„Pozor, vzrůstá napětí.“ Veleba dal varování. Padlo slovo „vynutit“

reklama

Ministr Výborný se vrátil z Vietnamu a Filipín a konečně uplatnil svou odbornost vystudovaného teologa, který se řízením osudu, pardon řízením předsedy KDU-ČSL Mariana Jurečky, ocitl na postu ministra zemědělství. Na Filipínách domluvil k nám na práci do zemědělství až 2000 pracovníků a prý to bude velká pomoc, neboť Česká republika je tam velmi dobře zapsaná. Dokonce znají Pražské Jezulátko, jak vyzdvihl Výborného cestu náš tamní velvyslanec Karel Hejč. Apropo, už to vidím, jak námezdní dělník z Filipín v našem prostředí sní o Pražském Jezulátku! To je vskutku fantasmagorie velvyslancova a počkáme si s čím na nás přijde ministr teolog. Vím, o čem mluvím, Pražské jezulátko mám doma darem od samotného tehdejšího pana kardinála Dominika Duky.

Šéfové komory a svazu? Co vyjednali, obávám se, nelze publikovat…

Anketa Škodí Andrej Babiš České republice? Škodí 11% Neškodí 87% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 21596 lidí

Ale k věci a názorovému veletoči šéfa Agrární komory. Pozor, to je jedna a tatáž osoba, která ještě před měsícem, když se šířily a doslova válcovaly zemědělské bouře zejména Západní Evropou a sousedním Polskem, dávala ostentativně najevo, že on chce jednat. Premiér Fiala s ministrem Výborným takový jemnocit náležitě oceňovali a s šéfy komory a svazu jednali. Co ale ti vyjednali, obávám se, že nelze publikovat.

Je ministr zemědělství schopen pro české zemědělce něco udělat?

Pojďme ale dál. Když už nebylo kudy kam, tak odvolal předseda Zemědělského svazu protest v Praze, který byl pod velkým tlakem členské základny, ale i rostoucí části veřejnosti, která má vztah k této zemi, naplánován na 21.3.2024. Hbitě se šlo o den dříve na manifestační, doslova rozesmáté jízdy po regionech, respektive připojení k protestním jízdám v rámci EU.

Závěrem dávám k diskusi následující body a témata a rád bych požádal o otevřenou reakci či odpověď:

Jsou naše agrární svazy schopny udělat samostatnou akci bez pouhého proklamativního přidávání se k zahraničním protestům?

Je ministr zemědělství ČR schopen pro české zemědělce a potravináře něco udělat a vnímat reálie českého zemědělství? To stejné platí i pro premiéra

Úplně na závěr mně dovolte vyslovit názor, že resort se nevyvíjí dobře a reakce ministra, premiéra a šéfů svazů sdružujících zemědělce nejsou odpovídající a je třeba o tom veřejně diskutovat. Právě k takové diskusi chci jménem Klubu 2019 vyzvat s tím, že jsme připraveni se tohoto procesu aktivně účastnit. Včera jsme vzpomněli zázrak zmrtvýchvstání Ježíše Krista a bylo by v této těžké době za rok vzpomenout a dožít se zázraku změny zemědělské politiky vlády ČR ve prospěch zachování produkčního českého zemědělství všech právních forem a velikostí. Bude to ale složité, rozeštvat jste náš stav dokázali skvěle, a tak nezbývá než se dát dohromady, spojit se všemi sympatizanty a to, co v českých zemích krále Přemysla Oráče bylo samozřejmé, si vynutit!

Jan Veleba

Exprezident Agrární komory a člen Klubu 2019

Psali jsme: „Traktory byly mimo Prahu.“ Fiala, Výborný a Agrární komora. Jan Veleba tuší, co se stalo Jan Veleba k ministrovi: „Neschovávejte se.“ Už má dost komedie Ukrajinská úroda proudí do EU, kvalitní česká ohrožena. Co Praha nevidí. Zde černé na bílém. Veleba odhalil Dojde jim to. Až nebude co jíst, dřív ne. Ivan Vyskočil seknul

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE