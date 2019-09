„Osvobozený Babiš“: Smrt, bědoval Pospíšil a přidal info. Pirát vyskočil, když byl napomenut. A Zeman...

Anketa Vážíte si Andreje Babiše? (Hlasování od 2.9.2019) Ano 89% Ne 11% hlasovalo: 11684 lidí

Následně hovořila poslankyně hnutí ANO Helena Válková. Ta v úvodu po dotazu moderátorky Marcely Augustové řekla, že si nemyslí, že by se v České republice, alespoň v případech, se kterými se měla setkat, dalo objednat trestní stíhání. Právě to, že to lze, přitom tvrdí i premiér Andrej Babiš. Dle Válkové si tedy nelze objednat ani ukončení trestního stíhání.

Předseda hnutí STAN Vít Rakušan řekl, že má „pachuť na patře už jen z toho, že „premiér na plénu vlády veřejně řekne větu, kterou si opravdu nelze představit, že vyřkne Angela Merkelová v Německu nebo Macron ve Francii, a to, že v zemi, kde on dělá premiéra, kde on je šéfem toho nejdůležitějšího exekutivního orgánu, že si lze prostě objednat trestní stíhání“.

Za nepříliš vhodný pokládá i Babišův výrok, že „spravedlnosti uvěří jen, pokud bude jeho stíhání zastaveno“. Prý se dle Rakušana jedná o činění nepřímého nátlaku. Babiš by prý měl být zdrženlivý.

Pak došlo na Michálkův tweet, ve kterém píše: „Publikace neodůvodněných rozhodnutí, která ještě ani nebyla formálně vydaná, není úplně dobrý způsob komunikace s veřejnosti. Řekněme si na rovinu, kdyby pan Babiš nebyl premiér a policie měla stejně mohutný spis, tak už sedí za mřížemi.“

Publikace neoduvodnenych rozhodnuti, ktera jeste ani nebyla formalne vydana, neni uplne dobry zpusob komunikace s verejnosti. Rekneme si na rovinu, kdyby pan Babis nebyl premier a policie mela stejne mohutny spis, tak uz sedi za mrizemi. — Jakub Michálek (@JakubMichalek19) September 2, 2019

Trestní stíhání politiků dle něj „úplně nefunguje, jak by fungovat v demokratických státech mělo“.

V podobném duchu se na Twitteru vyjadřoval i předseda Pirátů Ivan Bartoš. Ten napsal: Řeknu to tak, jak to cítím: kdyby Andrej Babiš nebyl premiér, už dávno sedí. A také se aktivně řeší jeho další kauzy (mezi které počítám i daňový únik zjevně fiktivní reklamy na farmě Čapí hnízdo za 270 milionů). Před zákonem si mají být všichni rovni.

Řeknu to tak, jak to cítím: kdyby @AndrejBabis nebyl premiér, už dávno sedí. A také se aktivně řeší jeho další kauzy (mezi které počítám i daňový únik zjevně fiktivní reklamy na farmě Čapí hnízdo za 270 milionů). Před zákonem si mají být všichni rovni. — Ivan Bartoš (@PiratIvanBartos) September 2, 2019

Dle Válkové důkazy, které viděla ve spisu, prý nejsou dle jejího názoru dostatečné natolik, aby obstály před soudem. „Člověk by se měl vyvarovat silných slov,“ komentovala výroky Pirátů na Twitteru.

A na to Michálek tvrdě zareagoval: „Já nejsem zavázán premiérovi, abych ho hájil ve veřejném prostoru, to není můj job, to dělají jen poslanci ANO a lidi, kteří pracují pro pana Babiše, kteří jsou ze třetiny z Agrofertu nebo vidí nějakou vidinu, že se díky jeho vlivu uplatní a jsou za to ochotní snést takovéto oběti.“

Rakušan by prý byl rád, kdyby veřejnost měla stále důvěru, že žijeme v právním státě. Samotné rozhodnutí prý bude muset být silné. Česká společnost prý nebude zklamána, pokud se prokáže, že žijeme v právním státě a „zákony platí pro každého stejně“. V argumentech by Rakušan uvítal, proč Šaroch změnil své stanovisko. „My chceme mít jistotu, že si v České republice skutečně nikdo nemůže objednat zastavení trestního stíhání,“ dodává. S potřebou „perfektního odůvodnění“ rozhodnutí souhlasila i Válková.

V další části pořadu se k pokračování kauzy vyjadřoval místopředseda ODS Martin Kupka. Dle něj se nikdo nedopustil takového útoku na právní stát jako právě Andrej Babiš, když řekl, že se v České republice dá objednat trestní stíhání. Měli bychom prý počkat až na konečné rozhodnutí.

Poslanec KSČM Stanislav Grospič říká, že není dobré klima pro rozhodování státního zástupce to, že zde není zdrženlivost. Měli bychom vyčkat a nevytvářet tlak na orgány, které jsou v trestním řízení činné.

Fotogalerie: - Monstrakce proti Babišovi

Dále mluvil místopředseda KDU-ČSL Jan Bartošek. Lidé se prý neorientují v tom, zdali je trestní řízení zastaveno, či není. Problémem má být nesrozumitelnost systému. Věří však, že žijeme v právním státě.

A pak došlo i na gratulaci prezidenta Miloše Zemana, který v ní zmínil, že trestní stíhání bylo zastaveno. O tom však hovoří jen spekulace Deníku N. Podle Kupky by to hlava státu dělat neměla. „Možná on tím reagoval na tu informaci, kterou dostala veřejnost,“ myslí si Grospič. Dle Grospiče by si však Zeman měl své vyjádření umět zdůvodnit, proč si myslí, že tomu tak bude.

„Gratuluje se například k výhře ve fotbale, ale co se týká postupu policie, státních zástupců a soudu nepřísluší politikům to komentovat a vyjadřovat tam nějaké sympatie,“ říká Bartošek.

Podle místopředsedy ČSSD Ondřeje Veselého se nejedná o žádnou úlevu sociální demokracii. „Možná se ulevilo panu premiérovi, ten případ rozhodně není skončen, všichni víme, že to je nějaké předběžné rozhodnutí, obsah ani neznáme, takže bude záležet v tuto chvíli na šéfovi městského zastupitelství v Praze, jak definitivně v té věci rozhodne,“ podotýká. To, že by ukončení trestního stíhání Babiše umožnilo spolupráci hnutí ANO se stranami, které to nyní za takovýchto okolností odmítají, si Veselý nemyslí. Prý to není jediný Babišův problém a tyto strany by prý ani poté spolupráci nechtěly připustit.

Předseda SPD a místopředseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura říká, že by se na vládě podíleli, pokud by existovala vláda odborníků, jelikož by chtěli ve vládě schvalovat svůj program. Šetření je dle Okamury „zpolitizované“.

Předseda TOP 09 a europoslanec Jiří Pospíšil vyzdvihl, že podobné otočení právního názoru, jako se stalo u Šarocha, nastává prý jen u přibližně jednoho až dvou procent případů. Vyjádřil se, že to je „smrt pro právní stát v této zemi“ a poškozuje to zájmy České republiky. Bourá se prý víra lidí v právní stát. Koncept prý podle Pospíšila neměl vůbec na veřejnost uniknout, veřejnost měla být informována až s finálním rozhodnutím. „Aby unikaly názory, že třeba policista si něco myslí a jeden soudce si myslí něco jiného a vedoucí státního zastupitelství něco jiného, to vytváří dojem, že zde není jednotný jasný názor, který by byl podložen důkazy,“ říká předseda TOP 09.

Záznam celého pořadu můžete zhlédnout ZDE.

