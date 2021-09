„No jo, ti šlechtici.“ Babiš měl slavit, ale ujelo mu to: Majetek a Schwarzenberg

Roudnice nad Labem si může konečně oddechnout od nesnesitelného náporu dopravy v centru. Premiér Andrej Babiš v úterý otevřel obchvat města, na který místní čekali 40 let. „Naše vláda konečně staví, přestože kritici tvrdí opak,” řekl a za jeden z problémů označil i ekoteroristy. Po slavnostním přestřižení pásky přišla řeč na nedalekou horu Říp a její vlastnictví. Padlo jméno Kalousek a Schwarzenberg.

reklama

„Vítám, že mohu spolu s vámi otevřít tuto komunikaci, která zásadně zlepší dopravní obslužnost. Navzdory komplikacím spojeným s covidem-19 a archeologickým průzkumem byl projekt dokončen včas. Obchvat pomůže k zefektivnění dopravní dostupnosti tohoto regionu a vyvede dopravu ze středu Roudnice nad Labem a zklidní zdejší dopravní situaci,” sděloval nadšeně předseda vlády Andrej Babiš na čerstvě dokončeném obchvatu města Roudnice nad Labem v Ústeckém kraji.

Anketa Je generace lidí narozených po roce 1980 připravena plně převzít vládu nad Českem? Je 3% Není 95% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 2116 lidí

Součástí tříkilometrové stavby se třemi okružními křižovatkami jsou dle Babiše také čtyři nové mostní objekty, dvě protihlukové stěny a 15 přeložek inženýrských sítí. „Bude vysazeno tisíc stromů a tisíce keřů. Celková cena stavby je 435 milionů korun a z toho šlo 314 milionů ze zdrojů EU,” popsal Babiš s tím, že na další období vyjednali na podporu všech investičních plánů 978 miliard. „Což je skoro dvojnásobek původních návrhů Evropské komise,” pochvaloval si.

„Díky naší politice ozdravování veřejných financí po předchozích vládách jsme naši zemi dostatečně připravili i na tyto těžké časy. Přitom jsme nesáhli ani k nepopulární škrtům ani ke zvyšování daní, jak tomu bylo při minulé krizi, úspory jsme hledali zejména v provozních výdajích státu. Stále jsme jedna z nejméně zadlužených zemí v EU, i když u našich kritiků slyšíte něco jiného. Ano, snižovali jsme dluh až do výše 29 procent koncem roku 2019 a už ho zase pomalu začínáme snižovat. Naše ekonomika je robustní, v krizi obstála dobře a nyní se vrátila na růstovou trajektorii. Průmysl jede na plné obrátky, stavebnictví se dostalo do kladných čísel a obávaná nezaměstnanost se nekoná. Znovu máme nejnižší nezaměstnanost v Evropě, 2,7 procenta,” pokračoval v pozitivních zprávách premiér.

Fotogalerie: - Babiš otevřel obchvat

Naopak je prý obrovský problém, že nejsou lidi a to ani za dobrých podmínek, které některé naše firmy nabízí. „S nízkou nezaměstnaností jsme se nově dostali na první příčku OECD, kde Česko na druhé místo odsunulo tradičního suveréna Japonsko. Příští rok naše ekonomika s růstem přes 4 procenta překoná svou úroveň před covidem. Bariérou k dalšímu růstu nejsou finance, ale stále častěji chybějící zaměstnanci. Zde v Ústeckém kraji máme plno nezaměstnaných, kteří by mohli pracovat, ale z různých důvodů nepracují,” uvedl premiér a přítomným navodil mírné úsměvy, jako by všichni tušili, koho má na mysli.

Zdůraznil, že jeho vláda bere stavebnictví jako svou skutečnou prioritu, což dokazuje i jeho přítomnost při otevření nové komunikace. „Není to jen heslo. Na rozdíl od našich předchůdců jsme prakticky zdvojnásobili kapitálové výdaje a zrychlili jsme rigidní legislativu, aby stavby šly mnohem rychleji. Po 15 letech jsme prosadili i zcela nový stavební zákon. Letos dokončíme i další zásadní stavbu, která se stala ostudou tohoto státu, tedy dálnici D1. Kdybychom neměli ekoteroristy typu Děti země, byla by D1 hotová už před rokem a půl,” dodal Babiš v hlavním projevu.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Po krátkých promluvách ústeckého hejtmana Jana Schillera a starosty Roudnice nad Labem Františka Padělka, který radostně uvedl, že město na obchvat čekalo přes 40 let, se přítomní představitelé samospráv i premiér přesunuli ke slavnostnímu otevření obchvatu a tradičnímu přestřižení pásky.

Premiér v následné neformální debatě s místními představiteli mluvil o dalších plánech a pochvaloval si hezký výhled na nedalekou památnou horu Říp. Místními předáky byl upozorněn na to, že tento národní symbol nepatří státu, ale je v soukromých rukách šlechtického rodu Lobkowitzů. To předsedu vlády překvapilo.

„Prosím? Říp patří Lobkowitzům a ne celému národu? Jak je to možné? To je skandál!” reagoval. Byl informován, že spory se táhnou dlouhou dobu a v minulosti byly snahy o jeho vykoupení. „To raději před volbami neříkejte, že to je skandál,” oponoval mu jeden z přítomných. „Proč? Právě naopak! Tohle místo musí patřit Čechům,” uvedl Babiš.

Jiný z přítomných místních mužů po premiérově boku konstatoval, že se dříve snažil psát prezidentu Zemanovi, aby ve věci pomohl. „Napište Kalouskovi, ten má Schwarzenberga, to jsou všichni šlechtici, Kalousek na to má prachy a bude to,” uvedl žertem předseda vlády. V následném krátkém vyjádření pro novináře Andrej Babiš na dotaz k předvolební situaci a aktuálním průzkumům uvedl, že hnutí ANO stojí samo proti pěti stranám, které jsou ve dvou koalicích. „Neměli odvahu se nám postavit samostatně, proto se zbaběle spojili. Doufám, že si voliči uvědomí, co jsme pro ně udělali,” řekl Andrej Babiš.

Poukázal na podle něho nesmyslnost spojení koalic SPOLU a Pirátů. „TOP 09 chce euro a migranty, což ODS nejspíš nechce. Fiala říká, že Piráti jsou extrémní levice, ale klidně s nimi půjde, nechápu to, nedává to smysl,” dodal a bez dalších prostojů nasedl do auta. Podle svých slov míří do jihomoravské Lednice, kde se na tamním zámku koná pravidelné zasedání tzv. Slavkovského formátu. Tedy premiérů České republiky, Slovenska a Rakouska.

Psali jsme: Neprošlo jen tak: Úder na ČT po pořadech o Babišovi Piráti mají problém: Leniví mladí. Nehrnou se k volbám Viděl jsem několik rozhovorů s Babišem juniorem, je skutečně nemocen, soudí Václav Krása Až dva miliony hlasů! Novinář radí protibabišovským koalicím, kam si pro ně jít

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.