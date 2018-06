„Tak se mladý vyblbli a vláda zůstala celá. Přišlo jich pár tisíc, proti Nečasovi s Kalouskem chodilo 120 tisíc,“ zní po včerejších demonstracích

„Kde byli ti křiklouni, když 1,5 milionu lidí volilo ANO? Teď chtějí zpochybnit výsledek demokratických voleb? Někdo organizuje další majdan?“ ptal se na svém facebookovém profilu poslanec za SPD Jiří Kobza. „Demokracie není jenom o svobodě hlasování, ale i o tom respektovat výsledky voleb. Protože pokud jde o zpochybnění výsledku voleb, jde o zpochybnění demokracie a ženeme se do diktatury,“ uvedl.

„Nezapomínejme, že Bakala byl jedním z hlavních sponzorů TOP a ODS! A ti nám chtějí kázat o morálce?“ zeptal se následně ještě v diskuzi.

„Když mě pozval organizátor demonstrace Milion chvilek pro demokracii promluvit dnes na Václavák, řekl jsem si, že před nějakou menší demonstrací si promluvit troufnu. Na Václavák jsem přišel s předstihem, bylo tam pár desítek lidí. A celou dobu jsem byl v zákulisí, takže jsem přes první řady neviděl. Pak jsem byl vyzván chopit se slova. Vylezu na pódium a vidím Václavák více jak z půle zaplněný. No, tak jsem teda jen nasucho polknul. Příště se musím víc připravit, kam to vlastně jdu. A o čem jsem mluvil? O instituci, kterou miluju. O instituci, které věřím, že se stane hrází snahám o bourání demokracie. O instituci, kde mohu pracovat s plno skvělými kolegy a kolegyněmi. Mluvil jsem o Senátu Parlamentu ČR. Děkuju, že jste přišli a zase příště na Václaváku,“ poznamenal senátor Václav Láska.

„Václavák – je prima vidět, kde lidé chtějí mít ČR ukotvenou, jaké hodnoty ctí,“ nechal se slyšet podnikatel Karel Peka.

„Tak je fakt, že přeci jen se od totáče moc něco novýho naučila. Když byl v roce 1989 plnej Václavák, nasadila na to vláda vodní děla, policii a začala zatýkat lidi. Teď se tváří, jako že nic nevidí, a funguje jí to vlastně líp,“ poznamenal pak k demonstracím marketingový expert Jakub Horák.

A co si myslí jeho kolega Michael Skřivan? „Bejvaly časy, kdy se kvůli Nečasovi a Kalouskovi bez Facebooku sešlo 120 000 lidí. Ty mladý z toho Facebooku snad ty Sorosovy prachy tunelujou skrz pronájem techniky na demonstrace, nebo proč se jich dneska schází tak málo? PS: Zítra by mohl vyjít titulek ‚Tak se mladý vyblbli a vláda zůstala celá‘,“ napsal na svém facebookovém profilu.

Na pražský Václavák dorazily tisíce lidí, podle korespondenta Parlamentních listů bylo náměstí plné po ulici Ve Smečkách, mezi nimi i dva neúspěšní prezidentští kandidáti Marek Hilšer či Pavel Fischer, či opoziční politici, například Vít Rakušan ze STAN, Mikuláš Ferjenčík z Pirátů a Miroslava Němcová z ODS.

Velmi se pak na pódiu rozvášnil exministr spravedlnosti Jiří Pospíšil z TOP 09. „Zítra je tragický den české demokracie. Trestně stíhaný estébák bude v sídle českých králů jmenován premiérem,“ poukazoval na zítřejší akt na Pražském hradě, kdy prezident Miloš Zeman jmenuje Andreje Babiše českým premiérem. „Tragédie, tragédie, tragédie,“ poukázal Pospíšil.

A v odpověď mu začal dav před ním skandovat: „Hanba, hanba, hanba!“

Největšího potlesku přítomných se pak dočkala poslankyně za ODS Miroslava Němcová. „Nenecháme si vzkazovat prezidentem Zemanem, že máme mlčet,“ nechala se slyšet Němcová a vyzývala k tomu, aby lidé byli silní a nebáli se.

Na Václavském náměstí vystoupil také podnikatel Martin Jaroš. Ten mimo jiné vyzval občany, aby nedemonstrovali proti Andreji Babišovi, ale aby demonstrovali za lepší politiky. Andreje Babiše pak nazval pupínkem na pubertální tváři. Tou myslel zcela evidentně naši mladou demokracii. A jak dodal, i v pubertě je nutné řešit příčiny pupínků, nikoliv je vymáčknout. Například sám Jaroš uvedl, že jemu se pupínky dělají ze stresu nebo ze špatné životosprávy. „Porušením životosprávy v případě naší země bylo to, že politici, kteří tu byli po listopadu, kradli, byla spousta afér – a to dalo vzniknout pupínku jménem Babiš,“ podotkl Jaroš s tím, že kdyby se tento pupínek vymáčkl, tak by se objevil ještě větší. I proto je tedy nutné bojovat za lepší profesionály. „Všem přeji lepší budoucnost bez pupínků,“ zakončil svá slova. V projevu si však z Babiše také utahoval – především tedy z jeho vystupování na sociálních sítích, kdy odvádí pozornost od demonstrací. Například tím, že zveřejní návštěvu studentek v Čapím hnízdě nebo to, že převedl přes cestu seniorky.

„Nejsme tvoji poddaní, Babiši“, „Pryč s tyrany a zrádci“, „Bez Zemana a Babiše bude líp“, „Už nás nebabiš“ – i tak znějí hesla na transparentech, které jsou k vidění na Václavském náměstí. Nechybí ani transparenty s fotografiemi obětí komunistického režimu. K vidění byly pak nejen vlajky české, ale i Evropské unie a ukrajinské.

Protesty po celé zemi

Podle odhadů účastníků olomouckého setkání šlo o jednu z nejvyšších účastí po dobu obdobných akcí, které se v centru města za poslední týdny konaly, nespokojené obyvatele neodradil na náměstí ani drobný déšť. U sloupu Nejsvětější Trojice se shromáždili lidé všech věkových kategorií, nechyběly ani rodiny s malými dětmi. Lidé měli s sebou také řadu transparentů, ale i českých vlajek, v prvních řadách nad hlavami demonstrujících vlála vlajka evropská.

Na náměstí vystoupil například první polistopadový rektor Josef Jařab či senátor Lumír Kantor, nechyběli ani zástupci Klubu politických vězňů. Zazněla kritika i kvůli snaze komunistů zdanit církevní restituce. Lidé se však na transparentech nelibě vyjadřovali i na adresu olomouckého primátora Antonína Staňka z ČSSD, kandidáta na ministra kultury, který se nedávno postavil za návrh na ocenění komunistického básníka Karla Sýse.

V Plzni se asi třetina zúčastněných po vyzvání moderátorem hlásila k tomu, že stála na stejné ploše také v listopadu 1989. Asi deset řečníků z řad občanské společnosti a tři místní zpěváci vyzývali k větší občanské i politické aktivitě. Moderátoři posilovali příchozí, aby se nenechali přemoci nedůvěrou a strachem. „Je to na nás, nesmíme se nechat ukolébat. Každý můžeme být Masarykem. Věřím, že to může být jenom lepší,“ řekl jeden z řečníků. Další dodal, že pokud by to v naší zemi dopadlo tak špatně jako v roce 1948 a lidé, kteří dnes přišli na náměstí, by skončili ve vězení, tak by byl v dobré společnosti.

Na hlavním ostravském Masarykově náměstí z reproduktorů zpíval Karel Kryl, naživo například písničkář René Matlášek. Vystoupili kandidáti do senátních voleb, pedagog Ostravské univerzity Martin Tomášek (za Piráty) a primářka Fakultní nemocnice Ostrava Zdenka Němečková Crkvenjaš (za ODS a TOP 09). Vyzvali lidi, aby se podíleli na tvorbě politických programů stran, s nimiž sympatizují, a aby přišli k volbám.

V Liberci nejčastěji od řečníků zaznívalo, že nechtějí za premiéra trestně stíhaného člověka ani bývalého agenta StB, že nechtějí prezidenta, který táhne republiku na Východ, a odmítali i vládu s podporou komunistů. Na pódiu vystoupila ředitelka libereckého divadla Jarmila Levko či bývalý poradce prezidenta Havla Jan Šolc. „Věci se pohnuly někam, kde neměly být,“ řekl Šolc.

Protest v Jihlavě trval zhruba půl hodiny. Mezi hesly na transparentech mimo jiné stálo: „Bolševická vládo, Češi nejsou stádo“ nebo „Nechceme komunisty ani Babiše“. Demonstrující místy křičeli, pískali a zvonili klíči. Shromáždění oslovili studenti a někteří regionální politici. V Třebíči se protestu zúčastnily desítky lidí.

Ve Zlíně se k demonstracím připojil také spolek Zlínská křižovatka, který zrovna ve Zlíně pořádá festival demokracie a občanské společnosti Zlínské jaro. K demonstracím se přihlásil debatou o síle občanské angažovanosti. Člen spolku Tomáš Pasterný před začátkem diskuse přečetl text protestu Jednou provždy!, který inicioval spolek Milion chvilek. Desítky lidí reagovaly potleskem. „Spolek Zlínská křižovatka byl založen s nějakými cíly, Milion chvilek má cíle identické, bylo jednoduché se k protestu připojit,“ uvedl Pasterný.

Psali jsme: Nenecháme si vzkazovat od Zemana, že máme mlčet! bouřila se na protibabišovské demonstraci na Václaváku Němcová Nějaký dobytek... Ovčáček zveřejnil FOTO a strhla se brutální mela Hamáček se Zemanem řešil jména kandidátů na ministry Imoba má lhůtu na vrácení dotace pro Čapí hnízdo do 29. června

