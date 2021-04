„Prosím vás, tohle dělejte.“ Babiš naléhavě žádá. Covid nekončí

reklama

Přepis projevu

Tohle je anděl, kterého jsem dostal od paní Marie z Karlovarského kraje, a který mě má chránit. Bude mít strašně moc práce. A víte proč? Protože je 5 měsíců do voleb. Teď to začne. Všichni proti Babišovi. A ty lži, od rána do večera. Takže andělíčku, musíš mě chránit. Díky moc.A dívejte se na dnešní Čau lidi.

Vážení spoluobčané, dámy a pánové, vítám vás v mém pravidelném pořadu Čau lidi. Začnu samozřejmě očkováním. My jsme doposud obdrželi 3 056 000 dávek. Očkujeme velice dobře, bylo vykázáno 2 803 645 aplikovaných dávek očkování. Dobrá zpráva je, že zítra na Radě pro zdravotní rizika navrhnu, aby se otevřela další věková kategorie, a to je 55 plus. To znamená, lidé, kteří mají 55 až 59 let, a těch je dohromady 750 tisíc. Vakcíny chodí, ale ne všechny pravidelně. Některé firmy bohužel, hlavně Astra Zeneca a Moderna to drhne. U Astry vlastně pořádně nevíme, co přijde příští týden. Tento týden byly posunuty i dodávky Moderny a Pfizeru, ty dorazily až dnes v neděli. U Johnson & Johnson neznáme vůbec dodávky na další měsíc. Ale, chvála bohu, Pfizer funguje, chodí to, očkujeme, a to je samozřejmě velice důležité. V pondělí 26. dubna, to je zítra, bude umožněno registrovat se do Národního očkovacího centra v pražském O2 Universum, které zahájí provoz 3. května.

My se samozřejmě snažíme získat ještě více vakcín na druhý kvartál, abychom naočkovali co nejdříve. Nicméně, ne všichni ti dodavatelé drží slovo. Ta situace je samozřejmě lepší, ale ještě nejsme z toho venku. Stále máme v nemocnicích 3 158 hospitalizovaných a 788 osob na JIP. Já bych vás chtěl poprosit, i když tedy dochází k ústupu té druhé nebo třetí vlny pandemie, nemocnice zvládají přísun nových nemocných, ale nemůžeme věřit tomu, že ten covid odejde. Máme různé mutace, situace v Indii je úplně katastrofální, takže musíme být stále obezřetní a dbát na prevenci onemocnění. Jedna věc je ta vakcinace, ale druhá věc je, a já jsem to už x krát propagovat v minulosti, aby u jedinců, kteří mají bohužel předpoklady pro to, že skončí v nemocnici, aby hned, když jsou nakažení, toto konzultovali u svého lékaře, aby jim bylo možné podat ty monoklonální protilátky, ty fungují. Dnes máme k dispozici bamlanivimab, to víte, jednodruhovou protilátku, a REGN-COV2, kde jsou dva typy protilátek. Skutečně to podání těchto protilátek funguje, a dovolím si říct, že to zachraňuje životy.

Ministerstvo znovu vylepšilo ty indikace, takže já si myslím, že je potřeba, aby to občané věděli, a aby zkrátka, pokud mají indikace na to, že by ten průběh byl těžký, okamžitě kontaktovali praktika nebo nemocnici. Chtěl bych poděkovat všem, kteří dodržují pravidla. Hlavně díky vám se čísla snižují a klesá počet lidí v nemocnicích. Se snižujícími se počty nakažených se mění i trasování. Daleko větší důraz se klade na identifikaci clusteru, to znamená kde se dotyčný člověk nakazil. Toto je zpráva od Integrovaného centrálního řídícího týmu, který říká, že volá přes 90 procent pozitivním a také jejich kontaktům. Průměr na pozitivní osobu je 1 rizikový kontakt.

Znovu bych chtěl apelovat na všechny, abyste hlásili hygieně kontakty. Můžete využít to sebereportování, když jste pozitivní, i když jste rizikový kontakt, zjednodušíte a zrychlíte jim tím práci. Prosím občany, aby se nebáli hlásit rizikové kontakty, protože tu máme nové mutace viru. Pokud se kontakty, návraty z rizikových zemí nebudou hlásit, může se stát, že ten virus s novými mutacemi se bude nekontrolovaně šířit, a budeme mít zase všichni problém.

Takže prosím vás, když tyto mutace včas odhalíme a omezíme šíření nákazy, tak můžeme rozvolnit další provozovny, obchody a tak dále, na což se samozřejmě všichni těšíme. Z těch další věcí, to je samozřejmě rozvolňování. My jsme ve čtvrtek rozhodli, jakým způsobem budeme rozvolňovat školy a další oblasti našeho hospodářského i společenského života. Samozřejmě ty školy jsou velice důležité. Já jsem dostal tady dopis od Lucie, razítko je Ostrov nad Ohří. Lucie chodí do 6. B. a říká, že by se ráda vrátila do školy – ví , že to nejde kvůli covidu – a že je to velké přání, a proto mi nakreslila obrázek. A píše: pokud tohle čtete, dejte mi prosím vědět v Čau lidi. Takže, Lucie ze 6. B., vypadá to dobře. Třetího května by se měl vrátit druhý stupeň rotačně. Doufejme, že ta epidemiologická situace bude dobrá. Lucie, ty chodíš do 6. B., tak doufejme, že ředitel to vezme A-B, a hned ten první týden 3. 5. bys šla do školy. Držím palce, aby to vyšlo. Takže to je to rozvolňování.

Chtěl bych ještě říct, že samozřejmě se soustředíme na ty důležité věci, aby se naše země vrátila do normálu. Abychom znovu investovali. Důležité je, že já jsem minulý týden s paní ministryní Dostálovou měl tiskovou konferenci, kde jsme připomněli, že v červenci 2020, čtyři noci a čtyři dny jsem bojoval v Bruselu, a vybojoval pro Českou republiku 978 miliard do různých programů. Svojí urputností jsem ještě dovezl v rámci té částky 42 miliard navíc. Důležité je, že až 50 miliard z této částky půjde konečně do zdravotnictví. Protože zdravotnictví je to nejdůležitější, co máme, zdraví. Pandemie nám to jasně ukázala. A proto, když naši předchůdci vyjednali v roce 2013 na toto období 2014 až 2021 8 miliard do zdravotnictví, my jsme vyjednali až 50 miliard. A nemluvím o tom, kolik jsme v rámci rozpočtu dali do zdravotnictví peněz, je to velice důležité. MMR spouští program REACT-EU, to je 27 miliard, z toho jde 18,4 miliardy do zdravotnictví.

Samozřejmě v rámci těch programů je důležitý náš projekt Národní boj proti rakovině, o kterém jsem mluvil i s eurokomisařkou. Už jsem zaznamenal v některých antibabišovských denících, že se jim to nelíbí. Nechápu proč. U nás bohužel na rakovinu ročně zemře až 30 000 lidí. Důležitá je prevence. Plno lidi můžeme zachránit, pokud bude fungovat prevence, pokud i v Praze budeme mít skvělý Žluťák, jak Brňáci nazývají Masarykův onkologický ústav – tak tady bychom mohli mít fantastické, a podle mého názoru by to konečně bylo něco wow, co by všichni říkali: jo, to je super, v Praze mají úžasné onkologické centrum à la Texas nebo Norsko. Takže to jsou důležité věci.

Chceme se vrátit do normálu a také vám připomenout, jak to bylo ještě v únoru 2020, jak naše vláda měla úspěchy, jednoznačně měla dokladovatelné úspěchy. Chceme na to teď navázat a vrátit se do naší prosperity. Držme si spolu palce. My teď připravujeme nový rozpočet, a určitě se znovu vracíme do priorit, a to je: investovat, podpořit naši ekonomiku, podpořit naše lidi, podpořit naše zaměstnance, Já vám děkuji. Těším se příští neděli.

