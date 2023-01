„Stíhačky Ukrajině ne. Závody ve zbrojení ne.“ Scholz se šprajcnul. Šili na něj boudu

reklama

Jak k získání svolení došlo, popisuje deník Washington Post. 17. ledna Biden volal kancléři Scholzovi a snažil se ho přesvědčit, aby svolil k zaslání Leopardů 2, kterému se kancléř stále bránil. Připomenul mu, že Velká Británie zašle 14 tanků Challenger. A že na Ukrajinu zamíří bojová vozidla Stryker a Bradley. Ale Scholz nepovoloval. „Berlín a Washington musí čelit Moskvě ruku v ruce,“ řekl Bidenovi. Sdělil, že Německo nepošle tanky, dokud budou USA odmítat poslat své tanky Abrams. A tak Biden podle Washington Postu řekl Scholzovi, že se mu ještě ozve.

Pak nastalo jednání mezi Bidenovými poradci. Biden se obával, že by prodlevy mohly ohrozit západní jednotu vedenou Spojenými státy. Řešení navrhl ministr zahraničí Anthony Blinken. Co když by slíbili poslat tanky někdy v budoucnu, v rámci „dlouhodobého“ vyzbrojování Ukrajiny ve válce, která může trvat roky? To by mohlo Scholzovi poskytnout alibi k okamžitému povolení exportu Leopardů 2. A Pentagonu čas na přípravu logistiky a tréninku, protože ministr obrany Lloyd Austin byl proti vyslání Abramsů právě kvůli komplikacím. Ani ne týden na to Biden oznámil dodávku 31 tanků Abrams a „naprostou jednotu“ v postupu Německa a USA. Tyto informace získal deník Washington Post z různých zdrojů, z nichž všechny promluvily pod podmínkou anonymity.

Jak také upozorňuje Washington Post, z logistického hlediska bude mix tanků problém. Německo, Polsko i Spojené státy budou mít každý svůj program cvičení ukrajinských tankistů. Britský Challenger 2 používá jinou munici než je standard NATO. Kromě toho, Ukrajina by měla dostat i rozdílné varianty Leopardů 2, např. A4 od Španělska. Ty se mohou lišit v systémech palby a komunikace. Další problém je s tanky Abrams. Jejich pancéřování obsahuje vyhořelé jaderné palivo a některé jeho aspekty dle nejmenovaného zdroje obeznámeného se situací „podléhají utajení“. Podle slov ukrajinských představitelů potřebuje Ukrajina 300 tanků, aby mohla na jaře podniknout ofenzivu.

Dle vojenského experta Franze-Stefana Gadyho jsou všechny varianty Leopardu 2 interoperabilní. Vzpomněl si, jak se tankisté přeučovali z varianty A6 na A7 v Bundeswehru. „Řekněme, že to pro ně bylo mnohem náročnější, než se očekávalo,“ podotkl. Podotkl, že Leopardy 2 mohou používat americkou munici v ráži 120mm.

By the way, re. ammunition supply for the new tank fleet, a variety of US 120mm tank ammo can be used by the Leopard II. pic.twitter.com/YLqsegnzCu — Franz-Stefan Gady (@HoansSolo) January 26, 2023

Jen co padlo svolení poslat tanky, začala diskuze o stíhačkách. Dle serveru Politico v Pentagonu někteří vojenští činitelé tlačí, aby byla schválena dodávka stíhaček F-16. Ukrajina o ně má zájem od začátku války, ale Washington i Kyjev považovaly za důležitější dodávky pozemních protivzdušných systémů, dělostřelectva i obrněnců. Ovšem vzhledem k plánované jarní ofenzivě se kampaň za nadzvukové letouny na ministerstvu obrany USA rozbíhá, tvrdí Politico na základě svých zdrojů. Optimismus vzrůstá zejména kvůli tomu, že USA jsou ochotny dodat systémy Patriot. Pod podmínkou anonymity se jeden vedoucí pracovník z min. obrany nechal slyšet, že „nejsou proti“, pokud jde o zaslání stíhaček F-16. A ukrajinští představitelé už projevují o dodávky bojových letounů zájem. Nicméně, podle zdrojů Politico nic slíbeno nebylo a Spojené státy jsou „velice opatrné“, když jde o toto téma.

Ukrajina dle serveru chce stíhačky čtvrté generace. Buď americké F-16 nebo F-15 či německá Tornáda nebo švédské Gripeny. Ukrajinská protiletadlová obrana zatím byla schopna ochránit ukrajinský vzdušný prostor. Panují ale obavy, že Ukrajincům dochází protiletadlové střely a až dojdou, tak ho budou moci ruské stíhačky ovládnout a Kyjev už nebude mít šanci. Právě stíhačky F-16 by mohly být řešení, protože mají střely schopné sestřelovat drony i naváděné střely. F-16ky by nemusely poskytnout přímo Spojené státy, ale například Nizozemí, které je provozuje. USA by ale musely dát svolení. A v Pentagonu panuje názor, že ačkoliv výhledově bude Ukrajina potřebovat letectvo, dnes jsou důležitější tradičnější protivzdušné systémy jako Patriot nebo NASAM.

Pak je tu otázka tréninku, Ukrajina už prý vybrala padesát pilotů schopných se domluvit anglicky a připravených se na F-16kách učit. Řada z nich už údajně se silami USA trénovala mezi lety 2011 a 2018. V roce 2011 například Američané učili Ukrajince létat na F-16 kvůli ochraně Euro Cupu 2012. V roce 2018 zase bylo společné americko-ukrajinské cvičení, v nichž Američané používali F-15ky pro demonstraci ruských vzdušných manévrů. Ukrajina podle Politico tlačí na to, aby výcvik začal už teď. Pokud jde o to, zda by Rusové považovali zaslání letounů F-16 za eskalaci, američtí úředníci mají za to, že kvůli stíhačce z 80. let jaderná válka nezačne. To ale nic nemění na tom, že udržování F-16 v chodu je velmi logisticky náročné.

A proti debatě o zaslání stíhaček je německý kancléř. „Otázka bojového letectva není vůbec na stole,“ uvedl v nedělním rozhovoru s deníkem Tagesspiegel. A varoval před závody v tom, kdo toho Ukrajině dá více. Scholz se brání další eskalaci konfliktu. Podotkl, že když se skončí jedna debata o poskytnutí vojenské pomoci a hned se otevře druhá, tak to znevažuje a podrývá důvěru občanů v rozhodnutí německé vlády. Varoval také, že podobné debaty by se neměly vést jen proto, aby někteří politici mohli na domácí politické scéně posílit svou pozici. „Teď je pro mě důležité, aby všichni, kdo slíbili poslat Ukrajině tanky, to skutečně udělali,“ pravil Scholz.

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.