„To je tak blbé a hnusné, pane Mitrofanove!“ Jde o Babiše a Zemana

Publicista Ondřej Neff se pořádně pustil do svého kolegy Alexandra Mitrofanova. Má ho prý rád, ale to, co Mitrofanov posledně napsal o dnešní české společnosti, bylo prý zcela mimo mísu.

Spisovatel a publicista Ondřej Neff vstoupil do dálkového slovního souboje s komentátorem Práva Alexandrem Mitrofanovem. Kvůli komunistické normalizaci. Mitrofanov v komentáři uveřejněném na serveru novinky.cz napsal, že žijeme v jakési měkčí formě komunistické normalizace, kterou si na vlastní kůži pamatují lidé narození před rokem 1989.

Odvolal se přitom na slova politologa Tomáše Lebedy z pořadu Otázky Václava Moravce v ČT, který konstatoval, že Češi, Moravané a Slezané dovolí předsedovi vlády Andreji Babišovi, prezidentovi Miloši Zemanovi a dalším politikům oslabit českou demokracii, protože vlastně ani přesně nevědí, jak by demokracie měla opravdu vypadat.

„Tady dochází skutečně objektivně k zhoršování stavu demokracie a té společnosti to nevadí. A částečně jí to nevadí proto, že si to vlastně ani neuvědomuje, protože vlastně ani netuší, jak by ta skutečná demokracie měla vypadat, nebo alespoň jakým směrem by se měla ubírat, kam by se měla blížit,“ uvedl ve veřejnoprávní televizi Lebeda.

Mitrofanov na jeho slova navázal popisem Miloše Zemana z počátku tisíciletí. Popsal ho jako člověka plného energie a odhodlaného sloužit zemi, který se však dočkal útoku ze strany svých vlastních kolegů. Kolegů, kteří možná sami chtěli vystoupat k větším výšinám, jenže se ukázalo, že na to nemají dost sil.

„Chytrý, energický, idealistický člověk s neopakovatelnými znalostmi a planoucím srdcem, které chtělo sloužit vlasti, nakonec byl na vrcholu sil a zkušeností – vykopnut svými partajními slepicemi, které by taky chtěly odtrhnout zobák od čáry v prachu, jenže na to nemají. Na ničení lidí, kteří to dovedli, to ano. Ony a jejich jinak barevné sestry zároveň obdivují alfa samce, kteří se od čáry odtrhli, a mlčky uznávají, že tito kohouti mají nárok na nejvyšší bidýlka. Hrad jako hřad. To je ta malá normalizace, ovšem v rámci mírného pokroku. Vždyť bude 30 let po listopadu, ne?“ zeptal se v závěru svého textu Mitrofanov.

Ondřej Neff za to na svém kolegovi z branže nenechal nit suchou. Rozzlobilo ho, jak Mitofanov může dnešní politickou situaci srovnávat s dobou, kdy v naší zemi stáli v ulicích okupační sovětské tanky a komunistický režim dovolil vyniknout lidem všeho schopným, pokud byli absolutně loajální. Lidé, kteří loajální odmítli být, skončili na dlažbě, v kotelnách a tak podobně.

„Takže normalizace. Moc o ní asi neví. Narodil se v Rostově na Donu v roce 1957, takže mu bylo třináct a koukal po holkách, když v Československu normalizace začala. Byla to asi nejhnusnější doba naší země v moderních dějinách. Historik analytik by ji možná mohl porovnat s druhou republikou, nicméně – čerpám z literatury a svědectví pamětníků – tehdy převládalo spíš zoufalství, rezignace a výrony jednotlivců, kteří doufali, že je nové poměry posunou někam nahoru. V normalizaci to bylo jiné,“ napsal na adresu Mitrofanova Neff na Neviditelném psu. V normalizaci byli lidé ničeni profesně. Profesně byly ničeny i jejich děti.

To se dnes neděje.

„Abych to shrnul: odkazování na komunistickou normalizaci vzhledem k současnému stavu společnosti a politiky je neférové, hnusné, podpásové a vcelku blbé,“ uzavřel komentář Neff.

