„Proboha, Petře.“ Nižší dluh? Fiala zle dopálil Kalouska. Čísla nesedí ani ekonomům

Žádné nadšení nevyvolala informace, že v prvním pololetí skončil státní rozpočet ve schodku 178,6 miliardy korun. Tento výsledek však podle ministra financí Zbyňka Stanjury ukazuje, že stát dokáže dodržet plánovaný celoroční schodek 252 miliard korun. „Pozitivní zprávou pro mě je, že celkové rozpočtové příjmy prozatím rostou vyšším tempem, než bylo plánováno, a jsou na rozdíl od předchozího roku de facto na polovině celoročního očekávaného výsledku,“ zhodnotil strážce státní kasy. Jeho očekávání podporuje i skutečnost, že výdaje i přes růst některých mandatorních stagnují.

Ne všichni ekonomové jsou však přesvědčeni, že splnění rozpočtu bude možné vydávat za úspěch, když jím byla laťka nastavena příliš nízko a málo ambiciózně.

„Šance, že se podaří dodržet plánovaný schodek 252 miliard korun, je reálná. Nemyslím si ale, že je to nějak ambiciózní cíl. Příjmy rozpočtu rostou díky lepšímu vývoji ekonomiky a díky vyšším daním. Bylo by vlastně tragické, kdyby tomu tak nebylo, když se zvýšila daňová progrese u fyzických osob, zrušila řada odpočtů, zvýšily se spotřební daně, zavedlo tzv. nemocenské pojištění a tak dále. Na výdajové straně došlo k výraznému omezení dotací energií, takže si rozpočet ulevil, i když si třeba ponechal windfall tax, která mu aktuálně vynáší 18 miliard korun,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz Petr Dufek, hlavní ekonom Banky CREDITAS. „Přitom výsledek rozpočtu v letošním roce se zatím zlepšil vlastně jen o částku, která odpovídá škrtnutým dotacím na energie. To tedy není zrovna velký progres,“ dodává.

Ambice versus negativní dopad na domácnosti

Naopak považuje za nutné zmínit to, že jsme v Evropě měli v posledních pěti letech tři velké „krize“ – pandemii, energie a inflaci – a drtivá většina zemí Evropské unie měla a má státní rozpočty více schodkové a absolutní zadlužení jim skokově vzrostlo. „V České republice navíc v letech 2022 a 2023 došlo k hlubokému poklesu reálných mezd a k reálnému znehodnocení úspor. Pokud by chtěla být vláda ambicióznější a letos mít schodek státního rozpočtu nižší, třeba 100 miliard korun, tak by se to neobešlo bez výrazněji negativního dopadu na české domácnosti skrz vyšší daně s negativním dopadem na HDP. Takže za mě vláda zvolila kompromisní cestu, tedy alespoň nějakou pozvolnou stabilizaci veřejných rozpočtů,“ míní analytik AKCENTA CZ.

K žádnému poklesu zadlužení státu nedochází

O tom, jak stejná čísla mohou různí lidé vidět různě, svědčí i následující dvě vyjádření. Premiér Petr Fiala pololetní výsledek hospodaření státu na sociální síti X okomentoval: „Když jsme v roce 2021 přebírali vládu, slíbili jsme, že snížíme zadlužení naší země. A teď se jasně ukazuje, že se nám to daří plnit.“

Bývalý ministr financí Miroslav Kalousek mu na stejné platformě oponoval a servítky si přitom nebral: „Proboha, Petře, neztrapňuj nás zbytečně před opozicí. Nic z tohoto prohlášení není pravda. Za prvé zadlužení nesnižujeme, zadlužení roste. Za druhé – tohle je po pěti letech první rozpočet, kde nejsou rozpočtovány žádné mimořádné výdaje, jako pomoc v covidu či kompenzace za energie,“ uvedl Kalousek.

„Nebudu komentovat politická prohlášení, takže se zaměřím jen na suchá čísla. Zadlužení veřejného sektoru za poslední rok vzrostlo o 233 miliard korun, za poslední dva roky o 648 miliard. V poměru k HDP se zvýšilo z 41,4 % v prvním čtvrtletí roku 2022 na 43,4 % letos. A to v tomto procentním vyjádření ještě hodně napomohla inflace zvyšující HDP ve jmenovateli. K absolutnímu nebo relativnímu poklesu zadlužení tedy zatím – alespoň podle oficiálních čísel – nedochází,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz Petr Dufek, hlavní ekonom Banky CREDITAS.

Dluh dále roste, jen nižším tempem než dřív

„Jedná se, bohužel, o velmi častý komunikační neduh, že se označuje poklesem něco, co je ve skutečnosti zpomalením tempa dané veličiny. Je to například u inflace, kdy se letos velmi často mluví a píše o tom, že inflace klesá, ačkoliv realita je taková, že tempo růstu inflace je jen nižší, než tomu bylo v předchozích letech. Stejně je to se zmiňovaným státním dluhem, který v absolutní výši – v miliardách korun – dále roste, avšak nižším tempem, než tomu bylo v předchozích letech. K tomu, aby se zadlužení naší země absolutně snížilo, by bylo potřeba, aby vláda hospodařila s přebytkem státního rozpočtu, respektive aby saldo sektoru vládních institucí bylo přebytkové,“ vysvětluje Miroslav Novák, analytik AKCENTA CZ.

Komplikovanější je to u poměrového ukazatele schodku státního rozpočtu k HDP, kde se skutečně může stát, že dojde k poklesu tohoto poměru, i když je státní rozpočet schodkový, pokud roste rychle HDP v běžných cenách a stát je schopen se levně financovat.

Vládu by však nevinil z toho, že neusiluje o nějaké řešení či východisko. „To, že se vláda pokouší zpomalit celkové zadlužení České republiky (absolutně v miliardách korun), je patrné z toho, že byl pro letošek navržen nižší schodek státního rozpočtu než v předchozích letech a že vláda od začátku roku uplatňuje konsolidační balíček, který byl schválen loni. To jsou například ta nepopulární opatření jako zvýšení daně z nemovitostí, snížení státní podpory u stavebního spoření či zvýšení sazby nemocenského pojištění pro zaměstnance. Nebo to extrémně nepopulární snížení valorizace starobních důchodů, které skončilo až u Ústavního soudu,“ podotýká pro ParlamentníListy.cz Miroslav Novák.

Do toho vám nic není, na vaše názory nejsme zvědaví

Ale jinak to Fialova vláda za rozpor mezi svými sliby a dosaženými výsledky hospodaření schytává ze všech stran.

Ve svém středečním komentáři připomněl Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Trinity Bank, že veřejné zadlužení České republiky činilo koncem letošního března 3332,3 miliardy korun a nominálně se jedná o historicky vůbec nejvyšší úroveň zadlužení Česka. Na konci roku 2021 přitom činilo 2566,7 miliardy korun, tedy zhruba v tom čase, kdy se vlády ujímal kabinet Petra Fialy, jehož klíčovým slibem bylo snížení zadlužení Česka, nebo alespoň snížení tempa zadlužování.

„Český statistický úřad: Zadlužení Česka roste jak v absolutním objemu, tak i relativně vůči HDP. Žádné snižování se bohužel nekoná,“ přisadil si na sociální síti exministr financí Miroslav Kalousek.

Kalousek zkritizoval i skutečnost, že ministerstvo financí – které mělo podle zákona do 30. června oznámit všem ministerstvům a dalším správcům kapitol předběžný návrh jejich výdajů, příjmů a závazných rozpočtových ukazatelů pro příští rok – tyto údaje poprvé v historii nezveřejnilo.

„Nová strategie projednávání návrhu státního rozpočtu neznamená nic jiného, než odstavení široké veřejnosti z diskuze o něm. Účast veřejnosti v této části diskuse je natolik důležitá, že tohle nikdy v posledních desetiletích nikoho nenapadlo, a pokud napadlo, tak si to nedovolil. S veřejností lze komunikovat různým způsobem, šťastným i nešťastným. Nejhorší ze všeho mi však připadá jasný vzkaz: ‚Do toho vám nic není, na vaše názory nejsme zvědaví, my si to upečeme sami za zavřenými dveřmi‘. Pokud bych tohle od někoho čekal, tak určitě ne od této vlády. A mrzí mě to možná ještě víc, než její obří deficity,“ vzkázal bývalý šéf TOP 09.

„Atentát na rozpočtovou transparentnost“ vytočil ministra

„Netuším, co je to za strategii. V každém případě se dřív nebo později čísla veřejnost dozví, takže to moc nechápu,“ diví se tomuto postupu i hlavní ekonom Banky CREDITAS Petr Dufek. „Na důvod, bohužel, nejsem schopen odpovědět a nechci svými domněnkami mystifikovat čtenáře,“ reaguje analytik AKCENTA CZ Miroslav Novák.

Teprve, když Stanjurovo tajení prvního návrhu rozpočtu označila jeho předchůdkyně ve funkci Alena Schillerová za hrubé porušení všech dosavadních zvyklostí a za „atentát na rozpočtovou transparentnost“, prolomil ministr mlčení.

„Proč nechci rozpočet zveřejnit dřív, než musím? Kvůli takovým jako jste vy, která se škodolibě třese na každou šanci vystrašit co nejvíc lidí, na co určitě nebudou peníze. Naše vláda raději rozpočet projedná interně a shodne se na něm jako celek. Bez PR divadel, kdy si k vám chodili ministři s kloboukem a vy jste vždy senzačně vytáhla nějakou tu miliardu ze šuplíku,“ napsal na sociální síti X Zbyněk Stanjura.