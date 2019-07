„Posedlí mesiáši, chiliasmus jak vyšitý, propaganda!“ Dolejš se už neudržel po posledním hlásání aktivistky Grety

Aktivistka Greta Thunbergová se v létě rozjela po Evropě varovat před blížící se apokalypsou a na pátečním shromáždění v Berlíně se zavázala pokračovat v kampani, která má donutit vlády po celém světě k větší aktivitě v boji s klimatickou změnou, informuje server Echo24.cz.

Tisícům mladých aktivistů a aktivistek, co jí pozorně naslouchali, pak vzkázala, že jde o otázku života a smrti, uvedl server Deutsche Welle. Na shromáždění v Berlíně ocenila německé protestující za to, že obětují své vzdělání pro záchranu klimatu. Dospělí podle ní nepřevzali za klimatickou hrozbu a její řešení zodpovědnost. „Musíme se ujistit, že lidé zachrání svět a zachrání lidstvo,“ burcovala aktivisty Thunbergová, která se o víkendu přesune do Francie, kde převezme ocenění a vystoupí v parlamentu.

Jana Skopečka (ODS) však vůbec nepřekvapuje, že někdo oceňuje obětování vzdělání pro záchranu klimatu. Vzdělání, racionálně uvažující lidé, jsou totiž podle něj překážkou pro novodobé šiřitele apokalyptických vizí.

A stejně tak jsou prý překážkou i pro novodobé mesiáše, kteří nás chtějí zachraňovat před domnělými hrozbami za cenu, že nám vezmou svobodu, prosperitu, dosavadní život. „Potřebují ovce, ne vzdělané lidi,“ shrnul na závěr poslanec.

Ing. et Ing. Jan Skopeček ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Podobně kriticky na slova chvály, jež Thunbergová pronesla směrem k aktivistům bojujícím za záchranu klimatu, reaguje i Jíří Dolejš (KSČM). Podotýká, že ekologie je seriózní otázka, zatímco „apokalyptický chiliasmus pubescentů, kteří pro svou slepou víru obětují své vzdělání, není dobré řešení“.

V následné diskusi pod Dolejšovým příspěvkem profil Čítarny knihy umístil video, v němž na rádiových vlnách sedmnáctiletý student naléhavě a se vší vážností vysvětluje, že už má pouze posledních 12 let na to, aby pro to něco dělal a nemá prý už proto čas na to, aby vystudoval školu.

„Asi by to chtělo něco na zklidnění...“ okomentoval jeho vystoupení Dolejš, podle nějž tahle tragikomicky apokalyptická póza je hodně mimo reálná řešení a míjí se s jakýmkoliv relevantním smyslem. „Co zkusit přeci jen tu školu a něco o tom nastudovat?“ navrhl studentovi, že by si místo chození za školu mohl radši on i ostatní studenti zjistit, oč opravdu jde a co se reálně děje.

Ing. Jiří Dolejš KSČM



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Znovu zopakoval, že „hlásání klimatické apokalypsy je chiliasmus jak vyšitý“ a „tohle věštění konce světa už je jen nekompetentní propaganda“. Podle Dolejše tento student přehlíží neznalost příčin i následků kolísání teplot, ale chce přesto rovnou značně nepromyšlené a zbrklé reakce. „Slepá víra v klimatické náboženství další modernizaci nevyřeší,“ podotýká poslanec KSČM.

Oponoval mu přispěvatel do diskuse Heřman Dušek slovy, že věštění konce světa a vědecky podložená skutečnost je velký rozdíl. Těmihle výroky Dolejš podle jeho názoru bagatelizuje jakoukoliv diskusi, která by přinesla řešení krize. A přinejmenším tím prý ztrácí na potenciálním volebním úspěchu.

Zde poslanec usoudil, že ani Heřman Dušek zjevně o vědě neví skoro nic – jinak by neházel podobnými frázemi. Posedlé mesiáše bagatelizovat je podle Dolejše ještě málo, s ohledem na to, co šíří. „Zkuste raději přeptat se na tu vědu, je škoda propadnout nějaké sektě,“ doporučil uživateli, který na to poznamenal, že „ostatně Dolejš coby ekonom taky nebude odborník“. O to více by byl prý raději, kdyby dali politici odborníkům prostor, ne se za ně prohlašovali.

„Kdo říká, že odborníci nemají prostor, tak lže – dokonce má prostor i pošahaná propaganda, v které logika kulhá na obě nohy,“ rozčílil se komunistický poslanec a podotkl, že se zaslepeností je třeba se popasovat, tím spíš pokud jsou do toho vtahovány děti. „S tím nemohu souhlasit nikdy,“ napsal Dolejš na závěr.

Psali jsme: Stávkovala a dostala důtku. Mladá studentka si postěžovala na učitelku František Kašpárek: Greta Thunbergová v temném lese Malá Gréto, čím se jednou budeš živit? Ondřej Neff ji věští osud Gusty Fučíkové Šok nad časopisem Mateřídouška: Od Klause ml. znějí slova zděšení

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab