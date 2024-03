„Proč tu byla FBI?!“ Rakušan nejdříve porušil předpisy, pak ho čekal „výslech“ v sále

reklama

Už v samotném přivítání ministra panovaly mezi návštěvníky debaty, kteří zaplnili celý sál, rozpory. Jedni zvolili potlesk, jiní napomínali ostatní, ať netleskají, a ozýval se pískot. Předzvěst toho, že podobně jako u předešlých debat se bude publikum dohadovat i mezi sebou.

Mezi prvními, kdo pokládali ministru Rakušanovi otázky, které je pálí, byla aktivistka Jana Peterková. Tázala se, kdy odstoupí z ministerské funkce. Důvodem by měly být prezidentské volby. „Ministerstvo vnitra bylo antimonopolním úřadem obviněno z nezákonného postupu při volbě prezidenta,“ uvedla Peterková.

Rakušan připustil, že volba prezidenta tehdy měla spoustu nejasností, a proto v tomto týdnu předkládá do Poslanecké sněmovny nový návrh zákona o úpravě voleb prezidenta. „Tento návrh zákona všechny ty nejasnosti, které provázely ty předchozí volby, má navždy odstranit, abychom se už nemuseli zabývat právními žalobami, které padaly,“ uvedl šéf vnitra.

Na otázku svého odstoupení z čela resortu odvětil jasné ne. „Nehodlám odstoupit, svůj ministerský mandát hodlám určitě dokončit,“ ujistil Vít Rakušan.

Aktivistka si trvala na svém, že by měl Rakušan z funkce ministra odstoupit, a uvedla. „Já jsem se sem s vámi nepřijela shodnout, nejsem váš koaliční partner,“ smála se. Nato ji Rakušan ujistil, že ano, s těmi se mnohdy neshodne.

Paní Peterková se se mnou “nepřijela shodnout”, což je v pořádku. Jsem rád, že nejen sledující mých streamů, ale i těch jejích, teď už ví, že cenzuru tady opravdu nemáme. pic.twitter.com/ZJabuqyOLK — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) March 4, 2024

Zajímavý dotaz následně položil jeden muž, kterého zajímalo, proč s vyšetřováním tragické střelby na FF UK pomáhala v České republice i americká FBI.

V rámci střelby zde experti FBI pomáhají s expertizami a metodologií týkající se střelby na FF UK, protože s podobnými případy mají více zkušeností. „Rozhodně agenti FBI nevyšetřují události na filozofické fakultě. Je to nesmysl,“ zdůraznil ministr vnitra.

Mezi účastníky debaty se objevil také mladý youtuber Jan Špaček známý tím, že ve svých videích zvaných Fabulace netradičně zpovídá české politiky a také je podporovatelem prezidenta Petra Pavla. Vadí mu, že ústavou je dáno, že prezidentem či senátorem v Česku může být člověk nad čtyřicet let, tedy člověk, která má v tomto věku podle studií zvětšené riziko prostaty. „Otevřete jako poslanec toto téma? Druhá otázka, kdy vy sám jste byl na vyšetření prostaty? Vám je přes čtyřicet let?“ ptal se Špaček, který rozesmál publikum a sklízel potlesk.

Rakušan vysvětlil, že čtyřicátý rok je věkem určité životní zkušenosti. Opřel se ale do některých politiků, kteří toto kritérium svou politikou popřeli. „Poslední historický vývoj ukazuje, že mnoho našich politiků, kteří zastávali i ty nejvyšší funkce v České republice, toto jednoznačně popřeli a ukázali, že čtyřicátý rok není vždy zárukou toho, že člověk dostává životní moudrost,“ doplnil ministr vnitra.

Rakušanovi se povedlo udobřit si občana, který mu to původně přišel pořádně spočítat. „Když jsem sem šel, byl jsem rozhodnutý, že vám to tu pěkně spočítám, že vám to osladím za to, jak jste zaprodali republiku, a že toho vašeho pravdoláskařství už tu máme plné zuby. Když jsem vcházel do dveří, byl jsem přesvědčen, že do toho půjdu. Ale byl jsem překvapený, skutečně jsem nečekal, že tu budete na rovinu takhle reagovat, že budete Rakušan, kterého já neznám,“ uvedl. Část přítomných tleskala, část opět pískala.

Poté vyzval Rakušana k podání rukou. „Ona mě manželka asi zabije… Ale myslíte si, že bych vám mohl podat ruku?“ vyzval Rakušana. „Určitě jo,“ odvětil ministr a podal mu pravici.

Lidí, co mi to na Debaty bez cenzury přišli spočítat, bylo víc. O to víc mě těší, že to občas skončí i podanou rukou. pic.twitter.com/7umN4cQ2L7 — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) March 4, 2024

Velký poprask Rakušan dnes způsobil také tím, že se při cestě na debatu do Vyškova natáčel v autě bez bezpečnostního pásu, video sdílel na sociální síti X. Později přišel s omluvou a uvedl, že je připraven zaplatit pokutu.

Andrej Babiš a Silver. Dva kohouti na dezinformačním smetišti. Lži toho prvního je potřeba neúnavně vyvracet. Aby mu moc nenarostl hřebínek. pic.twitter.com/IM6YXOPwHX — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) March 4, 2024

Psali jsme: „Museli to vědět a Rakušan stejně podepsal.“ Migranti v EU? Z utajovaného dokumentu Migrační pakt a lhaní do kamer. A vláda o tom odmítá jednat. Vrátit jim to ve volbách, šíří se výzva „Podezřelý nákup“. Nová taktika policie proti držitelům zbraní „Otec bude vytěsněn.“ „Zklamání.“ Hlasování o manželství: Oba tábory naštvané

