropské státy měly naopak usilovat o co největší izolaci Ruska: „Snažíme se o to, abychom Rusko co nejvíce izolovali a dali najevo, že tato politika je naprosto nepřijatelná.“

Mezivládní konzultace neobnovíme

Premiér Petr Fiala v rozhovoru zdůraznil, že česká vláda neplánuje obnovit mezivládní konzultace se Slovenskem, které byly pozastaveny na začátku loňského roku. Nevidí k tomu důvod. „Je to speciální formát, není to nic nutného, je to něco navíc. Za této situace není na místě a ničemu by nepomohl,“ řekl s tím, že do konce volebního období nevidí důvod pro jejich obnovení, ale s Robertem Ficem je v kontaktu a jednotlivá ministerstva mezi sebou dále jednají.

Vyšší výdaje na obranu jsou nutné

Česká vláda podle Fialy plánuje zvýšit obranný rozpočet na 2,1 nebo 2,2 % HDP, aby měla dostatečnou rezervu a zajistila, že minimální hranice 2 % bude vždy splněna. Je reálné v příštím volebním období zvýšit české výdaje na obranu na 3 %, pokud bude současná koalice ve vládě.

V kontextu toho zdůraznil, že silnější Rusko není v zájmu nikoho, ani amerického prezidenta Donalda Trumpa. „Počkejme na kroky, počkejme na řešení. Myslím, že v zájmu nikoho není, aby Rusko bylo silnější, aby se mu tato agresivní politika vyplácela,“ doplnil premiér Petr Fiala.

