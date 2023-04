„Stav se na hlavu.” Dohra show ministra. Sranda z Primy se zadrhla

reklama

„Myslím si, že každopádně to vzbudilo pozornost a Kupkovi svým způsobem prospěje,“ směje se vystoupení v televizi mediální expert Jiří Mikeš situaci, kdy si vzal s sebou do Partie na Primě ministr dopravy Martin Kupka počítadlo, na kterém se snažil ukázat oponentovy lži přesouváním kuliček. Jeho soupeřem v duelu byl místopředseda Poslanecké sněmovny a bývalý vicepremiér Karel Havlíček.

Podle Mikeše ale dětské počítadlo v televizi vládu z reputace, kterou teď u veřejnosti má, nevytrhne. „Důležitější je, jak si vláda vede, a to prachšpatně. Osobně si myslím, že pan Kupka je inteligentní člověk, jenže v rámci sestavy, kterou máme ve vládě, mu nezbývá nic jiného než počítadlo. Nějaké pořádné argumenty těžko může mít, když to takhle patlají,“ uvedl Mikeš.

Mikeš: Budou si dál do vysílání něco nosit…

Přesto jakýkoli nový prvek v televizním vysílání je plus. „Vždycky to vlastně pomůže. Třeba když se politik blbě oblékne. Lidé si to zapamatují a politici upoutají pozornost. Když nemám argumenty, abych druhého roztřískal napadrť, zkusím to pomocí nějakého počítadla nebo podobných záležitostí. Proč ne,“ analyzuje Mikeš. A jestli strategie není pro veřejnost, která pak sleduje televizní program, příliš jednoduchá? „Myslím si, že všechny televize už jsou strašně jednoduché. CNN se ještě alespoň trochu odlišuje od České televize. Do České televize by si tohle asi Kupka nepřinesl, protože je to jasně pro něj hrající televize. Tak získal popularitu na CNN. Nezveličoval bych to. Budou si dál do vysílání nosit další věci. Budou ukazovat grafy a statistiky místo toho, aby apelovali na obyčejný selský rozum. Znovu opakuji, moc argumentů, které by svědčily pro to, že za minulé měsíce se jim něco pořádného povedlo, nemají,“ popsal mediální expert.

Partie s počítadlem. Foto:(Zdroj: CNN Prima NEWS)

Případná popularita ministra dopravy získaná díky dětskému počítadlu na Primě podle odborníka na mediální prostředí nemůže vydržet ani dny. „Je to otázka hodin,“ podotkl.

Doporučení: Umět se pořádně obléknout, sedět rovně!

A celkový dojem? Mikeš porovnal vystoupení ministra Kupky a bývalého vicepremiéra Havlíčka v Partii takto: „Kupka je inteligentní člověk, jsem o tom přesvědčen. Setkal jsem se s ním a říkal jsem si: sakra, to je chytrej člověk. Ale že by tohle bylo nějak rozhodující? Když Klaus odešel z rádia a prásknl dveřmi, něco to znamenalo. Moderátora a celý rozhlas, myslím konkrétní stanici, odrovnal. Kupka? To je hraní na písečku.“

Obecně také okomentoval pro ParlamentníListy.cz dlouhodobé vystupování obou politiků v mediálním světě televizního vysílání. „Myslím si, že by se za prvé měli umět pořádně obléknout, sedět vzpřímeně a nemuseli příliš gestikulovat. Věci brát s humorem a přiblížit se lidu obecnému, aby byli pochopeni,“ doporučil. „Být dnes politikem je něco tak šíleného! Vždyť už si lidé mezi sebou říkají, že je to stejné, jestli jde o levici nebo o pravici! Žel doby, kdy byli ještě v popředí odborníci, jsou pryč. Dnes už jde jen o napodobeniny odborníků,“ dodal.

Jak probíhala nedělní Partie, se mohou čtenáři podívat i na stránkách ParlamentníchListů.cz:

Oponenti se v průběhu debaty také dohadovali, kdo za stav republiky může. „Víte, já si myslím, že veřejnost už to nezajímá vůbec. Lidé vědí, jak jsme na tom špatně a kam se řítíme. Proto i Rajchl nebo Vrabel nebo podobní, klidně mohou dostat na Václavák snad i sto tisíc lidí. Co si budeme povídat, lidi jsou naštvaní a nedůvěřují. Klidně si s sebou mohou brát počítadla a bůhví co, skákat přes překážky nebo se stavět na stůl na hlavu. Lidi už v podstatě nezajímají. Myslím si, že se na ně už kromě vás redaktorů ani moc nedívají,“ přemýšlí Mikeš.

Mimo jiné se oponenti ve zmíněném vysílání dohadovali o ceně elektřiny. Měli jsme první nejvyšší a teď máme čtvrtou nejvyšší cenu? Budou tyto informace ještě lidé vnímat? I na to jsme se ptali mediálního experta. „To je šílené! Prostě výsměch! Nemůžou téma něčím nahradit? Lidé nejsou úplně pitomí! Že polovička? Pitomost. Tenhle národ něčím prošel, něco zažil a dokáže si udělat v hlavě pořádek. Čím dřív to zabalí, tím to bude pro republiku lepší,“ uzavřel.

Dětské počítadlo, na kterém Kupka Havlíčkovi během Partie počítal lži, rozpaloval místopředsedu ANO doběla. „Hlavně dejte do pořádku finance. Přestaňte si hrát s kuličkama a dejte do pořádku finance České republiky,“ soptil Havlíček. A to byl jen jeden z několika jeho slovních výbuchů. Kupka Havlíčkovi nezůstal nic dlužen a slovní rány oplácel. Kupka hned v úvodu vysvětloval, proč vláda stále potřebuje ministra pro evropské záležitosti. Proč ministr dopravy s sebou dětský doplněk do vysílání donesl, divákům vysvětlil na Primě takto: „Vždycky když Karel Havlíček zmíní nějakou nepravdu nebo lež, tak na levé straně počítadla přibude jedna kulička,“ konstatoval. Jak Havlíček v pořadu mluvil dál a dál, počet kuliček na straně demagogie a lží přibývalo.

