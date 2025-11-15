„Těhotní lidé.“ Toto už „britská ČT“ nemůže ustát

BBC čelí naprosté ztrátě důvěry a totálnímu kolapsu. Šéf britské veřejnoprávní stanice Tim Davie a šéfka zpravodajství Deborah Turnessová rezignovali po skandálu, kdy se prokázalo, že týden před prezidentskými volbami v Americe manipulativně sestříhali a odvysílali rozhovor Donalda Trumpa tak, aby působil vyhroceně. Teď je na řadě velká revize zpravodajství a publicistiky na základě obvinění z dlouhodobého manipulativního informování o klimatických změnách a přísná nařízení ohledně způsobu informování o LGBT problematice.
„Přitom to byl takový poklidný rozhovor,“ uvedl rozhořčeně americký prezident Donald Trump a požaduje po BBC odškodnění v hodnotě jedné miliardy dolarů, i když se omluví. BBC se omluvila. Americký prezident ale trvá na svém. Platba takové kompenzace by BBC v podstatě zničila, shodují se experti.
„Problematický sestřih byl součástí dokumentárního pořadu Panorama, kde reportéři upravili projev Donalda Trumpa z 6. ledna 2021 tak, že to vypadalo jako by Trump vybízel k agresivnímu útoku na Kapitol,“ říká Michael Prescott, který na auditu pracoval pro BBC jako nezávislý expert.
Poté, co na veřejnost unikla jeho zpráva, vyzval bývalý premiér Boris Johnson generálního ředitele BBC Tima Davieho k vysvětlení či rezignaci. Davieho přitom sám nechal do funkce instalovat krátce po svém zvolení a převzetí moci Konzervativci v roce 2020.
Už od vyhlášení referenda o Brexitu, tedy zda-li by měla Británie zůstat v Evropské unii nebo z ní odejít, čelila stanice obrovské nedůvěře a podezření z podjatosti a toho, že je na straně unie. Konzervativci tak slíbili svým voličům, že když vyhrají volby, ,liberální BBC' vrátí do neutrálních kolejí. A právě Tim Davie, dosazený doslova osobně Borisem Johnsonem, toho měl být zárukou.
Televize po jeho dosazení sice začala informovat o Brexitu, Evropské unii a pobrexitových vyjednáváních objektivně, ale například agenda ohledně klimatických změn nebo genderu a LGBT agendě pokračovala víceméně beze změny.
Odstupující ředitel BBC byl kůň Borise Johnsona. S aktivisty si ale neporadil
Obě další agendy přicházejí na přezkum až teď, paradoxně rok a půl poté, co převzala vládu liberální levice, jak se nyní říká dříve konzervativně levicové Labour Party, která vede zemi. BBC čelí nové kontrole ve zpravodajství a aktuální publicistice kvůli nestrannosti svého zpravodajství ohledně klimatu a energetické politiky. Premiér Keir Starmer je sice velkým příznivcem a zastáncem BBC, ovšem problémů kolem vyváženosti ve zpravodajství a publicistice a také otazníky kolem celého principu fungování veřejnoprávních médií, se už nashromáždilo tolik, že i on s tím musí něco dělat.
Kritikové ale říkají, že se premiérovi tato kauza hodí, protože si chtěl stejně jako kdysi Boris Johnson dosadit do vedení BBC ,svého koně' a proslýchá se, že vyhrocená část liberální agendy už samotným liberálům přerůstá přes hlavu, takže i on už říká ne například migraci. Ohledně agendy kolem klimatických změn však naopak premiér drží pečlivě nastavený kurz.
Přitom BBC byla už mnohokrát nucena provést řadu oprav ve vysílání, přičemž některé programy byly zcela odstraněny. A to se netýká pouze současné kauzy v souvislosti s nátlakem z Bílého domu ohledně manipulativního sestřihu pořadu s Donaldem Trumpem.
Bílý dům obvinil BBC z „úmyslné nepoctivosti“ a prohlásil ji za „levicový propagandistický stroj“. Tiskový mluvčí prezidenta uvedl, že způsob, jakým korporace selektivně upravila jeho projev, byla naprosto příkladná ukázka výroby fake news.
„Arabské vysílání BBC zlehčuje utrpení Izraelců ve válce s Hamásem tak, aby vykreslila jejich zemi jako agresora,“ uvedl další citlivé téma, o kterém neinformovala BBC nezaujatě.
„BBC musí také vyšetřit svou otřesnou zaujatost ohledně klimatických změn,“ přidal se Richard Tice, místopředseda rychle rostoucí konzervativní strany Reform UK, v jejímž čele stojí Nigel Farage, politik, který stojí za Brexitem.
„Vzhledem k nedávným skandálům se zaujatostí BBC však nemám důvěru, že představí skutečné závěry. Jediným řešením je zcela nezávislý přezkum ohledně klimatického strašení,“ řekl.
„Konsenzus o tom, jak řešit klimatické změny, se hroutí,“ dodala Claire Coutinho, stínová ministryně energetiky. „Pokud budeme držet současný směr, budeme chudší a slabší. Je nezbytné, aby BBC dokázala nestranně informovat o klimatických změnách a zajistit, aby byly zastoupeny všechny názory.“
Začátkem tohoto roku totiž BBC tiše sestříhala epizodu pořadu Question Time poté, co údajně uvedla nepravdivé tvrzení o nulových čistých emisích. Veřejnoprávní korporace tento krok obhajovala s tím, že je „běžnou praxí sestříhat program před vysíláním pro srozumitelnost pro diváky“.
Moderátorka BBC byla potrestána za to, že řekla, že ženy jsou těhotné
Poslední kapkou je však stíhání moderátorky BBC Martine Croxall. Ta čelí obvinění z porušení pravidel BBC, že vyjádřila kontroverzní pohled na transgender ideologii.
Když uváděla reportáž o skupině obyvatel, na které má největší dopad vlna letních veder, lehce se odchýlila od scénáře ze čtecího zařízení a místo toho, aby podle editory připravené věty, že „Nejvíce vlna veder zasáhne těhotné osoby“ se po slově „osoby“ na sekundu zarazila a ihned opravila na slovo „těhotné ženy“. Lehce u toho zamrkala a roztáhla oči.
Jen toto stačilo pro vlnu dvaceti stížností ze stran jednotlivců a organizací, které si stěžovaly, že „moderátorka porušila kodex BBC o nestranném vyjádření“ a tím, že opravila slovo těhotné osoby na těhotné ženy, vyjádřila svůj osobní názor, což není vhodné vzhledem ke kontroverzím, které jsou kolem transgenderové ideologie.
Moderátorka se brání tím, že hned po jejím úvodu hovoří v reportáži odborný asistent na LSHTM, který ale naprosto jasně sám zmiňuje „těhotné ženy“.
Stěžovatelé ale trvali na svém, a dodávali, že v momentě, kdy moderátorka upravila slovo osoby na ženy, vyjádřila své znechucení, výsměch, opovržení či podráždění.
Verdikt pak zněl, že text psaný editory, který moderátorka četla, byl poněkud neohrabaně okopírován z původní tiskové zprávy, na druhou stranu v samotné reportáži, kterou tak uváděla, se pak už slovo těhotné osoby nepoužívalo.
I tak BBC stanovila, že moderátorka tím vyjádřila svůj názor a nebyla nestranná, stížnosti tak uznala za oprávněné a moderátorce bylo domluveno ze strany vedení redakce.
Britská veřejnost ale reagovala obrovskou podporou a dokonce i BBC nakonec musela uznat, že „blahopřejné zprávy, které paní Croxalová později obdržela na sociálních sítích, spolu s kritickými názory vyjádřenými ve stížnostech pro BBC a jinde, spíše potvrzovaly, že dojem, že vyjádřila osobní názor, byl široce sdílen napříč spektrem názorů na danou problematiku“.
Mezi těmi, kteří ji chválili a zastali se jí, byla i autorka Harryho Pottera J. K. Rowlingová.
„Malá, ale přece - rebelie v gulagu BBC,“ pobaveně zatleskal australský novinář James Morrow po zhlédnutí reportáže ve studiu tamní SkyNews, která je častým kritikem BBC.
Bizarní pak na momentu, kdy novinářka opravovala výraz těhotné osoby na těhotné ženy navíc bylo, že v dolní lince obrazovky aktuálních zpráv BBC běžela žhavá novinka, že konzervativní televize GB News se stala nejsledovanější televizí v Británii. Předběhla tak BBC, ale i další britské komerční velké televize, a to funguje sotva pouhých pět let.
