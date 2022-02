„Smrdí, škaredá...“ Čaputové přišel dopis. Hodně jiný. A v něm předmět

reklama

„Zuzano Čaputová. Ano, dobře čteš, ani ne milá, ani ne vážená a ani ne prezidentko. Rodiče mě učili ke slušnosti a úctě. Vykám každému, koho si vážím a zaslouží si to. Ty však pro mě nejsi ničím. Jediný důvod, že ztrácím svůj čas a píšu list právě tobě, je, že oficiálně, i když podvodným způsobem, zastáváš funkci prezidenta Slovenské republiky,“ poznamenal Havlík. Ten byl reprezentantem Slovenska v kulturistce, mistr světa, několikanásobný šampion IFBB v kulturistice a tvůrce online tréninkového systému WORKOUTIC. V současné době již aktivně nesportuje, věnuje se trenérské činnosti.

„Moje rodná země, která mi je nade vše blízká, kterou jsem roky reprezentoval a jejíž hymna se hrála ve světě i díky mým sportovním výsledkům, se mi před očima mění ve skládku. Ve skládku, která smrdí, je škaredá a skoro všem vadí. Však to dobře víš, že?“ zeptal se Havlík.

Zdroj: FCB Štefana Havlíka

„Je mi těžko, když se dívám na to, jak moje děti žijí v realitě, kde se jedinci jako ty chovají ke všem ostatním arogantně, pyšně a povýšeně. Kde svoboda a spravedlnost jsou už jen slova minulosti. Kde jsou lidé nešťastní a bojí se. Spolu s vládou jsi vytvořila prostor plný strachu. Místo toho, aby ses skutečně starala o život obyvatel, které má funkce prezidenta chránit, fotíš se jak modelka na koberci a bojuješ za práva narušených jedinců. Tvoje citlivé vnímání si strč... Ignoruješ názory lidí a děláš si z nich dobrý den,“ podotkl kulturista.

„Celý můj profesní život se věnuji sportovní a trenérské činnosti. Snažím se být vzorem lidí a pomáhám jim k lepšímu životu. Obětoval jsem tomu vše. Za 25 let jsem pomohl mnohým najít správnou cestu za svým lepším já. Jednou jsem se setkal s vtipnou myšlenkou: Z prasete dostihového koně nikdy neuděláš, ale můžeš z něho udělat strašně rychlou svini. Roky jsem nad tím s přáteli přemýšlel, ale až dnes jsem pochopil její skutečný smysl. Rychlost, kterou jsi podepsala smlouvu o amerických základnách, se přibližuje rychlosti světla a já se už nesměju. Jediné, co mi dává naději, je historická skutečnost, že nic netrvá věčně. I američtí vojáci jednou odejdou a hlavně i ty nebudeš sedět v prezidentském paláci navždy. K této smlouvě se víc rozepisovat nechci, generální prokurátor to vysvětlil jasně. Za děravý groš jsi nám s vládou zaprodala suverenitu a udělala z občanů Slovenska obyčejné otroky,“ dodal Havlík.

„Proč ztrácím čas a toto píšu? Tímto se vzdávám vojenského vyznamenání – pamětní medaile ministra III. stupně. Není to nic velkolepého, jiné mi nedali, ale tehdy jsem si toho velmi vážil. Bylo to formální poděkování za moje úsilí zviditelnit rodnou zemi ve světě. Nyní to vracím jako moje formální vyjádření k reprezentaci vládních představitelů směrem k nám občanům. Vím, mnoho to nezmění, kromě toho, že si očistím svoji duši, ale mně to nyní stačí. Od reality plné omezení jsem se odpojil hned na začátku této hybridní války. Nerespektuji nesmyslné a právně nulitní vyhlášky, dýchám čerstvý vzduch, nevlastním roušku, netestuji se jako pokusný potkan a neškrtám permanentku na sebevraždu v podobě ‚vakcína je svoboda‘! Domeček z karet se už hroutí a nebude to dlouho trvat. Vyhlašuji tímto můj osobní nesouhlas a odpor vůči všemu, co momentálně představuje vláda, vládní strany a prezident,“ zakončil Havlík.

Psali jsme: Knotek (ANO): Pokud nyní nezakročíme, rakovina bude do roku 2035 hlavní příčinou úmrtí v EU Šíbři. Teď začnou privatizovat. Šéf ČD vyhozen, ANO bije na poplach BAT: Hravé a barevné jako nikdy předtím – nové glo hyper+ UNIQ se těší novému designu Němcová (ODS): Objednal si vraždu Čermáka z vězení Al Capone?

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.