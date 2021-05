„Stydíme se. Promiňte.” Policisté u hospod otáčí. A hospodský: Varuji! Od pondělka…

reklama

Přestože vláda pomalu začala otevírat dlouhé měsíce uzavřené obchody a služby, činnost policie v důsledném vymáhání posledních zákazů rozhodně nezpomaluje. Zahrádky restaurací by se měly otevřít v pondělí 17. května.

Jde přitom spíše o formální termín, protože výrazné množství provozovatelů otevřelo už dávno. A pokud přímo neotevřeli své venkovní prostory, před restauracemi a bary na chodníku častokrát postávají klidně i desítky lidí, povídají si a v klidu popíjejí. Lidé na vládu nečekali a cestu k postupnému návratu k normálu si našli sami.

Anketa Na čí straně stojíte v izraelsko-palestinském konfliktu? Na straně Izraele 66% Na straně Palestinců 12% Ani na jedné 22% hlasovalo: 4920 lidí

Jakkoli však do oficiálního otevření zbývají desítky hodin, udavači mezi lidmi neusnuli na vavřínech a stále bdí a hlásí, kde je otevřeno a kolik lidí tam pije pivo či obědvá. Ukázal to úterní zásah desítek policistů ve venkovním areálu pražské restaurace Šeberák, kde bylo na velké zahrádce necelých sto lidí. Příslušníci prý dorazili na základě udání.

Bez ohledu na udání, na která policie ze zákona reagovat musí, neustálé kontroly prý budou probíhat i automaticky až do posledního dne uzavření. Oznámila to mluvčí policejního prezidia Kateřina Rendlová.

„Nezbývá nám než na ty kontroly nasadit všechny síly a prostředky a vymáhat to, co je platné. A to děláme. Musíme spoléhat na to, že lidé budou nařízení dodržovat, byť si uvědomujeme, že jsou z nich unavení,“ řekl serveru Novinky.cz Rendlová.

Fotogalerie: - Svíčky na Hradě

Redakce oslovila své zdroje z řad příslušníků Policie ČR. Zajímalo nás, jak řadoví policisté vnímají přístup svého vedení, že musejí zasahovat proti občanům do poslední chvíle.

„Co na to mám říct? Snad všichni jsme z toho psychicky roztrhaní a na dně. Místo aby přišly rozkazy, že máme spíš přimhouřit oči nebo nechat ty lidi konečně na pokoji, vypadá to, že budeme muset proti slušným lidem zasahovat do poslední minuty. Ti lidé se ničeho de facto nedopustili, jediný důvod, proč jsou označováni jako ‚nekalé živly‘, je, že v klidu a míru popíjejí nebo si dávají jídlo. Dřív jsme takhle jezdili zatýkat vrahy a násilníky, teď už měsíce v podobném stylu zasahujeme kvůli tomu, že si rodina vyrazí na svíčkovou a pár piv. Stydím se a doufám, že nám to lidi odpustí a pochopí, že tohle fakt děláme s odporem,“ doufá zdroj ParlamentníListy.cz. Jeho identitu dlouhodobě známe, ale z pochopitelných důvodů nezveřejníme ani jméno, ani místo působiště.

Ze strany veřejnosti, vůči níž prý v současné době musel několikrát sám také zasahovat, se podle svých slov setkává spíše s pochopením, že řadoví policisté za nic nemůžou. „Jo, občas někdo zanadává a sem tam i vulgárně, ale zpravidla jsou ty reakce opačné. Lidi říkají: my vás chápeme, máte rodiny, musíte plnit rozkazy, ale těm nahoře vzkažte, že si to budeme hodně dlouho pamatovat,“ popsal nám situaci zdroj s obavou, že policisté zcela přijdou o obraz kladných hrdinů, kteří pomáhají normálním lidem.

Anketa Chcete, aby vás hospodský či restauratér obsloužil bez testu na covid? Chci 76% Nechci 15% Je mi to jedno 9% hlasovalo: 5527 lidí

Pokud jde o zmiňovanou pražskou restauraci Šeberák, kde policie v masivním počtu příslušníků rozehnala z velkého venkovního areálu na stovku lidí, její majitel Jakub Olbert uvádí, že rozhodně nezmění svůj přístup ani do budoucna.

„Celé bych to rozdělil na dvě části. První do konce nouzového a druhá od platnosti pandemického zákona. Do konce nouzového stavu jsme měli udání dvakrát až třikrát denně a policisté tady fakt dvakrát třikrát denně byli. Od začátku platnosti pandemického zákona si někdo od policie pořádně přečetl pandemický zákon a zákon o ochraně zdraví a zjistil, že nařízení ministra zdravotnictví je protiústavní, takže tu policie přes měsíc prakticky nebyla. Udání jim tutově musela chodit i tak, akorát věděli, že to je špatně, a nikoho sem neposílali. Co se stalo včera, jsem probíral s velitelem zásahu, který říkal, že to přišlo zeshora, že nešlo o první udání, ale teď přišel nějaký befel, aby sem přišli. Chovali se korektně, vyhnali lidi a odešli. Spíš plnili příkaz, chodí sem celou dobu stejná parta a víme, kdo má jakou roli, a neházíme si klacky pod nohy,“ sdělil majitel Šeberáku.

Poté, co v pondělí oficiálně zahrádky restaurací otevřou, prý rozhodně po lidech nebude vyžadovat žádné testy na covid ani potvrzení o očkování. „V žádném případě nic chtít nebudeme a já budu tvrdě bojovat za to, aby ostatní kolegové nejen z našeho sektoru, ale i dalších služeb a maloobchodu se proti tomu postavili, protože je to totálně přes čáru. Kdo to bude vyžadovat, poruší zákon. Nemůžou požadovat po hostech žádná data, překračuje to řadu zákonů včetně GDPR,“ dodává Jakub Olbert pro ParlamentníListy.cz.

Restaurace Šeberák na okraji stejnojmenného rybníku na okraji Prahy patřila mezi první podniky v republice, které se odmítly už loni na počátku prosince podřídit podle nim nesmyslným vládním příkazům mít své podniky zavřené. Návštěvy policie byly tehdy na denním pořádku, jak ostatně sám Olbert nyní uvedl.

ParlamentníListy.cz o aktivitě tohoto pražského restauratéra opakovaně informovaly a počátkem prosince jsme přinesly i podrobnou reportáž z policejního zásahu. Tehdy dorazily policejní hlídky jen pár minut po osmé hodině večer, kdy musely podniky oficiálně zavírat (VÍCE ZDE).

Psali jsme: Policie dnes rozehnala stovku lidí, která popíjela na otevřené zahrádce v Praze „Ožralý jak pr*se.“ Policisté řeší velkou ostudu, my známe nepěknou věc z pozadí Hospodský tuší: Po únoru konec. Chtějí zničit šikovné lidi, spílá Babišovi Hospodský rebel: Je to zlé. Kluci na pokraji šílenství. Na kameru nechtějí mluvit o depresích, o sebevraždě

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.