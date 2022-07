„Posíláme zbraně. Chceme konflikt.“ Jandák se u Xavera odvázal. Špatné čtení pro Strakovku

reklama

Anketa Líbí se vám výstava zničené techniky Ozbrojených sil Ruské federace na pražské Letné? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 9192 lidí

„To, co se nyní odehrává, je v podstatě souboj či předem daná dohoda velmocí. A ty rozhodují. Takže Česká republika se svými deseti a půl miliony obyvatel opravdu nemá žádnou sílu,“ zmínil Jandák.

A proč se podle Jandákova vysvětlení nedostala sociální demokracie do Poslanecké sněmovny? „Vedení sociální demokracie se odtrhlo od členské základny. A začalo koketovat s něčím, co je takové módní – s pražskou kavárnou. Tam sociální demokracie nepatří,“ řekl Jandák. Do Poslanecké sněmovny sociální demokracie podle něj patří, jen neví, zda v této podobě. K osobě Michala Šmardy, současného předsedy strany, se vyjadřovat nechtěl, protože ho osobně nezná.

Řeč přišla i na ruskou invazi na Ukrajinu. Podle Jandáka v současné době ve válce nejsme. „Kdo komu vyhlásil válku? Vy jste někde četl, že Ukrajina byla napadena Ruskou federací, tak jí vyhlásila válku. Bylo by to normální, bylo by to logické. Nebo Rus má určité připomínky k tomu, co se děje, a o svou bezpečnost ze strany Ukrajiny, vyhlásí válku Ukrajině? Zatím, ať hledám, kde hledám, nikdo nikomu žádnou válku nevyhlásil. Jediný, kdo o tom naposledy mluvil, byla Jana Černochová, že jsme ve válce. Ale to zas není tak moc podstatné,“ řekl Jandák.

Fotogalerie: - Lékaři a občané proti válce

„Ruští vojáci na dovolené určitě na Ukrajině nejsou, ale máme mnoho stavů... Oni říkají, že je to nějaká bezpečnostní akce, denacifikace, ale válka to není. Válka to není!“ zdůrazňoval Jandák. „Je to konflikt dvou sousedících zemí, které mají velmi dlouhou společnou historii a nějak se na sebe naštvaly,“ zmínil.

Neobává se ani toho, že by konflikt nabobtnal tak, že by se střílelo za humny. „Podívejte se, možné je všechno... Protože nikdo dodnes neví, co má Putin jako úmysl. A samozřejmě my děláme všechno pro to, abychom to dostali do toho velkého konfliktu. Posíláme zbraně a v podstatě tu válku jakoby podporujeme. To není šťastné řešení. Každá válka je blbá a odnesou to lidé. Neustále by se mělo pokračovat v tom, že budeme jednat. Jestli v Istanbulu, jestli v Bělorusku, ale jednat. Neurážet,“ dodal. „EU jenom vykřikuje, kváká a dodává Ukrajině šrot,“ zmínil také.

Psali jsme: „To snad ne.“ Jandák a omikron: Naprostý výsměch. Je třeba začít jinak

Jandák hovořil také o médiích, která se v určité době stala určitými nástroji určitých mocenských skupin. „Všude na světě... A pak jsou média, která jsou čistá, která se snaží o nějakou pravdu, a ta jsou v menšině. Protože ta masovost a ty prachy tamtěm médiím strašně pomáhají. A lidi jsou ovlivnění, protože, zvlášť když to dobře zabalíte, lidé tomu budou věřit,“ dodal.

Média veřejnoprávní služby v minulém covidovém období dle jeho slov obstála 50 na 50. „Média alespoň informovala o tom, co se stalo. Někdy. Málo se informovalo o konfliktu Saúdská Arábie – Jemen. A tam byly statisíce mrtvých,“ sdělil.

To, že se nyní v médiích hovoří dnes a denně o válce, je podle jeho slov dezinformace. „Podle mě ano, já jsem proti tomu protestoval na včerejší Radě Českého rozhlasu, protože jsem říkal, že tady žádná válka není. Protože válka vznikne, když jeden druhému státu vypoví válku. Vzpomeňme si, když Japonci bombardovali Pearl Harbor, tak Američani vypověděli Japonsku válku. Tak to je. To je určitý právní akt. A podle mého názoru ani Ukrajina, která byla napadena, tam mě to velmi překvapuje, nevypověděla Ruské federaci válku. Rusové tam vlítli, ale nevypověděli Ukrajině válku. Jak je to vůbec možné?“ ptal se Jandák.

„Konstatuji, že válka není, a protestuji proti takovému vyjadřování,“ sdělil Jandák, jak hovořil na poslední schůzi Rady Českého rozhlasu.

Psali jsme: Nezávislá veřejnoprávní média. Baxa vychválil nový zákon, opozice zuří Ostrava hledá provozovatele bikesharingu na další dva roky Farský se ozval z USA. Z videa starosty Poděbrad se mu udělalo zle Zeman vyjádřil soustrast Trumpovým. Vzpomínky na paní Ivanu

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama