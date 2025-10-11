„Přežití Leyenové urychlí úpadek EU“. Takto vypadalo hlasování

11.10.2025 21:03 | Zprávy

Čeští europoslanci se vyjadřují k hlasování o nedůvěře Evropské komisi pod vedením předsedkyně Ursuly von der Leyenové. Podle Ivana Davida (SPD) by odvolání komise mohlo zpomalit úpadek EU. Nikola Bartůšek (Přísaha) Leyenové nevěří. Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) označuje hlasování za tragikomedii, která zbytečně stála peníze evropských daňových poplatníků.

„Přežití Leyenové urychlí úpadek EU“. Takto vypadalo hlasování
Foto: repro Twitter
Popisek: Předsedkyně Evropské komise, Ursula von der Leyenová

Tento týden proběhlo v Evropském parlamentu hlasování o dvou návrzích na vyslovení nedůvěry Evropské komisi pod vedením předsedkyně Ursuly von der Leyenové. Oba návrhy byly zamítnuty a von der Leyenová svou pozici udržela s pohodlnou většinou. Přesto se jednalo o symbolický výraz rostoucího politického napětí v EU. Tato hlasování následovala po předchozím pokusu v červenci letošního roku, který von der Leyenová také přežila.

Od roku 1999, kdy kvůli finančnímu skandálu odstoupila komise lucemburského bankéře Jacquese Santera, šlo o čtvrté hlasování o nedůvěře. A všechna tři předcházející dopadla jednoznačně negativním výsledkem.

V roce 2004 komise Itala Romana Prodiho ustála hlasování kvůli možnému zneužívání rozpočtových prostředků. O rok později čelil předseda José Manuel Barroso obvinění ze střetu zájmů kvůli štědré státní podpoře pro řeckého podnikatele, u něhož dovolenkoval na jachtě, ale odstoupení podpořilo jen 35 poslanců. A v roce 2014 Jean-Claude Juncker uhájil poměrem 461:101 funkci při skandálu LuxLeaks, ve které šlo o daňové výjimky pro spřátelené firmy.

Podle pravidel europarlamentu je navíc k úspěchu hlasování o nedůvěře třeba dvoutřetinová většina.

Proto už na jaře při prvním letošním hlasování Alexandr Vondra kritizoval členy vlastní frakce, kteří s návrhem přišli, že „naši Rumuni mají IQ tykve“.

Ursula von der Leyenová se tehdy blýskla velmi ostrým projevem, kde spojila úsilí o své odvolání, odůvodňované podivnými kšefty se společností Pfizer, s Putinem a dezinformacemi. „Je to další primitivní pokus vrazit klín mezi naše instituce, mezi proevropské a prodemokratické síly v tomto parlamentu. To nesmíme nikdy dopustit – a také nikdy nedopustíme,“ volala.

Nynější hlasování mělo podobný průběh, pouze s tím rozdílem, že návrhy na odvolání byly hned dva.

Frakce Patrioti pro Evropu návrh podala kvůli obchodní dohodě se Spojenými státy a blokem Mercosur. Také kvůli finančním skandálům a překračování pravomocí komisí. Navíc Patrioti kritizovali Green Deal ničící evropskou konkurenceschopnost. 
 
Levicová frakce, autor druhého návrhu, se s nimi shoduje v kritice dohody s USA a Mercosur. Green Dealu ale podle ní prosazuje komise naopak málo. 
 
Komisi ale vytýká hlavně nečinnost EU v Pásmu Gazy, kde z jejich pohledu probíhá genocida. Je to prý zásadní rozdíl od zásadového postoje proti Rusku.
 
Neuspěl ani jeden z návrhů, ačkoliv Ivan David z frakce Evropa suverénních národů dopředu mluvil o tom, že důvody jsou vážné.
 

„Pro návrh ‚patriotů‘ hlasovalo 179 poslanců, proti bylo 378 včetně dvou třetin poslanců Levice, Pro návrh Levice bylo 133 poslanců, proti 383, 78 se zdrželo, včetně skoro všech ‚patriotů‘. My v Evropě suverénních národů jsme hlasovali pro oba návrhy. Von der Leyenovou, jejímuž projevu tleskali všichni komisaři, tedy podržely frakce Lidovců včetně TOP 09 a STAN a lidovec Zdechovský, ‚socialisté‘, Renew a také Zelení včetně Gregorové. Von der Leyenová ve svém projevu varovala, že si nelze zahrávat se stabilitou komise v době, kdy je svět nejistý a rozkolísaný, ale pochopitelně nepřiznala, že za nepříznivou situaci je odpovědná z velké části právě ona a její komise, a to jednak tím, co dělá, jednak tím, co nedělá. Odvolání komise by bývalo bylo mohlo zpomalit úpadek EU, komise ho urychluje,“ informoval ParlamentníListy.cz Ivan David, europoslanec za hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD).

Pro hlasovali i oba poslanci Stačilo. Ondřej Dostál mluvil v debatě o estonizaci evropské komise pod vlivem komisařka Kallasové, Kateřina Konečná o zadlužování, které budou řešit ještě naše pravnoučata. 

MUDr. Ivan David, CSc.

  • SPD
  • europoslanec
Jakákoliv jiná komise by byla lepší než ta současná

Nikola Bartůšek, europoslankyně za Přísahu, hlasování okomentovala: „Já vnímám situaci Ursuly von der Leyen jako nevhodnou a neudržitelnou od jejího zvolení, kdy uplatila sliby většinu europoslanců. Nevěřila jsem jí tenkrát, nevěřím ani teď. Vidíme například, že situace ve Francii může skončit tak, že bude v dohledné době úplně jiná vláda a samozřejmě změna ve Francii může být pro pozici současné komise velmi nepříjemná. Myslím si, že skoro jakákoliv jiná komise by byla lepší než ta současná, zmítaná korupčními skandály typu Pfizergate. Já osobně jsem hlasovala pro odvolání komise v návrhu Patriotů, který jsem spoluiniciovala.“

Nikola Bartůšek, MSSc. et MSSc., BSc.

  • PŘÍSAHA
  • europoslankyně
Tomáš Zdechovský, člen poslaneckého klubu Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů), ale naopak soudí, že hlasování o nedůvěře komisi bylo divadlo, které nemělo od začátku nárok na úspěch. Šlo prý o pouhou mediální hru některých europoslanců z okrajových frakcí.

Mgr. et Mgr. et Mgr. Tomáš Zdechovský, Ph.D., MBA

  • KDU-ČSL
  • Poslanec EP a člen předsednictva KDU-ČSL
  • europoslanec
„Faktem je, že mnozí z nich se hlasování nezúčastnili, ale na sociálních sítích to prodávají jako boj proti neschopné komisi. Je to tragikomedie, která dopadla podle očekávání. Mrzí mě, že pálíme čas a energii na nesmyslných návrzích. Měli bychom konstruktivně tlačit na komisi, aby předkládala rychleji a lépe připravené návrhy, které musí být reakcí na zaostávání Evropy v některých oblastech. Musíme posílit konkurenceschopnost, obranyschopnost či ochránit evropského spotřebitele. A že to konstruktivním tlakem jde, ukazujeme jako evropští lidovci dnes a denně. Díky našemu tlaku se začíná měnit postoj k zákazu spalovacích motorů po roce 2035. Hloupá hlasování o nedůvěře akorát stojí peníze evropských daňových poplatníků,“ tvrdí Zdechovský.

autor: Naďa Borská

