„Přeji vám znásilnění.“ Útok na Trumpova muže odhalil tíživý bod USA

Donald Trump při svém prezidentském mandátu umírněně prosazoval, aby si každý stát USA sám určil svou potratovou politiku. Přesto doporučoval a snažil se prosadit, aby bylo právo na potrat ohraničené 20. týdnem těhotenství. Trumpem vyvolený kandidát na viceprezidenta J. D. Vance před svou kariérou ve vysoké politice byl zásadně proti potratům a zastával postoj, že potraty se musejí zakázat zcela. S postupem času a získáváním vlivu i moci se jeho protipotratová politika umírňovala, až skončil u stejné, kterou zastává Donald Trump. Je to na státech, jakou potratovou politiku si zvolí a 20. týden je dobře stanovená hranice, zastává nyní JD Vance.

Jenže do nynější debaty zasáhl i zákaz potratů, který dočasně prosadil v roce 2022 Nejvyšší soud USA. Guvernér Kentucky Andy Beshear v talkshow Morning Joe Tuesday celostátní televize MSNBC to okomentoval. Moderátor pořadu Miky Brzezinski se guvernéra zeptal, jak vidí dopady rozhodnutí Nejvyššího soudu.

„Mimoděložní těhotenství, těhotenství, která nejsou životaschopná. To, co se nyní ženám děje, je to, že místo toho, aby zdravotní péči, kterou by potřebovaly, jsou ponechány sterilizované a traumatizované. A to jsou skutečné příběhy, které se právě teď dějí po celé Americe,“ řekl moderátor Mika Brzezinski a uvedl slova některých republikánských politiků, kteří v hrozbě mluví i o „potratech“ prováděných v devátém měsíci těhotenství.

Guvernéra Besheara to patřičně napumpovalo. „Je to jen taktika strachu, jen lhaní lidem. Přemýšlejte o tom, čím si někteří lidé museli projít kvůli těmto zákonům,“ odpověděl guvernér. „Chci říct, že J. D. Vance nazývá těhotenství v důsledku znásilnění nepohodlným. Jako nepohodlnou můžeme označit třeba dopravu, ne těhotenství po znásilnění. Chci říct – donuťte ho, aby si tím prošel!“ zvolal Beshear a vlastně tím řekl, aby si žena v příbuzenstvu J. D. Vance prošla znásilněním a následných těhotenstvím. Aby Vance viděl, v čem musely žít ženy po zákazu potratů.

A vysvětlil, že na postu prezidenta i viceprezidenta musejí sedět empatičtí lidé, kteří se dokážou vcítit do druhého člověka a pochopit jeho problémy, nesnáze. „Někdo je poškozen a vy mu řeknete, že nemá na výběr? To neprojde žádnou zkouškou slušnosti, lidskosti. Ale jde o to, že to také ukazuje, že nemají vůbec žádnou empatii. A prezident a viceprezident musejí mít empatii. Musíte být schopni vžít se do pozice, ve které jste nikdy nebyli, abyste se pokusili porozumět někomu jinému, protože musíte být prezidentem a viceprezidentem pro celou Ameriku, nejen odkud jste, nejen pro vaši skupinu přátel, ale pro celou Ameriku. A proto jsou Kamala Harrisová a Tim Walz tou správnou vstupenkou, jsou to ti správní lidé. Jsem opravdu nadšený, že je mohu podpořit, a to je jeden zásadní důvod,“ pokračoval Beshear.

Tiskový mluvčí J. D. Vance následně vyzval Kamalu Harrisovou, aby se od slov guvernéra Besheara distancovala. „Poté, co včera večer promluvil na hlavní scéně sjezdu demokratů, šel zástupce kampaně Harrisové Andy Beshear dnes ráno do celostátní televize a výslovně vyzval ke znásilnění člena rodiny senátora Vance. Jeho komentáře jsou nechutné, odporné a neměly by být v americké politice tolerovány. Vyzýváme Kamalu Harrisovou, aby okamžitě zavrhla komentáře guvernéra Besheara a ukázala, že bez ohledu na stranické neshody nemá tento druh násilné rétoriky místo v našem veřejném diskurzu,“ vyzval demokratickou kandidátku na prezidentku USA William Martin.

Na slova reagoval i J. D. Vance. „Co to sakra je? Proč si Andy Beshear přeje, aby byl člen mé rodiny znásilněn?!?“ zeptal se na síti X šokovaně kandidát na viceprezidenta. „Jaký odporný člověk,“ zkonstatoval.

What the hell is this?



Why is @AndyBeshearKY wishing that a member of my family would get raped?!?



What a disgusting person. https://t.co/11Kp1h92MN — JD Vance (@JDVance) August 20, 2024

Psali jsme: Potíže během Bidenova výstupu. Rozvinuli transparent a ochranka měla napilno Zahradil (ODS): Harrisová - 84 % zpráv pozitivních, Trump - 89 % zpráv negativních Jaroslav Pešta: Vzkaz senátorům - Takhle dopadly korespondenční volby v USA Kašli na Harrisovou, řeš program, Donalde. Trumpovi přátelé nervózní