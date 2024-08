„Použijeme veškeré nástroje.“ Unijní hlavoun napsal Muskovi. Ukřivděně

Miliardář Elon Musk, majitel sociální sítě X, dostal další varování ze strany Evropské komise. Varování, aby „nešířil škodlivý obsah“ a „nepodporoval nepořádek“. Komise v čele s Ursulou von der Leyenovou Muska napomíná, že sociální síť X nerespektuje pravidla platná v EU.

„Naším předběžným názorem je, že klamou uživatele a porušují DSA,“ uvedl eurokomisař pro vnitřní trh Thierry Breton. „X má nyní právo se hájit. Pokud se však náš názor potvrdí, vyměříme pokuty a budeme požadovat výrazné změny,“ dodal. Českým čtenářům názor komise zprostředkovala již v polovině července ČTK. Zprávu převzala i Česká televize.

Breton Muska vinní, že sociální síť X nerespektuje pravidla EU známá pod zkratkou DSA pro ověřování uživatelských účtů, transparentností reklamy a poskytováním dat výzkumníkům.

Jenže tím to neskončilo.

Musk si naplánoval, že na sociální síti X povede rozhovor s republikánským kandidátem na prezidenta Donaldem Trumpem. A evropský komisař Breton zaslal Muskovi varovný dopis. „Nepodporujte nepořádek!“ stálo v něm.

„Je to obzvlášť důležité v souvislosti s nedávnými příklady nepokojů zesílených podporou obsahu podněcujícího k nenávisti, k šíření nepořádku a k šíření dezinformací,“ stojí dále v dopise, v němž Breton Muskovi také připomínal, že komise vede se sociální síti X řízení a rozhovorem s Donaldem Trumpem si může sociální síť jen přitížit, pokud při něm dojde k podpoře nenávisti, podpoře rasismu a šíření dezinformací. Dopis byl napsán ještě před samotným rozhovorem.

Mohlo jít o narážku na nepokoje ve Velké Británii.

Nakonec Breton Muska varoval, že Evropská komise bude situaci bedlivě sledovat a využije všech dostupných nástrojů, pokud dospěje k názoru, že na sociální síti X došlo k dalšímu narušení DSA. „A to i přijetím dočasných opatření, budou-li chránit občany EU před vážnou újmou.“

Ředitel neziskové organizace H21, která si klade za cíl hájit svobodu projevu, Adam Růžička, konstatoval, že na Bretonově dopisu Muskovi je dobře vidět, jak EU svobodu slova fakticky oklešťuje, i když současně všechny ujišťuje, že to nedělá.

„DSA bohužel nechalo manipulační pole v nutnosti platforem snižovat tzv. ‚systémová rizika‘ a pod tato se dá schovat i veškerá gumovost, kterou teď pan eurokomisař vzývá. Zvláště oblíbené systémové riziko (často parodované) bylo ohrožení ‚občanského diskurzu‘. Tady jsem si upřímně myslel, že si v komisi uvědomí absurdnost formulace a přestanou spojení používat, aby tím zbytečně nejitřili evropskou veřejnost. Inu, to jsem se mýlil. V dopise to najdete. Též jsem si myslel, že DSA bude řešit především EU, věci ovlivňující EU veřejnost. Tady to také nevypadá. Bretonovi vadí především obsah ohledně nepokojů v Británii a skutečnost, že Musk má na X naplánovaný rozhovor s Trumpem. Chápu, že v Evropě chceme být světoví, ale jaká je tady logika? Před čím konkrétně mají být EU občané chráněni? (Mimochodem fakt, že to je pro naši ochranu, se samozřejmě zmiňuje.),“ napsal Růžička na sociální síti X.

Podle Růžičky Bretonovy oficiální dopisy naznačují, co by se mohlo dít do budoucna. Ředitel neziskové organizace má za to, že to nebude nic pěkného.

Musk Bretonovi na dopis odpověděl peprným memem z filmu Tropic Thunder, u kterého stálo „udělejte velký krok zpět a roz**dejte si vlastní obličej“.

