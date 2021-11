„Nic jim nedávat. Oni to podepsali.“ Oběti Bohemia Energy trefí šlak

reklama

„Chceme-li, aby do budoucna vznikalo co nejméně dalších Bohemia Energy, pak ať vláda (není řeč o soudech) jejím klientům nepomáhá. Stát jsme my, daňoví poplatníci. Tím, že ze svého pomůžeme klientům B.E., nenecháme je ‚spálit se o kamna‘. Takže příště zase ‚pojedou na tygrovi‘,“ nechal se slyšet Kovanda.

„Nový narativ české levice. V důsledku pádu Bohemia Energy budou umírat důchodci, jestliže jim stát nepomůže. Green Deal, který uvrhne do daleko hlubší energetické chudoby mnohonásobně více lidí včetně seniorů, aniž to mohou jakkoli ovlivnit (na rozdíl od upsání se B.E.), je OK,“ napsal posléze také.

„Každý může odebírat elektřinu buď od státu (ČEZ), či od soukromníka. Těm, co se rozhodli pro Bohemia Energy, nikdo revolver u spánku nedržel. Chtěli ušetřit. Porušila-li B. E. smlouvy, ať to řeší soud. Ale proč vláda? Jsme zodpovědní za svá rozhodnutí. Alternativou je komunismus,“ dodal dnes.

Společnost Bohemia Energy má aktuálně na hrbu trestní oznámení od ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka. Důvodem je podezření ze spáchání trestného činu proti majetku. Havlíček podal trestní oznámení kvůli podezření z nabízení služeb v době ukončování činnosti, účelovému převádění majetku mezi společnostmi a snahy o převedení soukromého majetku. Ministr to včera řekl na tiskové konferenci. Kolem 900 000 odběratelů energetické skupiny Bohemia Energy, která v polovině října ukončila činnost, si musí hledat nového dodavatele energií. Dosud největší uskupení alternativních dodavatelů energií v Česku to zdůvodnilo přetrvávajícím extrémním růstem cen energií na velkoobchodních trzích. „Dnes jsem podepsal podání trestního oznámení na společnosti skupiny Bohemia Energy a jejich majitele, a to z důvodného podezření nabízení služeb v době ukončování činnosti, účelového převádění majetku mezi svými společnostmi a snahu o převedení soukromého majetku," napsal mimo jiné na svém twitteru ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Dnes jsem podepsal podání trestního oznámení na společnosti skupiny Bohemia Energy a jejich majitele, a to z důvodného podezření nabízení služeb v době ukončování činnosti, účelového převádění majetku mezi svými společnostmi a snahu o převedení soukromého majetku. — Karel Havlíček (@KarelHavlicek_) November 2, 2021 O převádění majetku manželů Jiřího a Hany Písaříkových informoval server Seznam Zprávy. Podnikatelé se snažili přesunout části svých aktiv do jiných společností. V případě realit je zastavil soud, podnik po České spořitelně převedli pod poslední fungující firmu skupiny. Převod byznysu své společnosti Energie ČS podepsali Písaříkovi již v neděli 17. října, a to na firmu Amper Market. Ta je jedinou společností ze skupiny Bohemia Energy, která neukončila svou činnost. Energie ČS přitom dříve patřila právě České spořitelně. O den později se pak v katastru nemovitostí objevily informace o přesunu pražských nemovitostí manželů Písaříkových do předpřipravených prázdných firem. Šlo o nemovitosti na lukrativních adresách, tuto akci však zmařil soud. Trestní oznámení avizoval také premiér Andrej Babiš (ANO). Uvedl, že by ho mohl podat právě ministr Havlíček. Dosluhující kabinet by v té souvislosti měl také znovu schválit uzákonění hromadné žaloby a návrh předložit nové Sněmovně. V minulém funkčním období Babišova vláda tento institut nestihla v Parlamentu prosadit. Babiš chování skupiny označil za neuvěřitelné, Bohemia Energy podle něj své klienty podvedla. doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA BPP

Trvale pověřený řízením ministerstva dopravy

místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Trestní oznámení plánuje podat také hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD). Podle hnutí se představitelé Bohemia Energy mohli svým jednáním dopustit podvodu. Podle Pirátů se majitel společnosti Bohemia Energy Jiří Písařík s manželkou Hanou pokusili přesunout některé své nemovitosti v hodnotě stovek milionů korun na virtuální firmy. Městský soud v Praze podle nich předběžným opatřením před několika dny některým převodům zabránil. Pirátský analytický tým sepsal přehled dalšího majetku, u kterého by mohly převody hrozit, a zaslal ho pražské vrchní státní zástupkyni Lence Bradáčové. Kvůli převodům by mohly být ohrožené možné kompenzace klientům Bohemia Energy, upozornili Piráti.

