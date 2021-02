„Peníze lidem!“ Husto v ČT: Podnikatelé brečej a lidi mají jen platit?

reklama

Vláda hledá cestu, jak motivovat lidi, aby zůstali v koronavirové karanténě a aby hlásili své kontakty. Jednou z možností je lidem v karanténě vyplácet 100 procent mzdy. Ministryně Maláčová oznámila, že tuto možnost navrhuje už od října, ale hnutí ANO touto cestou nechce jít. Šéfka resortu se proto snaží najít nějaký kompromis.

„Mělo by to být hlavně pro lidi, protože o to tady jde. My, co o tom tady diskutujeme, tak nám běží plný plat, zatímco ti lidé musí opakovaně chodit do karantény za 60 procent platu,“ zdůraznila ve veřejnoprávní televizi Jana Maláčová. „Cílem je netrestat zodpovědné lidi a vlastně za velmi malé peníze, relativně, dostat tu epidemii pod kontrolu,“ dodala členka vlády.

Hanák konstatoval, že vláda by se měla v prvé řadě zajímat o očkování. „Pan premiér nám dnes (v pondělí) oznámil velmi ohromující číslo, že ve druhém čtvrtletí dovezeme 8 milionů vakcín. Já mám 65 let, takže jsem velmi ohrožený druh, a nás nejvíc zajímá, kdy bude očkování,“ zdůraznil za zaměstnavatele Hanák.

Jedním dechem dodal, že zaměstnavatelé často dokážou sami naočkovat své zaměstnance, mají na to závodní lékaře, mají na to infrastrukturu.

Vedle toho volal po rozsáhlém antigenním testování. „Tohle stát neumí,“ zlobil se Hanák.

Bohumír Dufek využil prostor ve veřejnoprávní televizi k tomu, aby se obul do podnikatelů.

„Víte, my taky neříkáme, že se tu podnikatelům vyplácí jedna dávka za druhou a také ji zneužívají,“ konstatoval Dufek. „Teď je tady doba, kdy lidi cítí s firmami a chtějí chodit do práce, a pokud to někdo chce zneužít, tak to ten podnikatel může zjistit testováním.“

Zaměstnanci mají podle Dufka velký problém, protože v karanténě mají často méně peněz, než je minimální mzda a i těm je třeba pomáhat.

„Když jde o podnikatele, tak všichni brečej, jak je to špatně, když jde o zaměstnance, tak vy jste tady jenom od toho, abyste platili daně a mlčeli. Tak my teda mlčet nebudeme a ty peníze chceme taky,“ vypálil Dufek.

Už v minulosti Dufek podnikatele nešetřil a prohlašoval, že když zkrachuje pár desítek tisíc restaurací a hospod, tak se pročistí trh.

„Řešíme kdejakou hospodu. Máme 40 tisíc hospod. Na tripartitě jsem řekl, že máme podporovat ty, kteří něco vyrábějí a dělají přidanou hodnotu, a ne firmy, které de facto žijí ze spotřeby. Nechápu, proč bychom měli mít 40 tisíc hospod, když jsou to ve většině případů jen putyky, kde se nalévá alkohol. Jinak já jim to přeji, ale myslím si, že to není rozumné,“ zhodnotil nevybíravě Dufek situaci v rozhovoru pro CNN Prima News už v listopadu 2020.

Podle něj společnost v době koronaviru stejně zjistí, že reálně potřebuje maximálně polovinu současných hospod a restaurací. „Ať zkrachují. Je to prostě očistný proces, který funguje. Však krachují firmy, i když je vše v pohodě. Zatím ale nikdo nezkrachoval, vždyť je vláda štědře ocenila. Třeba OSVČ, ať dělají, nebo nedělají, tak berou 500 korun denně. Musíme všichni pochopit, že dojde k obrovské restrukturalizaci celé společnosti. Jen půjde o to, aby ti, kteří budou mít přidanou hodnotu ve svých výrobcích, získali ty, kteří budou bez práce,“ dodal.

Nakonec se v ČT Dufek obul i do poslanců.

„U toho umírají lidi a my bychom se měli podle toho chovat. Ta nemoc si bere velkou daň a my bychom tu velkou daň nemuseli platit, kdybychom se chovali vstřícně. To trasování, to začalo už v Parlamentu. Říkali, nedělejte to, všechno o vás budou vědět. Poslanci se tam zavřeli a říkají lidem, co mají dělat, místo toho, aby se otevřeli a šli příkladem,“ rozčiloval se Dufek.

