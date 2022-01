„Přepněte už z předsedkyně malé strany!“ Duel Pekarové a Vondráčka. Klid vydržel jen pár vteřin. Pak se to strhlo

reklama

Hned v úvodu se hosté shodli na tom, že k sobě vzájemně mají profesionální vztah.

Jenže hned to začalo skřípat. To když se strhla slovní bitka o to, kdo teď blokuje jednání Sněmovny, což v praxi znamená, že poslanci nemohou jednat o zákonech, což je jejich práce. Z 83 návrhů, které měly být projednány na tomto jednání schůze, jich nakonec bylo projednáno jen 16.

„Jaký mám vztah k panu Vondráčkovi? Korektní. Stejný, jako mám ke 199 dalším kolegům. Já se chovám profesionálně. Ale na tom, co jsem řekla, trvám. Nejde jen o hraní na kytaru ve Sněmovně, ale také o oplzlá gesta, která udělal pan Vondráček. A také se mi nelíbilo, že pan Vondráček v Rusku jednal s lidmi, kteří jsou na sankčním seznamu. Já jsem vyjádřila svůj názor na pana Orbána, ale pan Vondráček dělal konkrétní činy,“ zlobila se Pekarová Adamová.

Ing. Markéta Pekarová Adamová TOP 09



předsedkyně PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Je velmi smutný pohled pro občany, jakým způsobem přistoupila opozice ke své roli. My jsme nechtěli omezovat debatu. My jsme nikdy neoznačovali parlament za žvanírnu, jako stávající opozice, ale všichni musí mít své meze. U hnutí ANO to já chápu, protože jsem jejich projevy velmi poslouchala a oni často hájí zájmy Agrofertu a agrobaronů. To já chápu, ale my jsme řekli, že toto jako nová koalice budeme dělat, i když jsme tím někomu šlápli na kuří oko,“ vypálila Pekarová Adamová.

Anketa Podporujete vládní návrh, který ve volbách umožní korespondenční hlasování ze zahraničí? Ano 2% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 31045 lidí

Pekarové vyčinil i kvůli dalším věcem.

„Paní předsedkyně už zase jede to svoje, ale já říkám už dlouho, že má přepnout z předsedkyně malé strany na předsedkyni nás všech poslanců. Vládní koalice na nás nastoupila, ona nás válcuje a my se musíme bránit. A já teda se musím ohradit. To, že zemědělci protestovali kvůli změnám v dotační politice, co to má společného s Agrofertem. Přestaňte dělat tyhle hloupé zkratky a pojďme se bavit normálně,“ žádal důrazně Vondráček.

Mgr. Radek Vondráček ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Na dialog jsou potřeba dva. A tady ze strany SPD zaznívá, že oni často jednají, a my ne. A to je lež. Ta jednání normálně probíhají, probíhají za účasti zástupců opozice i koalice. My se snažíme jednat vstřícně, ale narážíme na zeď nepochopení. Opozice říká, jak je vstřícná. Oni říkají, že jsou vstřícní a hodní, ale ta realita tomu vůbec neodpovídá,“ ohradila se Pekarová Adamová.

Fotogalerie: - Pořad schůze schválen

Moderátorka poté přehodila diskusní výhybku k údajné skartaci tajného dokumentu o kauze Vrbětice.

„Policie by to měla vyšetřit. I jestli došlo ke skartaci tajného dokumentu omylem, i tak by to policie měla vyšetřit. Měli bychom vědět, jestli k nim měl přístup někdo nepovolaný, např. někdo bez prověrky, což je ostatně i pan Mynář. To je ostatně vizitka pana prezidenta, že má takové spolupracovníky. Musí se to vyšetřit,“ zdůraznila Pekarová Adamová.

„Je zajímavé, jaké se objevují informace v médiích, jako co si kdo kdy vyzvedl na podatelně, kdy se skartují různé doklady a podobně. ... My na to máme ve Sněmovně orgány, tak doufám, že se to bude šetřit,“ nabídl Vondráček trochu jiný pohled.



Markéta Pekarová Adamová a Radek Vondráček. (Foto: Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News)

Došlo i na novelizaci pandemického zákona.

Předsedkyně Sněmovny zdůraznila, že blokovat novelu pandemického zákona je stejné jako sebrat hasičům hasičskou stříkačku potřebnou na hašení požárů.

Vondráček kontroval, že pandemický zákon je nedokonalý, z jeho pohledu to v podstatě není nic jiného než osekaný nouzový stav. A nouzový stav, který byl v jistých chvílích potřeba, tehdejší opozice, dnešní vláda, odmítla podpořit, čímž si prý tehdy připravila past, do které se posléze sama chytila.

„Víte, my ten zákon máme omezeně platný jen do konce února. Naším zájmem není využívat jeho ustanovení, pokud to nebude nutné, ale musíme být připraveni, kdyby přišla vlna na podzim. Jinak by nám zbyl jen nouzový stav a ten nemůže platit roky, jak by si to možná přálo hnutí ANO,“ nešetřila Pekarová Adamová Vondráčka a jeho kolegy. Poukázala i na to, že hnutí ANO se líbilo zadávat zakázky bez výběrových řízení, což umožňoval právě nouzový stav.

Moderátorka Terezie Tománková poté uvedla téma 2 milionů korun, které za fotografy a za svou sebepropagaci zaplatila Alena Schillerová ze státních peněz.

Vondráček začal Schillerovou bránit. „Novinářům se povedla mediální zkratka. Ono to není tak, že by si paní Schillerová zaplatila dva fotografy. To byli zaměstnanci tiskového odboru ministerstva, kteří dělali i jinou práci,“ uvedl Vondráček s tím, že Schillerová prezentovala práci celého ministerstva. Z tohoto pohledu byly z hlediska Vondráčka její výdaje v pořádku.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pekarová Adamová to opět viděla zcela jinak než Vondráček.

„Já doufám, že už jste požádal svou kolegyni, aby ty peníze vrátila a aby to zaplatila ze svého. Nebo aby to zaplatilo hnutí ANO. My ostatní politici takovéto služby také využíváme, ale buď si to platíme sami, nebo nám to platí naše strany,“ rozzlobila se Pekarová Adamová.

Zdůraznila také, že jako předsedkyně Poslanecké sněmovny hodlá šetřit. Už prý osekala 40 milionů korun na zahraniční cesty. Vidí to totiž tak, že politici sice mají cestovat do zahraničí, ale cestovat mají skromněji, mají využít např. skromnějšího ubytování a tak podobně.

Psali jsme: Boj s dezinformacemi povede pouze k vymazání názorové opozice, míní svobodný Vondráček Svobodní opět diskutovali ve Svobodné hospodě. Řešil se pandemický zákon Očkovací povinnost je zlo, píší Svobodní. Fiala prý není dobrák, ale dostal z lidí strach „Nepoužívejte ten pojem!“ V Partii to silně doutnalo. Když došlo na Hrad, přišel výbuch. Radim Fiala a Jakob v sobě

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama