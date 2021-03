,,Ten, který přišel" a pak už nepřišel: Česko a covid. Jak to bylo

Pavel Řehák, ředitel pojišťovny Direct, pomohl Česku zvládnout první covidovou vlnu. Od léta však podle něj vláda udělala spoustu chyb, když ignorovala varovná data, která posílal i on na ministerstvo zdravotnictví. Vrcholem všeho pak bylo sdělení ministra zdravotnictví za hnutí ANO, že lidí nedodržují opatření a že už není co dělat. „Je to jako by Sověti, když byli Němci dvacet kilometrů od Moskvy, řekli, že už si nevědí rady a zabalili to,“ zlobil se na vládu Řehák.

reklama

Ředitel pojišťovny Direct Pavel Řehák na jaře loňského roku pomohl zachránit Česko, když vládě představil model, jak se může šířit nemoc covid-19 na našem území, pokud vláda nezakročí. Premiéra Andreje Babiše (ANO) to vyděsilo natolik, že zakročil opravdu tvrdě.

Anketa Stydíte se před zahraničím, jak Česko zvládá covid-19? Stydím 17% Nestydím 83% hlasovalo: 2982 lidí

Když v pátek ve Sněmovně bilancoval rok s epidemií v Česku, vypočítal, co všechno udělal špatně. Zmínil přitom i jméno Pavla Řeháka, který v létě minulého roku nepřišel s dalšími varovnými daty.

„Takže ano, těch chyb se nadělalo strašně moc. Dne 9. 8. napsal docent Hajdúch mail, nebyl jsem příjemcem, ale to není výmluva, že jsme čtvrtí nejhorší ve výskytu. Dne 17. 8. jsme předložili metodiku na návrat do škol. Metodiku na "semafor". Dne 19. 8. bylo nařízení, že je plošné, tak jsem se úplně stejně ptal jako předseda ODS, proč za dva dny je rozdíl. A potom 20. 8. se udělala opatření, kdy konečně ty konkrétní skupiny se domluvily. A 26. 8. říkali zástupci zdravotnictví, že vir zeslábl. Ale koncem srpna už nikdo nepřišel. A pokud si z toho novináři dělají srandu, tak ani ten Řehák, který měl italská čísla v březnu, už neměl čísla. A to není výmluva, to je konstatování,“ pravil Babiš ve Sněmovně.

Psali jsme: Babiš řádil, jako ještě nikdy: Někdo se mi stále posmívá. Všichni volali PES, PES. Techte Mechtle, lidi z Chorvatska. Nepřišli s čísly

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

V rozhovoru pro Lidové noviny teď sám Řehák požádal své spoluobčany, aby v tuto chvíli nehledali největšího nekňubu celé krize, ale aby táhli za jeden provaz. Opozice a koalice měly spolupracovat a národ mohl z krize vyjít silnější, s větším sebevědomím, jak dobře všechno zvládl. Ale to se nestalo.

Přesto si vůči vládě neodpustil několik výtek.

Za obrovskou chybu považoval rozvolňování opatření na počátku prosince loňského roku. Zdůraznil, že vládě posílal varovná data, ale vláda to ignorovala. Přesněji řečeno, ignoroval je ministr zdravotnictví za hnutí ANO Jan Blatný.

„Šlo o ministerstvo zdravotnictví a ministra Jana Blatného, tam jsme prakticky házeli hrách na stěnu. Myslím, že ministr zvolil strategii, která je naprosto špatně. Její výsledky sklízíme nyní. Musím ale také říct, že jeho pozice je nesmírně složitá, není mu co závidět. Resort zdravotnictví ale zvolil cestu držení epidemie těsně pod hranicí přetížení systému a nabyl dojmu, že tak minimalizuje ekonomické škody. Šlo o snahu optimalizovat rovnici se ztrátami na životech a dopady na ekonomiku. Jenže už přes čtyři a půl měsíce jedeme v nouzovém stavu a máme tu úplně rozloženou společnost a počet mrtvých, který je strašně smutný,“ uvedl Řehák.

Ředitel pojišťovny nechápe, jak v této situaci ještě někdo může epidemii zlehčovat.

„Někteří lidé dál tvrdí, že covid není žádný problém. Tak jsem se nedávno podíval na čísla zemřelých za posledních pět měsíců a rozšířil to na celoroční model. Vyšlo mi číslo asi 38 tisíc mrtvých. To je víc než průměrný rok druhé světové války v České republice. To je, promiňte mi ten výraz, brutus. A přitom se dělá, jakože se nic neděje. Debatujeme, zda vůbec nějaký problém máme,“ kroutil hlavou Řehák.

Šéf pojišťovny nechápe, jak v této situaci mohl Blatný říct, že odpovědnost je na každém z nás. Vláda podle jeho názoru v tu chvíli rezignovala.

„Dostalo se to až do bodu, kdy ministerstvo řeklo, že už neví, co dělat dál a že je to nyní na nás. Tomu se říká kapitulace. Je to jako by Sověti, když byli Němci dvacet kilometrů od Moskvy, řekli, že už si nevědí rady a zabalili to. To přece vůbec nemůže říct někdo, kdo má nějakou zodpovědnost,“ zlobil se.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Další chybou podle Řeháka bylo, že Babišův kabinet objednal málo vakcín a teď to dohání.

„Je to ohromně důležitá věc, kterou podle mého názoru nezvládáme úplně dobře. Objednali jsme málo vakcín a nyní to doháníme,“ uvedl doslova.

Starosti mu dělá to, co přijde po době covidové. Zdá se mu totiž, že ministři spolu nespolupracují a nemají ucelený plán na obnovu Česka a prozatím nevíme, jak využít nemalé finanční prostředky, které nám nabízí EU. Žalostně prý pokulháváme např. v digitalizaci státní správy i škol.

„Třeba digitalizace je úplně marná, část škol vůbec nezvládá učit děti na dálku. Digitalizace celé ekonomiky, udržitelná ekologie, uhlíková stopa. To jsou všechno obrovská témata, která musíme zvládnout. Nebo ty investice prostě nalejeme do betonu a zůstaneme zatuhlí tam, kde jsme teď,“ varoval.

Psali jsme: Taková bída ještě nebyla. Fridrichová zašla s kamerou na dno Česka Takový vztek: S*re vás to doma? Hamáček se vám směje Češi, je mi vás líto! Hvězda posílá Česku. Co Česko hvězdě? Ať očkování propaguje i Jaromír Jágr, zaznělo u Moravce

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.