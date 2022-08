„Omluvte se!“ Odmítl nařídit dětem roušky. Podává vážné svědectví

Je třeba, aby se úřady omluvily za opatření proti covidu uplatňovaná ve školství, je si jist Petr Vrána, ředitel ZŠ a MŠ Troubky a kandidát do Senátu za stranu PRO ve volebním obvodu Olomouc. Vrána sám odmítal vynucovat nošení respirátorů ve školách a vystupoval i proti dalším opatřením proti covidu.

Od září ve všech školách bez podmínek!? Pomalu se blíží začátek třetího školního roku s covidem. Shodou okolností máme opět před volbami, tentokrát budeme volit do obecních zastupitelstev a do třetiny Senátu. Bude se situace se zaváděním často nesmyslných pravidel do škol opakovat, nebo už jsme se z chyb poučili? Budou moci všichni žáci zpívat, cvičit v tělesné výchově či jíst ve školní jídelně? Jaká opatření budou ve školách zavedena do 1. 9. 2022?

Dovoluji si tvrdit, že žádná! Většina opatření, která byla v uplynulých třiceti měsících ve školách přijata, byla nefunkční a dnes by jejich opětovné zavedení bylo vědecky a lidsky neobhajitelné! Jen připomínám, že počet úmrtí s covidem ve věkové skupině do 25 let je za celou dobu šíření viru v naší zemi 19 osob!

Pro osvěžení paměti se pokusím zavzpomínat na více než dva roky s epidemií strachu a absurdit, které jsme většinově ve školách přijali.

Dnes je naprosto zřejmé, že lockdowny a zavírání škol k zamezení šíření epidemie populací přispěly spíše negativně, když v konečném důsledku způsobily zrychlení šíření nákazy mezi seniory, kteří se starali o svá vnoučata. Vzpomenete si ještě na mládeží přeplněná obchodní centra po uzavření škol? Distanční výuka se stala zrcadlem našeho školství. Některé školy zareagovaly ihned a pokusily se o výuku na dálku. Mnohé byly v tomto snažení úspěšné.

Jinde se jen zadávaly úkoly, které často nikdo nekontroloval, o výuku se některé školy pokoušely se zpožděním, jiné se do ní téměř nezapojily. Zapálení učitelé za podpory vedení škol mnohdy získali IT dovednosti v takové míře, které by jim systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků nebyl schopen zorganizovat a předat snad ani v dalších deseti letech.

Našli bychom snad i další pozitiva, ale v celkovém pohledu období distanční výuky přispělo k vzniku a prohloubení problémů, se kterými se dnes v našich školách setkáváme se stále větší četností. Jedná se o jakousi apatii až vyhořelost žáků, úzkosti, deprese, poruchy příjmu potravy, agresivitu, šikanu různých podob, závislosti, sebepoškozování, sebevražedné sklony a v mnohých případech bohužel i sebevraždy. Populace dětí, žáků a studentů, která měla přirozeného pohybu a sportu málo, zůstala ze dne na den doma, bez možnosti sociálních kontaktů a pohybu. Asi i proto bude následovat „testování zdatnosti“ žáků základních a středních škol v úvodu nadcházejícího školního roku. Jako by jiných problémů nebylo dost.

Testování zdravých dětí je samostatnou, pro státní rozpočet velmi nákladnou kapitolou uplynulých měsíců. Co je pro někoho nákladem, jiný z toho těží a bohatne. Stigma zjevení se dvou proužků ve výsledku testu z Čínské lidové republiky, v setině sekundy vzniklá panika a okamžitá izolace zdravého dítěte bez jakýchkoli příznaků bylo jistě velmi prospěšným okamžikem pro budování dobrých vztahů a pocitu bezpečí ve škole. Testy s „neuvěřitelnou“ přesností nemilosrdně oddělovaly ty žáky, kteří nebyli ten den hodni účasti na prezenční výuce.

Kdo přešel přes testování, neměl ještě vyhráno. Dalším „populárním“ opatřením se staly karantény! Ty v případě jejich řetězení přešly pro některé žáky do dalšího lockdownu. Vzpomínáte na nezákonné SMS zprávy ze škol a hygienických stanic? „Vážení rodiče, Váš syn/Vaše dcera byl/byla dne … v rizikovém kontaktu s covid pozitivní osobou….“.

Očkovaní netestovaní přenášeli zvesela virus, kdekoliv se objevili, ti neočkovaní nezodpovědní zůstávali doma. To již byla v plném proudu série názorových veletočů, které bez jakékoli známky studu veřejně šířili provládní odborníci. Určitě stojí za připomenutí některé mantry a zaručené pravdy související s efektem očkování. Udělejte TEČKU za koronavirem! Očkovaný se nemůže nakazit, a tudíž ani virus přenášet! Očkovaný se může nakazit, ale virus nepřenáší! Očkovaný se může nakazit a virus přenáší (samozřejmě v menší míře, než nezodpovědní neočkovaní)!

Až se dostáváme k současnému zjištění a vystřízlivění souvisejícím s ochranným efektem vakcinace, kdy pozorujeme stále větší náchylnost k opakované nákaze a zdravotních komplikací u plně očkovaných osob (ať už je jejich definice jakákoliv) a šíření infekce především mezi očkovanými osobami.

Vzpomenete si ještě na měnící se deklarovaná procenta proočkovanosti populace vedoucí k tzv. kolektivní imunitě? Vnímá veřejnost alespoň dnes, o jaké nesmysly a manipulace se jednalo?

Roušky a respirátory se staly symbolem sebezničující poslušnosti a zodpovědnosti za zdraví obyvatel snad celého světa. Zejména žáci škol se okamžitě stali přímo odpovědnými za zachování zdraví a života svých babiček a dědečků. Byl na ně vytvořen neuvěřitelný psychologický nátlak. Sám jsem se během komunikace s různými institucemi dověděl spoustu zajímavých a nových informací – například i to, že pokud nošení roušek nařídí dětem, žákům a studentům Ministerstvo zdravotnictví, tak už z názvu této instituce přece vyplývá, že nemůže vydat nařízení, které by ohrožovalo zdraví dětí. To dá rozum! Doufám, že se autor tohoto prohlášení stydí alespoň dnes!

Z výše uvedených důvodů a především kvůli respektu, který ke svým žákům a kolegům chovám, jsem se odmítl podílet na zavádění diskriminačních a segregačních opatření v naší škole. Rozhodnutí o tom, jakým způsobem bude ve škole chráněno zdraví žáků, jsem ponechal zcela na rozhodnutí rodičů. Rovněž sdělení KHS Olomouckého kraje mi potvrdilo, že jako ředitel školy nejsem oprávněn po žácích dodržování opatření vymáhat. Pokud chtěli rodiče své dítě ve škole testovat, mohli tak učinit. Pokud se ve škole chtěl někdo chránit proti nákaze tak, že by nosil roušku či respirátor, nebyl v tom žádný problém. Podobným způsobem bylo umožněno vzdělávání i těm žákům, jejichž rodiče si testování nepřáli a ve škole nebylo vyžadováno ani nošení roušek.

V praxi to vypadalo tak, že se ve škole větší část žáků testovala, roušky a respirátory však nenosil nikdo! V porovnání s ostatními školami nedošlo u nás k šíření nákazy ve větší míře, než tomu bylo ve stejné době v podobně velkých školách v okolí, což dokazují i počty pozitivních testů v rámci školního testování. Pozitivně testovaní žáci byli často bezpříznakoví, někteří měli jen mírné příznaky onemocnění. Je tedy nejvyšší čas začít přistupovat k nemoci covid-19 jako k běžnému respiračnímu onemocnění!

Již několik měsíců zatím marně očekávám sdělení, kterým by se Ministerstvo zdravotnictví či Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy veřejně omluvilo za nesmyslná opatření vedoucí k diskriminaci a segregaci ve školách. Tuto příležitost zatím nevyužil ani nový ministr školství… Prohlášení by mohlo znít například takto:

Vážení rodiče, milí žáci, pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci škol,

přijměte prosím touto cestou omluvu za opatření, která jsme zavedli v uplynulých třiceti měsících ve školách. Dnes si se vší vážností uvědomujeme, že žádné z opatření (lockdowny, distanční výuka, karantény, tlak na očkování žáků, studentů a zaměstnanců, diskriminační a segregační opatření zvýhodňující očkované, zákaz zpěvu aj.) nevedlo k deklarovanému cíli – zamezení šíření nemoci covid-19. Zároveň si dnes také uvědomujeme, že zavedením zmíněných opatření jsme přispěli k sociální izolaci žáků, zamezení jejich přirozeného vývoje a vytvořili tak podmínky vedoucí ke vzniku řady problémů, které jsou v dnešní době ve školách zcela patrné a se kterými se budou někteří z žáků a studentů dlouhodobě potýkat (úzkosti, deprese, závislosti na sociálních sítích, obezita, poruchy příjmu potravy, sebevražedné sklony aj.). Zároveň se omlouváme za skutečnost, že jsme odmítali jakoukoli veřejnou debatu o dopadech námi přijatých opatření a jsme si vědomi, že naše prozření přichází s obrovským zpožděním…

Na závěr bych použil slova Henryho Forda: „Selhání – to je prostě příležitost začít znovu, ale tentokrát moudřeji.“

Petr Vrána, ředitel Základní školy a Mateřské školy Troubky

