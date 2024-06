„Tak hloupí Rusové nejsou.“ Blažek k „podpalovači autobusů“

Dne 9. června byl policií zadržen muž, který plánoval žhářský útok na autobusy pražské městské hromadné dopravy. Muž byl dopaden kriminalisty z odboru extremismu a terorismu, informovala na síti X Policie ČR. „Obviněný cizinec je stíhán vazebně. Za teroristický útok mu hrozí až dvacetiletý trest, případně trest výjimečný,“ sdělila Policie ČR.

Muž, který se pokusil o žhářský útok, je kolumbijského původu. Už když po něm policie pátrala, tak upozornila na skutečnost, že hledaný muž mluví španělsky a je původem z Jižní Ameriky.

Premiér Petr Fiala po zasedání Bezpečnostní rady státu řekl o zadrženém cizinci: „Pachatel byl zadržen, byl zadržen v sobotu a vše nasvědčuje organizaci i financování ze zahraničí a na základě těch informací, které máme a které nám byly potvrzeny na Bezpečnostní radě státu, je nejen možné, ale hodně pravděpodobné, že do toho případu je zapojeno Rusko,“ prohlásil předseda vlády Petr Fiala.

„Rusko se opakovaně snaží rozsévat neklid, podkopávat důvěru občanů v náš stát. Máme s tím už zkušenosti. Bohužel, není to první případ,“ připomněl Petr Fiala případ útoku ve Vrběticích i další útoky napříč Evropou. „V posledních týdnech se objevily informace ve více zemích Evropy, že ruské tajné služby mohou být zapojeny do sabotáží skutečně po celé Evropě,“ dodal.

Později ve Sněmovně premiér Fiala zdůraznil, že aktuálně Česku už nebezpečí nehrozí, že však zapotřebí obezřetnost. „Je zde agresivní ruská politika, včetně kyberútoků, včetně vyhrožování ruských představitelů Evropské unii a České republice,“ sdělil Fiala s tím, že bezpečnost občanů je největší prioritou a podle toho je i postupováno.

Že českým občanům už nehrozí akutní nebezpečí, to dosvědčil i ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). „Pachatel jednal sám, neměl žádné spojence, neměl žádné komplice,“ sdělil ministr.

K řečnickému pultíku se ve Sněmovně dostal i předseda opozičního hnutí ANO Andrej Babiš a udeřil na vládu s několika otázkami. „Já se ptám, co to bylo za teroristu, který zapálil prázdné autobusy? Tomu nerozumím. Neviděl jsem ani fotku. A jak se sem dostal? Měl vízum? Jak je napojený na Rusko?“ kladl otázky Babiš. „Proč nám to neřeknete, jak to vlastně je? Média vědí často víc než my. Proč se s námi nebavíte normálně? Je to jen strašení a propaganda,“ naléhal Babiš.

V pořadu Otázky Václava Moravce na některé z Babišových otázek odpověděl ministr spravedlnosti Pavel Blažek. Dle jeho názoru byl Kolumbijec, podezřelý ze žhářského útoku na autobusy, najatým žoldákem. Že by tedy měl být přímo agentem ruských tajných služeb, to se Blažek nedomnívá. „Nejde o nějakého agenta typu Carlose Šakala. Spíš to bude obráceně, že jde o nějakého v moderním slova smyslu řečeno žoldáčka, který se zúčastnil nějaké takové činnosti a pravděpodobně je to spíš amatér než profesionál,“ řekl Blažek. Kohokoliv si najmout je podle ministra v dnešní době jednoduché i díky sociálním sítím.

Česká Bezpečnostní informační služba (BIS) to, že ruské zpravodajské služby se mimo území Ruské federace aktivně snaží rekrutovat osoby ochotné za peníze provádět sabotáže v evropských státech, uveřejnila na platformě X již den po zadržení podezřelého Kolumbijce.

BIS, stejně jako zpravodajské služby v dalších zemích, získává stále jednoznačnější informace o aktivitách ruských zpravodajských služeb, které se snaží rekrutovat mimo Ruskou federaci lidi ochotné za peníze provádět na území evropských států sabotáže. Cílem je destabilizace,…

Že vyšetřování povede k zadavateli práce, je dle Blažka nepravděpodobné. „Pochybuji o tom, že ať už byl najatý kýmkoliv, že by ten někdo byl tak hloupý, že by ty stopy jednoznačně vedly k tomu, kdo ho najal. Tak hloupí nejsou ani Rusové,“ vyjádřil Blažek své pochybnosti ohledně dalšího vyšetřování. „Počkejme si na to, jak dopadne vyšetřování, ale nemusí být dlouhé. Pokud vím, tak je ve vazbě, a myslím si, že v zásadě nemá mnoho důvodů nespolupracovat, protože by tady byl zbytečně dlouho.“

Blažek též zmínil fungování ruských tajných služeb za všech okolností. „Oni to dělali vždycky. Pokud se odehrává nějaký válečný konflikt, tak jejich cílem musí být destabilizace zemí, kde jsou proti nim v rámci konfliktu. Nebezpečí je vysoké, protože je to tradiční ruská hra používání tajných služeb v těchto věcech,“ uvedl Blažek.