„Tihle jsou zloději, řekla.“ „Co?!“ „Jak trouba jsem šel za Gazdíkem.“ Už zpívají. Všichni

Kromě politiků STAN má být do kauzy kolem bývalého náměstka pražského primátora Petra Hlubučka zapojena také Praha sobě. Podle pražské radní Hany Kordové Marvanové byla část politiků této strany s Hlubučkem domluvená a její členové včetně lídra Prahy sobě Jana Čižinského a náměstka primátora pro oblast dopravy Adama Scheinherra dle ní dopravní podnik „úplně ovládli“. Podezřelé aktivity v DPP měly probíhat roky. Bývalý policejní detektiv Karel Tichý tvrdí, že přitom starostům přišlo varování již mnoho let nazpět.

reklama

Anketa Máte důvěru ve Víta Rakušana? (Ptáme se od 16.6.2022) Ano 0% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 26912 lidí Šéf starostů Vít Rakušan o pozadí kauzy týkající se bývalého náměstka pražského primátora Petra Hlubučka, kterého v pátek Obvodní soud pro Prahu 9 poslal do vazby z důvodu zapojení do korupce v pražském dopravním podniku, podle pražské zastupitelky Hany Kordové Marvanové věděl už před rokem a půl, a to včetně údajného zapojení europoslance Polčáka.

„Já jsem se pana Hlubučka a pana Polčáka snažila řešit s Vítem Rakušanem už před rokem a půl, protože jsem přišla na to, že Hlubuček s Polčákem prosazují různé zakázky a různé podezřelé věci a nutili k tomu i mě, abych se do toho zapojila. Když jsem k tomu nebyla svolná, tak mi řekli, že jsem ve STAN skončila,“ uvedla Kordová Marvanová v pondělní Snídani s Novou.

Předtím, než nakonec v březnu ze strany odešla sama, měla s Rakušanem o problémech Starostů v Praze hovořit, avšak neúspěšně. „On mi dal najevo, že to nemá sílu řešit… Nechtěl to se mnou nijak probírat,“ shrnuje s tím, že se věc snažila řešit i s jednotlivými členy pražské organizace STAN, ale vždy se to doneslo k Hlubučkovi s Polčákem.

„Všichni určitě věděli, že v Praze vládnou pan Hlubuček a pan Polčák a že to tam je nějaké zvláštní. Přece není možné, aby v demokratické straně dva nebo tři lidé vládli nad vším, o všem rozhodovali a kolem nich se děly spekulace o podivných zakázkách. Hodně se to vztahovalo i k pražskému dopravnímu podniku, ale byly to třeba i další zakázky na právní služby a podobně,“ dodává radní.

Kordová Marvanová dostala možnost být v dozorčí radě pražského dopravního podniku, o ničem však dle ní nešlo rozhodnout bez souhlasu určité skupiny pražských politiků. „Já jsem doufala, že když jsme dosedli do rady a Praha sobě dostala na starosti dopravní podnik, že teď se to konečně změní. Bohužel se nezměnilo nic. Bez výběrového řízení byl dosazen ředitel – pan Witowski. Zůstali tam také nedůvěryhodní lidé z minulé éry. Já jsem se snažila prosadit, aby tam takoví lidé nebyli. Úplně jsem v tom pohořela, protože oni mi v tom nedali žádnou podporu, a naopak se stavěli proti. Dopravní podnik úplně ovládali pan Scheinherr (náměstek primátora pro oblast dopravy za Praha sobě, pozn. red.), pan Čižinský (starosta Prahy 7 a lídr Praha sobě, pozn. red.), pan Vyhnánek (náměstek primátora pro oblast financí a rozpočtu za Praha sobě, pozn. red.). Vždy po dohodě s panem Hlubučkem jednali…“ líčí s tím, že kromě politiků STAN má být do celé kauzy zapojena také Praha sobě.

Jmenovaní dle političky řešili zakázky, a dopravní podnik bez souhlasu města podle ní prodával pozemky nebo sliboval prodej pozemků na stanicích metra.

Strana Praha sobě byla podle slov Kordové Marvanové ve většině případů domluvená s obviněným a bývalým náměstkem primátora Petrem Hlubučkem. „Po celou dobu byli na všech věcech dohodnutí. Jediné, na čem se nedohodli, bylo dosazení Mateje Augustína. I tak ho ale potom Praha sobě do představenstva dopravního podniku odhlasovala,“ tvrdí Kordová Marvanová, že se zřejmě na volbě Augustína dohodla Praha sobě s Hlubučkem.

Vztahy mezi Hlubučkem a Scheinherrem však měly začít skřípat a Scheinherr tak podle ní zřejmě vlivem neshod podal trestní oznámení.

Polčák měl být dle političky do všeho namočený stejně jako Hlubuček. „Všechno v Praze řešili spolu. Pan Polčák byl ten, kdo třeba na mě tlačil ohledně nějakých zakázek,“ pronesla. O spojení Polčáka prý informovala i samotného Rakušana. Sama trestní oznámení nepodala, jelikož neměla žádné svědectví.

Že Marvanová dění v dopravním podniku řešila, potvrdil místopředseda STAN Jan Farský

„Zaznívá, že jsme to měli vyřešit dříve, že jsme to přece měli vědět. Jasně. Lidi, co s ním pracovali denně, co s ním seděli v různých orgánech pražských organizací, co s ním hlasovali v radě, ti neviděli to, co jsme měli vidět my, kteří jsme s ním řešili úplně jiné věci a to tak jednou za měsíc a většinou online? Ano, různé zkazky byly, důkazy ale chyběly a když jsme se ptali, vždycky se zapřísahal, že to jsou nesmysly, že je to jen konkurenční boj,“ uvedl Farský k Hlubučkovi.

Marvanová mu prý říkala, že „těmi zloději jsou lidé z Praha sobě“. „Řešte to bez důkazů… A jakmile jsme důkazy dostali, řešili jsme to s maximální rychlostí a silou,“ brání se.

Podle Farského se nyní Starostové musí od všeho společného s Hlubučkem, Redlem a jeho okolím „jednoznačně odříznout“.

Radní Kordová Marvanová však jeho slova, že mu tvrdila, že „těmi zloději jsou lidé z Praha sobě“, popírá. „Nic takového jsem neřekla. Navíc bez důkazů bych nikdy o nikom neřekla, že je zloděj,“ vzkázala Farskému.

Farský si za svými slovy stojí.

Na Prahu sobě ukazují také další politici

Ke kritice poměrů v dopravním podniku se přidal rovněž místostarosta Prahy 9 Marek Doležal (TOP 09), také on upozornil, že podivné praktiky v dozorčí radě pražského dopravního podniku, kterou vede primátorův náměstek pro oblast dopravy Adam Scheinherr (Praha sobě), skutečně probíhaly. Sám se proto rozhodl pro rezignaci ze svého postu v ní, valná hromada dopravního podniku jej nakonec odvolala ještě dříve.

Předsedovi dozorčí rady Scheinherrovi Doležal vytýkal, že své návrhy prosazuje se svými příznivci „na sílu“.

„Celé čtyři roky, kdy je Adam Scheinherr odpovědný za dopravu v Praze a zároveň předsedou dozorčí rady DPP, upozorňuji na neodbornost jím přijímaných opatření, nahodilá nekoncepční řešení i nekoordinované rekonstrukce a uzavírky,“ uvedl Doležal podle serveru Echo24.cz.

Fotogalerie: - Praha rozkopaná

Scheinherr se brání mimo jiného tím, že Doležal dle něj porušil povinnosti člena rady, když neoznámil možné spáchání trestného činu. „Byl členem dozorčí rady za TOP 09 a měl chránit zájmy hlavního města. Podle informací ze spisu policie však činil pravý opak. Z odposlechů vyplynulo, že mu člen gangu Pavel Dovhomilja v říjnu 2020 na večírku popisoval ovlivňování zakázek. Coby člen dozorčí rady DPP měl bez prodlení informovat policii o tom, že dochází k protiprávnímu zasahování do chodu této městské společnosti,“ brání se Scheinherr.

Odpovědnost za dění v radě Scheinherrovi přisuzuje také v Praze opoziční ODS. „Za současný stav má jednoznačnou politickou odpovědnost předseda dozorčí rady DPP Adam Scheinherr, který i přes opakované informace o podivných praktikách v dopravním podniku, které měl minimálně od roku 2019, tak nekonal. Podle svých slov až někdy v průběhu roku 2020 podal trestní oznámení, aniž by o tom informoval dozorčí radu a přes závažné skutečnosti nevyvodil personální důsledky,“ uvádí ODS.

Strana ve svém prohlášení potvrzuje, že se Marvanová situaci snažila řešit již od roku 2019. „Členové dozorčí rady s tím nic nedělali a všechny personální změny, které doktorka Marvanová prosazovala, odmítli,“ shrnují občanští demokraté.

Gazdík dostal varování už před lety

Zapojeni do podezřelých činností neměli být pouze Starostové – naznačil to ve 360° CNN Prima News bývalý elitní policejní detektiv Karel Tichý, jenž vyšetřoval kauzy spojené s Radovanem Krejčířem a několikrát hovořil se stíhaným podnikatelem Michalem Redlem.

Redl, který měl skupinu napojenou na pražský doprvní podnik řídit, mu prý pověděl o napojení na politiky už před existencí Starostů.

Tichý sám později po zprávách o napojení Redla na politiky STAN šel za nynějším ministrem školstvím v demisi Petrem Gazdíkem. „Když to prosáklo, že komunikuje s poslanci ze STANu, šel jsem za Gazdíkem. Je to asi šest let zpátky. Říkal jsem mu: ‚Vy jste se zbláznili? Vy nevíte, kdo je Redl? Máte zapotřebí jednat s tímhle člověkem?‘ Jako trouba jsem mu vysvětloval, kdo Redl je. Gazdík mi na to říkal, že on nic, že všechno pan Polčák…“ řekl vyšetřovatel.

Právě Gazdíkovy kontakty s Michalem Redlem nakonec stály za tlakem, který vedl k oznámení Gazdíka, že složí ministerskou funkci k 30. červnu.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.