„Samí putinovci,“ zuřila seniorka. Mluvili jsme s německými Rusy v Mariánkách. A byli na místě zvaném Donbas

„S těma Rusákama se nedá normálně mluvit. Když začnete o Ukrajině, tak zjistíte, že to jsou všechno putinovci. Přitom žijí dlouhodobě v Německu a člověk by si myslel, že přebrali západoevropskou mentalitu. Ani náhodou,“ rozhořčila se jedna seniorka, když jsme se potkali nedaleko vodní nádrže Mariánské Lázně. Já jsem se šel podívat do přírodní rezervace Smraďoch, ona s kamarádkou mířila už zpátky do hotelu Zvon, tedy do Orea Spa Hotelu Palace Zvon. A tak se ParlamentníListy.cz zaměřily přímo na ruskou klientelu lázní.

Máme rádi Rusko

Když je člověk lázeňským hostem, rychle pozná, že v Mariánkách se hovoří hlavně rusky a až o druhé místo se perou čeština s němčinou. V hotelech je to ještě výraznější. Jelikož jsme v jednom z nich u stolu seděli přímo s dvěma „německými Ruskami“, jak se samy nazvaly, bylo nasnadě, že zdvořilostní fráze jednou přejdou v trochu hlubší konverzaci. A stalo se.

Irina se Světlanou žijí i s rodinami už přes dvacet let v Norimberku a mají německá občanství. První je z Omska a v Německu pracuje v neziskové organizaci, která pomáhá ruskojazyčným zařadit se do tamního běžného života. Radí jim s úřady, ubytováním, prací a tak dále, ale jak sama přiznává, moc ukrajinských klientů nemají. Druhá vlastní i ukrajinský pas, pochází z Oděsy a stará se o děti v mateřské školce. Obě do Mariánských Lázní přijely na léčebný pobyt hlavně díky tomu, že jim procedury hradí jejich německé zdravotní pojišťovny.

Světlanu nebylo třeba ani ponoukat a hned spustila: „V Oděse nebylo pro nás, lidi s ruskožidovskými kořeny, nikdy bezpečno. Tak jsem prostě odjela. Jen je mi líto babičky, která tam zůstala a posílá hrůzné zprávy. Třeba, jak na výročí tragických událostí v tamním Domě odborů někteří banderovci vyřvávali, že je třeba zemi očistit od Židů.“ Ohledně ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022 je vidět, že se musí držet. „Mají v tom prsty Američané. Ti rozeštvali do té doby dva bratrské národy. Teď si za Atlantikem mnou ruce, jak válka oslabuje Rusko i Evropskou unii a ničí Ukrajinu,“ dodala.

„Já se o politice bavit nechci. Jen řeknu, že miluju svou vlast, miluju Rusko,“ sdělila Irina. Když do konverzace vmísím fakt, že pro většinu Evropanů se prezident Putin stal arciďáblem a Rusko ztratilo veškerý kredit, protože všichni pomáhají Ukrajině, NATO se rozmnožuje a z hranic EU s Ruskem se stává další železná opona... jen si povzdychnou. Světlana jen zastřeně poznamená, že Putin se brání. A debaty je konec. Ženy se omluví, že zítra brzy vstávají, takže jdou na kutě.

Hotely mrtvé i živé

„Pracovala jsem v hotelu Westend. Vládla tam rodinná atmosféra, a přestože provozní byla trochu náladová Ruska, byla jsem tam spokojená. Chovala se k nám moc hezky. Když jsme dostali výpověď, zahrnovalo to i zákonné odstupné, takže všechno proběhlo, jak má být,“ svěřila se jedna ze servírek. Záměrně neuvádíme jméno hotelu poblíž hlavní kolonády, kde jsme se dotazovali, abychom zpovídaným nezpůsobili možné problémy. Hotel Westend vlastní přes firmu Ogrea Alexandr Pumpjanskij.

Upozornili na to analytici z projektu Datlab, kteří sestavili seznam ruských byznysmenů s vazbami na Česko, na něž dopadají evropské či americké sankce. Jde o to, že další firma Pumpjanského vyrábí potrubí pro plynárenský a ropný průmysl. „Nemovitost je v tuto chvíli v katastru nemovitostí zaplombována, tedy fakticky zmrazena,“ řekl k tomu zhruba před rokem mluvčí ministerstva financí Tomáš Weiss. Tehdejší pirátský starosta Mariánských Lázní Martin Kalina na dotaz ČTK odpověděl, že hotelů v majetku ruských občanů ve městě mnoho není. Dnes Mariánkám starostuje Martin Hurajčík z ANO.

Mezi místními občas zaslechnete, jak se baví o Donbase. To se ale nebaví o místě prvotních ruských výbojů na Ukrajině, ale o bývalém hotelu nad Lesním pramenem. Jeden z autobusů doteď staví na zastávce Donbas.

„Maminka tam pracovala jako pokojská. Bydleli tam hosté z celého socialistického bloku, ale hlavně ruskojazyční. Naproti hotelu přes ulici byla ještě ubytovna, tam možná bydleli horníci. Ale mamka si nestěžovala,“ vzpomenula jedna z pracovnic mariánskolázeňského infocentra na dřevní doby hotelu, který dnes nese úplně původní název Lesní mlýn. Poté, co byl léta páně 1833 postaven, tam prý kníže Klemens Wenzel Lothar von Metternich, kterému panství patřilo, pokukoval po krásné mlynářce.

Hotelový areál Donbas byl třicet let opuštěný; ke konci roku 2018 jej zakoupili noví majitelé, kteří se ho, už přejmenovaný, snaží dávat dohromady. Na internetu třeba píší, že „restaurátorské práce na stropní výzdobě poloviny Velkého sálu hotelu Lesní mlýn jsou dokončeny“. Ostatně jeho kavárna je v provozu.

Po ruských stopách

Kousek pod Lesním mlýnem stojí u ulice Třebízského zabedněný obrovský dům. Na šedém přístavku u něj je nasprejován nápis Putin huylo. Znamená to Putin Chujlo!, což je vulgární popěvek a urážlivé označení ruského prezidenta dohromady. Do češtiny to lze přeložit jako Putin je č***k! Vše pochází ze stejnojmenného popěvku fotbalových fanoušků klubů FK Metalist Charkov a FK Šachtar Doněck, kteří ho poprvé prozpěvovali při společném pochodu Charkovem v březnu 2014. O pár měsíců později tak ukrajinští astronomové pojmenovali jednu z hvězd mezi souhvězdími Labuť a Lyra.

Ostatně na hotelech nebo lázeňských domech v Mariánských Lázních už nenajdete ruskou vlajku jako dříve. Na většině, třeba i na Grandhotelu Nabokov, ji vystřídala ta modrožlutá ukrajinská. Ve většině zařízení nicméně Ukrajinci spíše pracují, než relaxují jako lázeňští hosté.

O svých politických názorech mlčí převážná většina hostů ruského původu. Svědčí o tom i titulek reportáže Radia Prague International „V Mariánských Lázních spolu Rusové a Ukrajinci žijí v klidu“ z poloviny roku 2022, přestože reportérka našla na jednom z obchodů – podle vedoucí po incidentu – nápis: „Vedoucí této prodejny jsou občané Ukrajiny, prosím nepoškozujte náš majetek nacházející se na území ČR.“

Mezi lety 1923 až 1924 si v lázních léčil tuberkulózu průkopník socialistického realismu Maxim Gorkij. Při vzpomínce na tuto návštěvu byla v roce 1951 přejmenována hlavní kolonáda na Kolonádu Maxima Gorkého. Samozřejmě, že v těchto lázních pobývalo mnohem více ruských spisovatelů. Pro hluboký lázeňský relax se však nejvíce hodí shrnutí Oblomova, hlavního díla Ivana Alexandroviče Gončarova, které z větší části sepsal právě v Mariánkách. Sám autor napsal: „Začalo to neschopností natáhnout si punčochy a končí to neschopností žít.“

K pojmům ruští Němci a němečtí Rusové je však třeba se podívat ještě hlouběji do historie. Ruští Němci je souhrnným označením pro obyvatele Ruska německého původu. Němci přicházeli do Ruska již ve středověku. Zhruba poté, co si lübečtí obchodníci kolem roku 1200 zřídili hanzovní komoru v Novgorodu. Mezi nejznámější jména patří třeba carevna Kateřina Veliká, jinak i holštýnsko-gottorpská vévodkyně. A nejúspěšnější sovětský agent v USA, Rudolf Ivanovič Abel.

Tím druhým pojmem, němečtí Rusové, byli a jsou označováni lidé, kteří mají jak německé, tak i ruské předky, třeba německého otce a ruskou matku. A jak jsem zjistil od Světlany s Irinou v Mariánských Lázních, stejně si říkají i bývalí ruští ekonomičtí migranti, dnes alespoň navenek naturalizovaní Němci.

