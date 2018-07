„Neštvěte mě. Já jsem založil protikorupční hnutí.“ Babiš si v rozhovoru pochvaloval Trumpa a fungování vlády. Pak došlo na citlivé téma

Hned v úvodu se premiér Andrej Babiš vrátil ke kauze Krčála a Malé, obviněných z plagiátorství. Že se o ministerské posty ucházejí lidé, kteří ve svých diplomových či bakalářských pracích opisují, není podle něj v pořádku. „Nedělá to vládě dobré jméno. Paní Malá obvinění ovšem odmítla, a když jsem ji potkal, požádal jsem ji, aby se obhájila před médii. Její tiskovka nedopadla dobře a bylo jasné, že mediální tlak byl – na rozdíl od pana Krčála – tak intenzivní, že mi nabídla rezignaci,“ připomněl.

Poté premiér zaměřil svou pozornost na přijímání zákonů z EU. Kdybychom zavedli systém, že ke směrnicím, které přicházejí z EU, nebudeme nic přidávat, ale jen je automaticky zaneseme, celé by se to mohlo zrychlit. „Je to zlo, ale v rámci EU jsme se zavázali přijímat evropské zákony,“ připomněl Babiš. Některé státy nedodržují pravidla, na což prý EU reaguje stále novými směrnicemi. „Musíme počkat na novou Evropskou komisi a pak se snažit prosadit větší vliv jednotlivých členských států.

To však vyžaduje z naší strany trpělivé budování mnohostranných vztahů a kontaktů, protože sami to neprosadíme. Přesto předseda vlády nevidí deficit v tom, že nemáme plnohodnotného ministra zahraničí. „Já jsem lídr zahraniční agendy v Evropské unii. Proto jsme spěchali s první vládou, abych mohl loni 14. prosince jet na Evropskou radu. Proto si buduju všestranné vztahy. Ministr je důležitý, ale léto bez něj přežijeme,“ řekl s tím, že zatím dělá zahraniční politiku dohromady s Hamáčkem.

Jan Hamáček ČSSD

Pověřen vedením ministerstva zahraničních věcí

1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Předseda vlády poukázal na to, že se mu daří navazovat vztahy s různými dalšími státníky, včetně Donalda Trumpa, se kterým nedávno v Bruselu probíral například výdaje na obranu. „Jeho koncepce je jasná, přemýšlí jako byznysmen. Mám jeho styl rád, protože mluví věcně, opírá se o čísla, data, jména. On říká, abychom zvyšovali výdaje na obranu. A zároveň mluví o deficitu americké obchodní bilance s Evropou, takže nepřímo nabádá, abychom kupovali americké zbraně, čímž by se zabily dvě mouchy jednou ranou,“ dodal.

Trump se prý chová logicky, protože hájí americké zájmy. Vyvrátil i jeho úmysly odchodu ze Severoatlantické aliance. „Je nesmysl, že by chtěl opustit NATO. Nic takového nemá v plánu. Když na konci summitu odcházel ze sálu, políbil Merkelovou a pronesl: „I love you, Angela“. Všichni se smáli a Trump byl v pohodě,“ řekl Babiš s tím, že mluví podobně jako on a to mu vyhovuje.

Ještě to prý ale nezamená, že se podřídíme Trumpově vizi a budeme bezhlavě nakupovat americké zbraně, aniž bychom měli jasno v tom, kde je reálný nepřítel. „Trumpovi jsme vysvětlili, že dostat se plošně v rámci NATO na dvě procenta HDP ve zbrojních výdajích už v roce 2019 je nesmysl, to prostě nejde zařídit. Souhlasím, že musíme označit reálné hrozby,“ doplnil premiér.

Setkání Trumpa s Putinem v Helsinkách představuje podle Babišových slov pozitivní změnu. „Konečně došlo k tomu, co jsem vždycky tvrdil, totiž že potřebujeme dostat za jeden stůl Trumpa, Putina a Evropu,“ řekl a zdlraznil, že se jedná o průlom ve vztazích a je potřeba tomu držet palce.

Následně premiér také poukázal na to, že co se týká české vlády, má velké investiční záměry. „Akorát máme paralýzu státní správy, protože služební zákon nás brzdí v tom, abychom efektivně a transparentně řídili ministerstva a jejich instituce. Nemůžeme měnit lidi, kteří dělají chyby,“ postěžoval si předseda vlády s tím, že to proto probírali i na protikorupční radě, kde vysvětloval, že není možné, aby státní tajemník byl víc než ministr a dělal si, co chce.

Zákon o státní službě je podle něj katastrofa. „Bohužel jsme byli u toho a zvorali jsme to. Musíme to napravit,“ dodal Babiš a zárověň potvrdil, že již zastává post předsedy rady pro boj s korupcí. „Vychází to ze statusu rady. Ani exministryni spravedlnosti Malou jsme předsedkyní rady jmenovat nechtěli, takže jsem předsedou rady já,“ upřesnil.

O tom, že není vhodné, aby tento post zastával trestně stíhaný člověk, nechce však ani slyšet. „Moje trestní stíhání je na objednávku. Já jsem příkladem boje proti korupci. My jsme kritizovali netransparentní hospodaření České pošty a ostatních firem, korupci ve zdravotnictví – a vidíte, co teď z toho padá,“ připomněl.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Redaktorka Deníku.cz však poznamenala, že kdyby to myslel vážně, nemusel by šéf pirátských poslanců Jakub Michálek jmenovat sedm konkrétních protikorupčních opatření, která jste mohli přijmout, ale místo toho jste je zablokovali. „Ale co se neprosadilo? My máme jen jiný názor na obsazování dozorčích rad. Výběrová řízení děláme u představenstev firem. Kdo kdy dělal konkurs na šéfa GIBS? Až já. Stejně jako u České pošty, Czechinvestu,“ rozčiloval se premiér.

Aby to nebylo stejné jako v případě kandidáta ANO na pražského primátora, nenechala se odbýt redaktorka. Připomněla mu, že členové vybrali Patrika Nachera a Babiš dosadil Petra Stuchlíka. „Neštvěte mě. Já jsem založil protikorupční hnutí,“ zdůraznil.

Celý rozhovor ZDE

Závěrem pak odpověděl na otázku, proč tedy nechce, aby ČEZ zveřejňoval smlouvy v registru smluv. „Ale ať neobchodní smlouvy klidně zveřejňuje, s tím nemám problém,“ uzavřel s tím, že Piráti jen kritizují a mluví, což je jejich koncepce.

Psali jsme: „Běžte do ulic, jděte mi to zjistit a já to pak budu říkat.“ Zakládající člen hnutí ANO vytáhl na Babiše věci, které se premiérovi líbit nebudou Už je jasné, kdy do Babišovy vlády přijde nová ministryně Maláčová Schůzka Zemana s Babišem skončila. Pánové vyčinili odborářům Petr Fiala vyrazil na festival. Přitom novinářům vyprávěl, jak ODS dobude Ostravu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab