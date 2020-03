„Přispívám na charitu, ale ne Čechům.“ PL byly na akci, kde se rozpovídal Kalousek. Přečtěte si také, co říkal o uprchlících

EXKLUZIVNĚ ParlamentníListy.cz navštívily charitativní večer nadace Be Charity, jejíž výtěžek ze vstupného putoval na péči pro nemocnou holčičku Terezku. Diskuze na téma hodnot se zúčastnil i Miroslav Kalousek. Nebudete věřit tomu, co tam řekl.

reklama

V úterý 25. února proběhl v holešovickém prostoru Jatka 78 v pražské tržnici charitativní večer nadace spisovatelky Barbory Nesvadbové s názvem Be Charity. Ta se zaměřuje na výběr prostředků a jejich předání zdravotně hendikepovaným. Výtěžek ze vstupného z úterní akce putoval v plné výši na pomoc holčičce postižené mozkovou obrnou.

Tématem besedy byl „souboj hodnot“. „Za co stojí v životě bojovat? Jak být sám k sobě upřímný? Opravdu zvítězí pravda a láska nad lží a nenávistí? Co dokáže spojit rozdělenou společnost,“ tak zněly některé z otázek, kterými se slibovali na diskuzním večeru panelisté zabývat.

V první části besedy vystoupil kvantový fyzik Jan Rak, herec Petr Vaněk, zakladatelka Asociace společenské odpovědnosti Lucie Mádlová a politik, poslanec TOP 09 a někdejší ministr financí Miroslav Kalousek. Akci moderovali šéfredaktor časopisu Forbes Petr Šimůnek, novinářka Pavlína Wolfová a „stand-up“ komička Adéla Bel.

„To, že se někdo nad tématem hodnot vůbec zamyslí, má samo o sobě obrovskou hodnotu,“ sdělila úvodem. Řešila se politika, aktuální situace a obecně to, jaký mají Češi přístup k charitě a komu dávají peníze.

První část besedy se v úvodu točila kolem stavu českého zdravotnictví a situací, kdy se na malou nemocnou Terezku musí lidé charitativně skládat, jelikož péče o ni není plně a zcela hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Miroslav Kalousek v úvodu ocenil, že touha lidí pomáhat je v Česku dle něj veliká, což je vidět při všech různých katastrofách a podobně. „Druhá věc je politická zbabělost nastavit systém zdravotního pojištění tak, aby opravdu pomohl každému, kdo to potřebuje,“ uvedl Kalousek s tím, že veřejné zdravotnictví utrácí za věci, které si každý v podstatě může koupit jako antipyretika (Paralen, Panadol a podobně).

Fotogalerie: - Chvilky na Hlavním nádraží

„V Ústavě máme napsáno, že máme právo na bezplatnou zdravotní péči v rozsahu, který udává zákon,“ uvedl Kalousek. „A politici nikdy neměli tu odvahu, aby ten rozsah byl stanoven,“ kritizoval Kalousek. „Až bude jasný, že za základní pojištění máš tenhle nárok a na ten zbytek se musíš připojistit, a není pochyb o tom, na co máš a na co nemáš nárok, takže se nebudeš muset soudit, jestli máš, anebo nemáš nárok na takovouto léčbu. Ale nemáš na to nárok z veřejného pojištění, na to se musíš připojistit – a potom na holčičky typu z našeho večera zbydou peníze,“ dodal Kalousek.

„Dokud si budeme lhát, že máme všichni všechno zadarmo a že na všechno máme nárok, tak ta péče bude čím dál tím horší a podobných případů bude více.“ Toto řekl Kalousek v části diskuze o dostupnosti zdravotní péče v ČR. Posléze pak diskutující řešili, zda a jak moc Češi pomáhají. Řešilo se také, jak velcí jsou Češi pejskaři, když dávají na pejsky.

Fotogalerie: - Cestou na Chvilky

„Já myslím, že tady se nemůžeme dobrat k žádnému společnému závěru. To je individuální emoce. Prostě, něco mě osloví. Někoho osloví opuštění pejsci, někoho osloví Terezka a v tu chvíli se prostě chce rozdělit,“ reagoval na toto téma Kalousek. A posléze vysvětlil, jak to má s charitou a dáváním na dobročinné účely on.

„Já na sebe přiznám, že na charitu nedávám málo, ale nedávám v podstatě nic v České republice. „Protože si myslím, že v tom třetím světě je toho neštěstí neskonale víc. To znamená, že jsem měl adoptovaná dvě děvčátka v Ugandě. Česká republika je dost bohatá, prostě cítím, že tu charitu je třeba dát někde jinde,“ sdělil Kalousek.

„No ale z nedávného výzkumu vyplývá, že právě na tohle nedáváme zas tak rádi,“ navázal na Kalouska moderátor. „Nebo, když bych to měl aktualizovat, tak když se má rozvinout debata, jestli má Česká republika přijmout děti z uprchlických táborů v Řecku, tak najednou se proti tomu vzedme strašná vlna odporu, že pomoct jim tam ano, ale že bychom je vzali sem k nám, tak to ne. O čem to vypovídá?“ ptal se moderátor.

Ing. Miroslav Kalousek TOP 09



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Mně to přijde sobecký a srabácký, že je sem prostě nepozveme,“ reagoval na otázku moderátora herec Petr Vaněk, další z panelistů, kterého z novějších snímků mohou diváci znát například z Marhoulova Nabarveného ptáčete (2019), ve kterém sehrál roli otce. „Stejně se to blíží. Stejně to bude,“ dodal. „Mně to přijde správný tu pomocnou ruku podat a myslím si, že místo tady najdeme,“ uvedl.

Následně vstoupil do diskuze o přijímání uprchlíků opět Miroslav Kalousek. „Víte u těch uprchlíků, tam je to trochu něco jiného. Tam je prostě ten strach z neznáma, který živí nezodpovědní obchodníci se strachem. Ono to pak přeroste do toho, my tady nikoho cizího nechceme, protože to je to, co by nás mohlo ohrozit. Mně to strašně vadí, já jsem třeba v roce 2015 se snažil přesvědčovat premiéra Sobotku a byla to směs pocitu a pragmatismu, soucitu a sounáležitosti s tím, že někomu pomoci musíme a nemůžeme se tvářit tak, že se nás to netýká. Pragmatismus v tom byl, že máme být dost rychlí, abychom si vybrali ty, kteří nás nebudou ohrožovat. Kdyby to bylo po mém, tak jsme se v roce 2015 rozjeli do uprchlických táborů a vybrali si dva až tři tisíce lidí, pokud možno těch nejmladších, u kterých bychom měli jistotu, že pro nás nepředstavují bezpečnostní riziko, a projevili bychom dostatek sounáležitosti. Bohužel, nic takového se nestalo a dnes v Evropě držíme pozici, za kterou já se mimořádně stydím,“ uvedl Kalousek. „Protože, když říkáme, nás se to netýká, my nikomu pomáhat nebudeme, tak je to nesmysl,“ dodal.

Anketa Je Miroslav Kalousek dobrý politik? Ano 8% Ne 92% hlasovalo: 16020 lidí

Moderátorku zajímalo, jestli by Kalousek za přijetí uprchlíků horoval, i kdyby nebyl v opozici, ale byl členem vlády či vládnoucí strany. „Jsem přesvědčen, že jako vládnoucí strana bychom to udělali a těch 2 000 lidí bychom u nás už dneska ani nepoznali. A ten krok bychom udělali,“ uvedl.

Ve druhé části charitativního večera Be Charity vystoupili: bývalý ředitel Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Robert Šlachta, ekonom Radek Špicar, novinář Jindřich Šídlo a herečka a režisérka Petra Nesvačilová. Reportáž z druhé části této akce ParlamentníListy.cz připravují.

Psali jsme: Kalousek: Jsem vděčný Milionu chvilek. Havlův étos nemá v ČR většinu. A takto je možné spojit opozici, ale já... „Bratrovražda“ Okamury. Nácek? Rasista? Padlo toho víc. Zapojil se Kalousek nebo Drahoš Babiš obvinil Kalouska. Ušil to na něj? A slova, která Rychetský nebude moci jen tak přejít Ústavní soud smetl prezidentovu žádost ve věci „lex Babiš“. Co na to opozice a „chvilkaři“? Podívejte se sami

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.