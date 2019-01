„Ona měla krámy, pak na to vlítli a nakonec...“ Fuj. Vůbec to nečtěte. Jde o Kliniku, psáno ve čtyři ráno

„Ve squatech člověk zažije spoustu zábavy,“ uvádí svou zkušenost Jakub Horák. „Když jsem jako šestnáctiletej pankáč bydlel v jednom sklepě, tak tam netekla voda. Kámoš Fuze, taky pankáč, tehdy chodil s jednou pěknou blondýnou, zrovna měla krámy, tak si na dvorku nabrali do kbelíku vodu, pak na to vlítli, ona se umyla v tom kbelíku... Někdy k ránu dorazil zcela ožralej pankáč Milda, usnul, pak se probudil, šílená žízeň z kocoviny, šmátrá ve tmě, jestli tam není něco k pití... No chápete to správně, ráno byl kbelík prázdnej a Milda spokojeně chrápal,“ sdílel zážitek z bujarého mládí bývalý marketér Pirátů. Anketa Byl Bohuslav Sobotka dobrý premiér? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 3710 lidí

Myslí si, že Kliniku všichni berou moc vážně. „Tady si lidi myslí, že když si někdo udělá webovou stránku a něco tam napíše, tak že to je nějakej názor, se kterým je třeba hned diskutovat. Tak člověk logicky bojuje proti fetišizaci majetku, když žádnej nemá a druhý jo, že jo. Něco si myslet musí. Jenže kdyby si těch řečí nikdo nevšímal, tak na tu blbost zítra zapomene a napadne ho něco jinýho,“ kritizuje haló, které okolo Kliniky vzniklo Horák. „Takhle když s ‚fetišizací majetku‘ začne polemizovat deset komentátorů, tak si chlapík nakonec pomyslí, že na tom něco je. A ještě o tom vydá knížku,“ dodává.

„Ten barák bych úchyláčkům a pankáčům klidně nechal,“ zastává se komunitního centra. Správa železniční cesty bude, dle jeho slov, „nejspíš stejně jen zase nějaká divná parta sloužící k rozkrádání státního majetku a barák na nic nepotřebujou“. Mladí lidé prý potřebují takové záchytné body, aby se potkávali s dalšími mladými lidmi a dozvěděli se něco o zajímavých knížkách. „Tou fází, kdy se debatuje o Nietzschem, Schopenhauerovi a Kafkovi, musí projít každej mladistvej intelektuál. A věřte mi, že lidi si nakonec roztřídí sama příroda - buď se v nich ozve zodpovědnost a začnou pracovat, nebo jsou to vadný kusy a skončej s buchnou v ruce někde pod mostem,“ říká Horák a dodává: „Město, který neunese jeden blbej squat a bere tak strašně vážně, co tam pankáči povídaj, je slabý“. Fotogalerie: - Vyklízení Kliniky

Později ale zkorigoval své prohlášení o SŽDC. „Po srdceryvných komentářích pirátského garanta za dopravu Davida Witosze se omlouvám Správě železniční cesty za označení za ‚nejspíš stejně jen zase partu, co něco rozkrádá‘,“ říká Horák. Prý o této organizaci nic nevěděl a jeho vyjádření byl obecný literární obraz státních organizací, který byl vytvořen na základě povšechných zkušeností s několika řediteli Českých drah. „Nikoli trestněprávní polemika, což asi chytřejší člověk vytuší u postu, začínajícího popisem tří pankáčů ve sklepě. Ale chápu, že kolega garant je z Ostravska, kde lide su razovití. A kde často vtip s realitou splývá v jedno,“ vysvětluje Horák.

Horák si pak nezapomenul kopnout do Matěje Stropnického: „Pokud lidi z Kliniky nevědí, kam jít, tak v Osečanech je jeden skoro úplně prázdnej zámek...“ doporučuje vystěhovaným aktivistům.

K věci se dnes v komentáři vyjádřil také Václav Klaus mladší na webu Novinky.cz. „Proč tam dávno nenaběhla policie, budovu nevyklidila, nepředala majiteli a sebranku nepozavírala?“ ptá se podle Klause obecenstvo. Ale tak jednoduché to prý není, protože dotyční nechápou, v jaké společnosti žijí. „Je to souboj nové neomarxistické levice o stát a destrukci společnosti. A síly jsou zhruba vyrovnané,“ míní Klaus a dodává: „Občanský stát je vůči tomuto rudočernému nebezpečí asi stejně silný jako Výmarská republika proti nebezpečí hnědému“. A připomenul slova moderátora Českého rozhlasu Wave Jakuba Orta o „fetišizaci majetku a demokratizaci vlastnictví“. Podle Klause byli komunisté ve 40. letech alespoň upřímnější a nemluvili takto orwellovským jazykem.

Z podpory Kliniky obvinil všechny z koaličních stran na pražském magistrátu, jmenovitě primátora Hřiba, zástupkyni Jana Čižinského Třeštíkovou i Dominika Feriho z TOP 09. „V minulosti Kliniku podpořil Andrej Babiš a dokonce hrál roli při jakési provizorní užívací smlouvě, za což byl tehdy levičáckými kruhy adorován,“ nezapomenul připomenout populární politik ODS. Fotogalerie: - Neničte Kliniku, neničte město!

Mezi další podporovatele podle Klause patří Nadace Charty, podporují jí podle něj Zelení, Piráti a Mladí sociální demokraté. „Asi i staří,“ říká Klaus s tím, že bývalý radní Dolínek nabízel klinikářům jiný objekt. I o EU si Klaus myslí, že podporuje Kliniku, protože její představitelé jsou, dle jeho slov, „podobná partička, jen o trochu starší a o dost mazanější“.

Aktivistům vyčítá, že i když mluví o fetišizaci majetku, sami fetišizují majetek, který ani není jejich. Dále vazby na politiky a financování z veřejných peněz. „Za celé 4 roky Kliniky tam nevybudovali nic. Žádný film, kniha, pracovní místo, báseň, cokoli hodnotného, co by přetrvalo. Jen pár demonstrací, scének, popotahování. Bordel, smrad, posprejované zdi (viděli jste v TV),“ tvrdí Klaus mladší.

A na závěr se ptá, zda pokud by něco podobného udělal on, obsadil cizí dům a založil „autonomní centrum pravice“, zda by se také čekalo 4 roky. „Nebo by večer zasáhla policie s vodními děly, samopaly a státní televize by horlivě zabírala ty zadržené, co by měli krátké vlasy, džíny a tričko?“

