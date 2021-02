,,Takový p*tomec nejsem." Výsměch Witowské za větu v ČT. Sputnik a Brusel

Petr Holec ve svém pořadu tentokrát nekomentoval žádný volební puč. Ale našel si jiné cíle. Například Janu Maláčovou či Seznam Zprávy. Pocovidové posílení může podle něho v podzimních volbách posílit ANO. A v souvislosti s nákupem vakcín se trefoval do EU, do ČT a do Karla Schwarzenberga. „Že bych se bál Sputniku jen proto, že je ruský, tak takový pitomec samozřejmě nejsem,“ řekl. Předpověděl, že se EU nakonec rozpadne. Kvůli Němcům.

Petr Holec si rýpnul, že se bál, že před jeho pořadem se zase odehraje nějaký puč, ale Pavlu Rychetskému zřejmě jeden stačil. Nicméně o zábavu se starali jiní, např. Jana Maláčová. „Pusťte Maláčovou do televize a máte o zábavu postaráno, nejlepší satira, nemusíte vůbec nic dělat, jen ji tam posadíte, zapnete mikrofon a ona se o všechno postará sama," komentoval výkony místopředsedkyně sociální demokracie, naposledy srovnání epidemie covidu s druhou světovou válkou. Ale ministryně má dle jeho názoru na takováto prohlášení talent, například její „únava" z diskuse, kde se vezmou prostředky na státní výdaje, což připomnělo památný výrok Vladimíra Špidly: „Zdroje tu jsou."

Ale politickou satiru, kterou občas dělají politici, podle Holce někdy dělají i novináři. Zmínil šéfredaktora serveru Seznam Zprávy Jiřího Kubíka a jeho úterní prohlášení, že nebudou volební kanál vlády ani opozice a nebudou „přenášet needitované streamy vládních tiskových konferencí, které jsou často jen exhibicí vystupujících politiků“.

Komentátor prohodil, že po tom, co Seznam Zprávy dva roky předváděly, se opravdu jedná o satiru. „Já jsem místo satirického vyjádření šéfredaktora čekal, že Seznam Zprávy vyhlásí: Dobře, jdeme do toho s Piráty a se STAN, už dlouho na tom makáme, nebo chceme podpořit trojkoalici SPOLU, protože se jí moc nedaří,“ řekl. Další, kdo Holce bavil, bylo „zvířecí duo“ poslanců Bojka a Volného. Prohodil, že se oba hodí spíš do zvířecího pavilonu v ZOO, o čemž koneckonců svědčí i to, že je předseda Sněmovny chtěl ohradit plexisklem.

Podle komentátora bude koronavirus hlavním tématem voleb. „Bohužel, nemyslím si, že je to správný, že je to šťastný,“ mínil a dodal, že Česko má tu smůlu, že covid trefil zrovna volební roky. „Bude to velká bolest,“ tvrdil a dodal, že by covid neměl být takovým tématem, protože zde nebude navěky a krizi se prý podaří překonat, i díky očkování. „Fajn, budou tady dílčí omezení, ale už si myslím, že se vrátíme k normálnímu životu,“ uvedl.

Což může posílit hnutí ANO. Holec uznal, že v současnosti toho lidé mají dost a řeší existenční problémy, ale po návratu do normálního režimu začne oživení. A lidé rádi zapomínají. „Pokud se podaří tenhle návrat před volbami, tak já si myslím, že většina lidí s nadšením na covid zapomene, zapomene na nouzové stavy, na kňourání Petra Fialy, který si myslí, že se k tomu kýženému postu prokňourá, no neprokňourá. A kdyby to načasování vyšlo takhle, tak to může posílit hnutí ANO,“ mínil Holec. Ale doplnil, že pokud bude covid přítomen až do voleb, tak to vládní hnutí oslabí.

Holec také zmínil, že šéfka Evropské komise přiznala, že EU nákup vakcín zpackala. „Trvalo to měsíc, než jí někdo napsal to komuniké a projev, aby přiznala, že to fakt zpackali. Pozdě, ale přece.“ Souhlasil s jedním divákem, že Česko by si mělo zařídit samostatný nákup vakcín, jako to udělalo Maďarsko. „Já jsem pro, protože Evropská komise to skutečně zpackala a zpackala to dvakrát, u Pfizeru a AstraZenecy. Samozřejmě se pak nemůže divit, že v tom zoufalství si země jdou vlastní cestou,“ řekl.

Připomenul, jak v ČT24 byla hostem europoslankyně KSČM Konečná, moderátorkou byla Světlana Witowská a řešila se vakcína Sputnik V. „Já myslím, že je to naše taková pubertální nemoc, kterou si táhneme z těch 40 let komunismu, kdy jsme samozřejmě nenáviděli Rusko,“ pravil a zmínil komentář z HN od Petra Honzejka, který tvrdil, že jejich generace považuje cokoliv ruského za symbol zla. Holec podotkl, že je také Husákovo dítě a pamatuje si zlo, které Sovětský svaz zasel, nenávidí totalitu a komunismus.

„Ale nejsem takový pitomec, abych nechápal, že Rusko, jestli mělo kdy něco špičkového, tak to byla věda. Takže by mě nikdy nenapadlo se bát létat ruskými letadly, která odjakživa patřila ke špičce, dokonce, bohužel pro nás, i generalita NATO se občas nestačí divit, jakou výzbroj má ruská armáda,“ řekl a totéž uvažování uplatnil i na Sputnik V. „Že bych se bál Sputniku jen proto, že je ruský, tak takový pitomec samozřejmě nejsem,“ dodal.

A pak se vrátil ke Světlaně Witowské a interview s Konečnou. „Když Kateřina Konečná řekla, že bychom měli usilovat o Sputnik, tak ona se na ni tak podívala, zasnila se a řekla: A co by na to řekli v Bruselu?“ připomenul komentátor a doplnil, že si myslel, že se jedná o vtip. „Co by na to řekli v Bruselu?“ je podle něho běžné uvažování v ČT. „Koho to zajímá?“ oponoval a dodal, že nejde jen o Witowskou a pustil slova Karla Schwarzenberga z DVTV, kde ten řekl: „Máme jít v jednom šiku s Evropskou unií. Jsme stát Evropské unie a podle toho bychom se měli taky chovat. Někdy jsme v minulosti vybočili z proudu Evropské unie. Já jsem vždy příznivec toho, abychom byli kladnými a akčními členy Evropské unie. To se týká také zahraniční politiky.“

Holec se vyjádřil, že není zastáncem výstupu z EU, nikoliv kvůli lásce k Bruselu, ale kvůli tomu, že členství je ekonomicky výhodné. „Ale tohleto je skutečně chorobný,“ komentoval Schwarzenbergovo vystoupení. Dodal, že EU je de facto Německo, které si diktuje, co EU bude dělat, podle svých geopolitických, ale hlavně ekonomických zájmů, tedy autoprůmyslu.

„To, co Číňani potřebují od Němců, tak jim Němci schválí za to, že tam budou moct prodávat své mercedesy, BMW a audi. A volkswageny samozřejmě,“ tvrdil a dodal, že štěstí v neštěstí ČR je, že je na tento autoprůmysl navázána, tvoří 10 % HDP. Ale dodal, že Němci se nestarají o zbytek českého průmyslu, tedy že se do EU vozí levná ocel, která vznikla tam, kde se o ekologické normy nikdo nestará, což je nekalá konkurence pro české ocelárny. „Jestli to takhle půjde s Evropskou unií dál, že se z ní stane v podstatě Německo, tak nás čeká brzy vzpoura a možná i rozpad EU, protože jednou to bouchne a země si řeknou: A dost!“ věštil komentátor.

Obul se také do Ursuly von der Leyenové, o které řekl, že její kariéra v Německu byla tragická, takže ji Němci vystřelili do čela v Bruselu, na post, který nezvládá. „Mimochodem mě zaskočilo, že v Evropě se docela řeší, jestli by neměla rezignovat, ale nějak jsem nezachytil tu debatu v našich médiích,“ pošťouchl místní mediální scénu.

