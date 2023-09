„Nikdo nás k tomu nemůže nutit.“ Poláci si u migrace dupli. Proti Itálii

Přerozdělování afrických migrantů? „Nikdo nás k tomu nemůže nutit,“ brání se Poláci plánu předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové a italské premiérky Giorgie Meloniové poslat tisíce žadatelů o azyl z přeplněné Lampedusy do jiných evropských zemí. Skeptická Varšava o tématu vyhlásila referendum. Ke „spravedlivému přerozdělování“ naopak vyzývá německý prezident Frank-Walter Steinmeier. Počet afrických migrantů využívajících Itálii jako bránu do Evropy nadále přibývá. A to nehledě na nesplněné volební sliby italské premiérky o námořní blokádě, která měla invazi pašeráckých lodí zastavit.

Německý prezident Frank-Walter Steinmeier před svou návštěvou Itálie vyzval k posílení hraničních kontrol a ke „spravedlivému přerozdělení“ migrantů mezi zeměmi EU. Spolková republika podle něj totiž dosáhla limitu v počtu migrantů, které je schopna přijmout. „Německo je stejně jako Itálie na hranici svých možností,“ řekl Steinmeier v rozhovoru pro italské noviny Corriere della Sera a poukázal na to, že Německo v první polovině roku 2023 obdrželo třetinu všech žádostí o azyl v EU. Německý spolkový prezident tento týden v rámci své cesty do Itálie, kde se má sejít se svým protějškem Sergiem Mattarellim, rovněž navštíví Sicílii, kam tamní úřady začaly přemísťovat migranty z již přeplněného ostrova Lampedusa.

Anketa Má smysl pořádat v nejbližší době další demonstrace proti vládě? Má 95% Nemá 3% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 5435 lidí

Na italskou Lampedusu, kde žije 6 000 místních obyvatel a která hostí přijímací středisko pro migranty s kapacitou pro 400 lidí, minulý týden zamířilo přes 7 000 nových žadatelů o azyl z Afriky. Na ostrově se minulý týden sešla italská premiérka Giorgia Meloniová s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou. Obě političky se shodly na potřebě hledání „evropského řešení“. „Pokud by si někdo tady v Evropě myslel, že tuto krizi, kterou řešíme a které čelíme, lze vyřešit jen v rámci italských hranic, pak by to byl velmi velký a obrovský omyl,“ prohlásila italská premiérka. Šéfka Komise si s ní v tomto ohledu notovala: „Migrace je evropskou výzvou a bude mít evropské řešení.“

Desetibodový plán pro Lampedusu, na kterém se předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová shodla s italskou premiérkou Meloniovou, mimo jiné zahrnuje podporu přesunu migrantů z Itálie do jiných členských států EU a jejich údajné následné navracení do zemí původu. Meloniová se přitom v rámci své volební kampaně před loňskými volbami profilovala jako odpůrkyně masové migrace ze třetího světa, a dokonce volala po námořní blokádě, která by odvrátila pašerácké lodě z italských břehů, a znemožnila tak migrantům využívat Apeninský poloostrov jako bránu do Evropy. Již letos na jaře se však počet nově příchozích afrických migrantů v Itálii pod novou premiérkou více než ztrojnásobil oproti loňským číslům.

Někteří komentátoři nyní začali v souvislosti s přístupem italské premiérky Meloniové k migraci z Afriky připomínat její členství v neziskové organizaci Aspen Institute, která je mimo jiné podporována Bill & Melinda Gates Foundation či Open Society Foundations miliardáře George Sorose. Meloniová je členkou Aspenu od roku 2020.

Betraying the Nation: Italian PM Georgia Meloni's Stunning Globalist U-Turn On Immigration



Did you think her troubling ties with the Aspen Institute would not have consequences?



I warned you months ago...https://t.co/20odOaZh43 pic.twitter.com/zpSHHFtDSZ — Amy Mek (@AmyMek) September 17, 2023

K návrhu EU na přemísťování migrantů z Itálie do jiných evropských zemí se odmítavě staví například Polsko. „Nikdo nás k tomu nemůže nutit. Budeme jednat tak, abychom nepřijímali imigranty. EU se chystá takové donucení zavést. Proto pořádáme referendum, aby se Poláci mohli vyjádřit,“ řekl polskému rozhlasu náměstek ministra vnitra Maciej Wasik. Polsko podle něj neplánuje přijmout ani jednoho migranta z Lampedusy.

„Dovolte mi připomenout, že takové návrhy existují již od roku 2015... PiS nesouhlasí s žádným nuceným stěhováním,“ řekl náměstek polského ministra vnitra. „Situace v Evropě se musí změnit, Evropská komise musí změnit svůj přístup k této věci a obecně se musí změnit přístup v několika evropských zemích, které dosud vedly v přijímání imigrantů.“

Plánovaný plebiscit o migraci má v Polsku proběhnout společně s parlamentními volbami 15. října letošního roku.

