„Překvapivě turbulentní obrat. Manipulace?“ Pozor. Tomáš Klus zasévá mezi lidmi semeno nedůvěry. Jde o „osvobození“ Babiše

se v rozhovoru vyjádřil, že „nesmíme propadat letargii", nýbrž „spíše velmi dobře volit slova", protože: „Teď je to velmi vysoká hra. Chobotnice má svoje chapadla zapletený až podivně vysoko… když to tvrdí někdo z pozice tak vysoké autority, jako je státní žalobce, může to probouzet pochyby i v lidech, kteří si byli jistí tím, co si myslí o Andreji Babišovi a kauze Čapí hnízdo."

Zpěvák vše nyní přirovnává ke snu, kdy sám neví, zdali se mu to zdá, či ne. Ve hře je prý nyní pravda a s tím související právo i právní stát. „Jestli je Andrej Babiš zloděj, nebo není, jde teď úplně stranou. Otázkou je, zda je u nás možné manipulovat takhle vysoce postavené státní úředníky, protože se mi ten obrat zdá až překvapivě turbulentní vzhledem k tomu, jak se ta kauza celou dobu vyvíjela, dosavadním indiciím a taky rychlostí samotného obratu,“ tvrdí Klus.

Prý je teď důležité si „o tom zjistit co nejvíce“. Zpěvák poukazuje i na „Babišem a Zemanem volenou taktiku matení“, kdy má být „kauza zahalena kauzou, senzace překryta senzací“. „To je vlastně strašně chytrý,“ dodává. Lidi se prý „o to postupně přestanou zajímat a je z toho jen takové mlžné klubko“. „Přitom je dnes mimořádně důležité začít se orientovat. Než vyjdeme do ulic, měli bychom si ty věci opravdu načíst a vědět, proč tam jsme, protože v tom zmatení jsme velmi snadno obětí, kdy vás mohou nachytat na švestkách,“ komentuje dále zpěvák, který se aktivně účastnil i červnové demonstrace na Letné.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A ohledně dalšího dění Klus uzavírá: „Rozhodně jsem pro, aby diskuse neustále vřela, ale na druhou stranu teď není čas na emotivní jednání jednotlivců, naopak bychom se měli spíše sejít a dát hlavy dohromady. Víc hlav víc ví.“

autor: rak