„Prezident vydán na milost a nemilost uchvatitelům Hradu.“ Ovčáček bije na poplach

Kromě náboženské tematiky mluvčí Hradu sdílel též přání k brzkému uzdravení prezidenta Miloše Zemana od jeho zahraničních protějšků, to Zemanovi přišlo například od prezidentů Rakouska, Polska, Srbska, Slovinska, Bulharska a s přáním se ozvala i slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. „Vím, že prožíváte těžké chvíle, proto si Vám dovolím popřát hodně zdraví a sil a též rychlé uzdravení,“ vzkázala Čaputová Zemanovi ve vzkazu citovaném Ovčáčkem.



Hradní mluvčí rovněž tvrdí, že neohlášená návštěva předsedy Sněmovny Radka Vondráčka u Zemanova lůžka způsobila „řev“, jelikož se „začala hroutit pracně budovaná lež o zcela nemohoucím panu prezidentovi“.

Víte, proč je v médiích a mezi politiky takový řev kvůli návštěvě u pana prezidenta?



Protože se začala hroutit pracně budovaná lež o zcela nemohoucím panu prezidentovi. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) October 15, 2021

Poté ovšem došlo na tiskovou konferenci předsedy Senátu Miloše Vystrčila. „Jsem přesvědčen, pokud mluvím o pracovnících Kanceláře prezidenta republiky, že pan prezident není v dobrých rukou. Nejsem si jistý, že všechny činěné kroky jsou s prezidentem konzultovány. Jak ho znám, jsem přesvědčen, že by některé věci neschválil a nesouhlasil s nimi,” zaznělo během ní od předsedy horní komory Parlamentu. Došlo i na slova o žádosti na Zemanovy lékaře – na ně se šéf Senátu byl nucen obrátit, jelikož kancelář Hradu v rukou kancléře Vratislava Mynáře přestala s institucí komunikovat. A žádné spojení nemá s prezidentem dokonce ani český premiér Andrej Babiš (ANO).

Vystrčil považuje za nutné, aby měl prezident Miloš Zeman klid na zotavení a zároveň aby se vědělo, zdali se stačí uzdravit do doby, kdy bude nutné přijmout demisi končící vlády. K přijmutí demise končící vlády do rukou prezidenta obvykle dochází ještě v den první schůze nové Poslanecké sněmovny, jež je plánována na 8. listopad.

Fotogalerie: - Čaputová na Hradě

Podle Vystrčila do té doby může prezident odpočívat a nemusí činit žádné kroky, článek 66 Ústavy by pak bylo potřeba aktivovat pouze v případě, pokud by nebyl Zeman dočasně schopen plnit funkce, které prezidentovi stanoví Ústava – tedy právě že by nebyl schopen osobně přijmout demisi vlády Andreje Babiše na počátku druhého listopadového týdne.



„Do 8. listopadu není nutný krok prezidenta, aby fungovalo všechno normálně a standardně. Pokud jde o článek 66, tak nedochází k tomu, že by prezident přestával být prezidentem. Článek 66 není o odvolání prezidenta, ale jde o jeho ochranu. Když je nemocný, tak nemusí pracovat a má klid, aby se mohl léčit a vrátit se nazpátek,“ doplnil jasně Vystrčil.



Ovčáčka tato slova přiměla k silné aktivitě. „Neskutečná faleš!“ ohradil se proti šéfovi Senátu s tím, že o „ochranu pana prezidenta“ nejde. „Jde jim jen o to pana prezidenta zbavit možnosti rozhodovat, jeho zdraví je vůbec nezajímá. A k tomu, aby pana prezidenta zcela izolovali, potřebují odstranit z jeho blízkosti každého, kdo je usvědčí ze lži,“ ohradil se mluvčí.

Neskutečná faleš! Prý jim jde o “ochranu pana prezidenta”.



Jde jim jen o to pana prezidenta zbavit možnosti rozhodovat, jeho zdraví je vůbec nezajímá.



A k tomu, aby pana prezidenta zcela izolovali, potřebují odstranit z jeho blízkosti každého, kdo je usvědčí ze lži. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) October 15, 2021

„Už chápu, proč si pan prezident vyžádal do nemocnice knihu o Winstonu Churchillovi,“ dodal.

Načež si od novináře Filipa Horkého za to vysloužil otázku patrně narážející na to, že se místo mluvčího Ovčáčka včera na tiskové konferenci vyjádřila ke stavu svého muže prezidentova manželka Ivana se svojí dcerou. „Ten měl taky kolem sebe sobecký ubožáky, co nemaj koule a schovávaj se za těžce zkoušený ženy?“ padlo.

Ten měl taky kolem sebe sobecký ubožáky, co nemaj koule a schovávaj se za těžce zkoušený ženy? — Filip Horký (@FilipHorky) October 15, 2021

Ovčáčka však nikterak novinář neodradil. „1938, 1948, 1968, 2021. Letošní rok se přiřadí k osudovým naší historie. A že nekončí na osmičku? To proto, že v roce 2018 Miloš Zeman obhájil funkci prezidenta republiky. Dostali jsme díky tomu tři roky svobody a demokracie navíc,“ publikoval v nikterak více rozvinutém sdělení mluvčí Hradu.

1938

1948

1968

2021



Letošní rok se přiřadí k osudovým naší historie.



A že nekončí na osmičku?



To proto, že v roce 2018 Miloš Zeman obhájil funkci prezidenta republiky.



Dostali jsme díky tomu tři roky svobody a demokracie navíc. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) October 15, 2021

Pokračoval s tím, že vládu jmenovanou kýmkoli jiným než Zemanem by považoval za nelegitimní: „Vláda, která by byla jmenována za cenu v podstatě násilného sesazení prezidenta republiky podle článku 66, by možná byla legální. Ale rozhodně by nebyla legitimní.“

„A důvod, pane mluvčí? Jde o naprosto ústavně komfortní možnost. Ale nepředbíhejme...“ dotazoval se senátor Zdeněk Hraba.

A důvod, pane mluvčí?



Jde o naprosto ústavně komfortní možnost. Ale nepředbíhejme... — Zdeněk Hraba (@hraba_z) October 15, 2021

Podle Ovčáčka je důvod ten, že dle jeho mínění je článek 66 určen pro situaci, kdy je prezident v kómatu nebo unesen. „Pokud by byl hrubě zneužit proti člověku, který normálně komunikuje a myslí, prezident se fakticky stane státním vězněm. Absolutně izolován od všech, vydán na milost a nemilost uchvatitelům Hradu,“ varoval.

Článek 66 je určen pro situaci, kdy je prezident v kómatu nebo unesen.



Pokud by byl hrubě zneužit proti člověku, který normálně komunikuje a myslí, prezident se fakticky stane státním vězněm.



Absolutně izolován od všech, vydán na milost a nemilost uchvatitelům Hradu. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) October 15, 2021

A v jednom z dalších příspěvků hradní mluvčí varoval před těmi, kteří lžou. „Lidé, kteří se už dlouhá léta s panem prezidentem nesetkali, nespolupracují s ním nebo dokonce pana prezidenta nenávidí, se teď najednou tváří jako největší znalci a příznivci Miloše Zemana. Lžou a svědomí nemají,“ publikoval na svém profilu Ovčáček.

Lidé, kteří se už dlouhá léta s panem prezidentem nesetkali, nespolupracují s ním nebo dokonce pana prezidenta nenávidí, se teď najednou tváří jako největší znalci a příznivci Miloše Zemana.



Lžou a svědomí nemají. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) October 15, 2021

