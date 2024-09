„Nevyvážený a chybný názor.“ Moderátor ČT chtěl grilovat Dostála za Vidláka. Narazil

Anketa Chcete, aby se prezident Pavel ucházel o druhé volební období? Chci 4% Nechci 94% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 30001 lidí informovala agentura Bloomberg, místopředseda Starostů Pavel Čízek, který je též zastupitelem Plzeňského kraje, na začátku debaty České televize poznačil, že Evropská komise „posuzuje stav demokracie v jednotlivých zemí a pravděpodobně tam byly důvody, aby byla tato pomoc pozastavena“.



Naopak europoslanec Ondřej Dostál, kandidující v Plzeňském kraji za koalici Stačilo!, zdůraznil, že s tímto postojem Evropské komise nesouhlasí a chystá se jej v Evropském parlamentu „hrubě kritizovat“. „Ten, kdo porušuje demokratické normy, je spíše Ursula von der Leyenová,“ řekl.



Také další z kandidátů – poslanec a stínový ministr zdravotnictví z hnutí ANO Kamal Farhan mínil, že pohled na to, co je „porušování demokratických norem“, může být různý.

Že „to není dobře a mělo by se říct, z jakého konkrétního důvodu je tak činěno“, mínil i lídr Přísahy v Plzeňském kraji Jiří Frei, kdežto Jiří Klečka kandidující za uskupení Pro náš kraj – pro Plzeň a KDU-ČSL avizoval, že „ctí rozhodnutí Evropské komise“. „Je to rozhodnutí na správném místě,“ pochválil ještě Brusel za chystané kroky proti sousední zemi.



Poslankyně Marie Pošarová z koalice SPD a Trikolory připomenula, že před Slovenskem bylo v hledáčku Komise též Maďarsko a vyjádřila se proti tomuto kroku, kdežto Jan Šašek, kandidující coby lídr kandidátky ODS a TOP 09 Společně do kraje, jasně prohlásil, že „pokud některá členská země porušuje unijní legislativu, tak je namístě, aby Evropská komise konala“ a dosavadní pirátský hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták mínil, že Slovensko mohlo takový záměr Bruselu očekávat již potom, co vidělo, jak se Komise stavěla k Maďarsku. „A za mě je správný,“ doplnil.



Hejtman Špoták taktéž následně vysvětloval, proč byl první náměstek hejtmana z ODS, načež Piráti vypověděli koaliční smlouvu a spojili se se Starosty a hnutím ANO. „My jsme opustili ten klientelistický režim,“ zmínil s tím, že například z vedení krajských nemocnic koalice Pirátů, STAN a hnutí ANO „odstranila politiky“ a dosadila místo nich „zkušené manažery“. Zatímco na krajské úrovni se program Pirátů má většinově dle Špotáka překrývat s hnutím ANO, na celostátní úrovni je dle jeho mínění dosti odlišný.

Také Čížek zmínil, že se hnutí STAN v Plzeňském kraji zprvu snažilo pro koalici na vládním půdorysu, ale nakonec bylo přijatelnějším kandidátem hnutí ANO.



U europoslance Ondřeje Dostála pak moderátor Martin Řezníček mířil na jeho nedávný výběr asistenta v podobě Daniela Sterzika, jenž vystupuje pod přezdívkou Vidlák. „Pane Dostále, jako europoslanec jste si vybral akreditovaným asistentem muže, který po internetu šíří nebezpečné lži. Zároveň ten člověk neumí anglicky. Na koho se budete obracet, když budete chtít diskutovat problematiku Plzeňského kraje?“ tázal se.



Dostál se na to okamžitě ohradil se slovy, že má jít o názor Řezníčka. „Předně si řekněme, že váš názor na Daniela Sterzika je váš. Je nevyvážený a chybný.“ „To není můj názor, to, že se (Sterzik) dopustil lží, které jsou prokazatelné a jsou na internetu, je pravda,“ bránil se na to moderátor.

Europoslanec si však i nadále stál za svým a prohlásil, že si „velmi váží“ toho, že Sterzik může vést jeho strategickou komunikaci. „Alespoň nenazývá lidi sviněmi,“ doplnil s tím, že v Plzeňském kraji bude rád za každého, kdo bude tlumočit stanoviska veřejnosti a získávat zpětnou vazbu.



Ke stavu v Plzeňském kraji také Dostál zmínil, že je dle něj „špatným řešením“, pokud Češi jezdí za prací do Německa a do kraje vozí pracující agentury. „Pro města jako Tachov vznikají bezpečnostní rizika,“ jmenoval též.



Farhan poznačil, že vznik „montoven“ v Plzeňském kraji jde zejména za ČSSD a ODS. Chtěl by se zaměřit na start-upy a regulovat také agenturní pracovníky z ciziny, po čemž hejtman Špoták podotknul, že se kraj snaží pomoci přispět řešit bezpečnost i „nad rámec možností“, ale primárně je vše dle něj v rukách státu.

Stoupající kriminality si i přímo v centru Plzně všímá rovněž Frei či Klečka, který je dlouholetým obyvatelem krajského města. „Musím říct, že i já jako chlap se necítím zcela bezpečně,“ řekl, načež poznamenal, že je otázka, nakolik věc dokáže řešit kraj. Problém dle něj souvisí s děním kvůli konfliktu na Ukrajině a příchodem mnoha dělníků. Pomoc by dle něj neměla směřovat jen „těm, co přišli, ale též našim obyvatelům, kteří se necítí zcela komfortně“.



Čížek doplnil, že sice kriminalita v Plzeňském kraji neroste, ale značně se zvýšilo množství přestupků – týkajících se například hluku či pití alkoholu na veřejném prostranství. Zmínil, že v Tachově, který čelí obřímu přílivu cizinců zejména z Ukrajiny, pomáhá spolupráce s Ministerstvem vnitra a zřízení asistentů v ulicích.



Pošarová řekla, že se zvýšila též výše škod plynoucích z kriminality a Šašek přiznal, že od obyvatelů Plzeňského kraje též slýchává o nárůstů nepřizpůsobivého chování a konfliktů zejména od agenturních pracovníků z ciziny a z následného výzkumu vyplynulo, že až polovina obyvatel kraje si všímá, že je situace s bezpečností horší než před 4 lety. Podporovat by chtěl agendu cizinecké policie či dbát o zpřísnění pro agentury a ubytovny.

