„To udělali Piráti, Michálek. Politická nula, závistivec.“ Maříková soptila ve studiu

Hosty partie CNN Prima News byli senátor za hnutí STAN Ondřej Lochman, poslankyně SPD Karla Maříková, poslankyně Taťána Malá (ANO) a poslanec vládní ODS Karel Haas. Tématem bylo rozhodnutí Ústavního soudu o „lex Babiš“, ale i politická kultura v Poslanecké sněmovně.

Prvním tématem v Partii CNN Prima News bylo váhání prezidenta Petra Pavla nad podpisem zákona o státním rozpočtu pro rok 2025. Poslanec Haas se vyjádřil v tom smyslu, že veřejnost čeká, zda prezident Petr Pavel v úterý návrh rozpočtu podepíše. „Celá veřejnost čeká na 17. prosinec, kdy se prezident vyjádří, jestli podepíše,“ zkonstatoval. Své pochybnosti k podobě rozpočtu prezident vyjádřil už před mnoha týdny. Proč tak dlouho váhá? „Dlouhé váhání prezidenta bylo zapříčiněno dlouhou zahraniční cestou,“ je přesvědčen Haas.

Poslankyně Malá je k vetu prezidenta skeptická. „Prezidentovo veto by mělo přijít, ale vetovat to nebude,“ řekla a poukázala na to, že celý rozpočet je špatně. „Rozpočet je špatně sestavený, kritizuje to řada expertů. I my v ANO. Ten rozpočet není realistický. Sestavili ho tak, aby mohli tvrdit, že snížili deficit rozpočtu,“ řekla Malá.

Senátor Lochman považuje debatu za bouři ve sklenici vody. „Je to nejdůležitější zákon, je tedy logické, že si prezident se svými poradci na to vezmou čas,“ řekl a poukázal na opozici. „Opozice vždycky říkala, že deficit bude víc, daleko víc než ministr v návrhu uvedl, ale ministr Stanjura svou predikci při návrhu státního rozpočtu posledních tří let vždycky trefil,“ upozornil Lochman.

Poslankyně Maříková neočekává žádný politický otřes. Protože na Hradě sedí Petr Pavel. „Prezident je nakloněn vládě, neočekávám, že by nepodepsal,“ zhodnotila lakonicky.

Téma diskuse se přelilo k obstrukcím opozice a k politické kultuře v Poslanecké sněmovně. Poslanec Haas zkonstatoval, že nás čeká už jen půlrok vlády Petra Fialy (ODS). „Nedělejme si iluze, že Sněmovna bude od června pracovat, čeká nás jen půl roku vlády Petra Fialy. Ten půlrok nebude žádná pohádka, očekávám velmi napjatou atmosféru,“ zhodnotil Haas nastávající půlrok do sněmovních prázdnin, po kterých budou následovat volby.

Haas si stěžoval na jednání opozice, která neúměrně obstruuje, poklesl i slovník politiků, kteří se někdy u řečnického pultu Poslanecké sněmovny uchylují k osobním urážkám až k vulgaritám. Měla by se změnit pravidla Jednacího řádu a omezit přinejmenším dobu, po kterou může poslanec mluvit? „Změnit pravidla Jednacího řádu už není možné stihnout,“ kroutil hlavou Haas.

S postojem, že za všechno může opozice, poslankyně Malá důrazně nesouhlasila. „Nejde partnera pozurážet a pak po něm požadovat, aby si sedl k jednacímu stolu,“ řekla. Vysvětlila, v čem jsou obstrukce důležité. „Obstrukce jsou jediná možnost, jak upozornit, že s námi vláda nekomunikuje a obchází nás,“ poznamenala. Připomněla předchozí vládu Andreje Babiše. „My jsme s opozici při minulém volebním období komunikovali a jednali s ní,“ připomněla Malá.

Poukázala na stížnosti vládní koalice vůči práci Andreje Babiše. „Koalice si stěžovala, že Babiš nechodí do práce; a když do ní chodí a má dlouhé projevy, tak si stěžují také. To vypadá, jako by nám chtěli diktovat,“ zdvihla Malá varovně prst. A s povzdechem vzpomenula slova předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéty Pekarové Adamové, která směrovala do řad hnutí ANO. „Pekarová Adamová nám řekla, ať sedíme v koutě a šoupeme nohama,“ připomněla.

Senátor Lochman poznamenal, že opozice obstruuje den co den a každý zákon. Na vině podle něho je i Jednací řád, který to dovoluje. „Když opozice řekne, že bude obstruovat a destruovat jednání, kvůli Jednacímu řádu s tím nic nemůžeme dělat. I my ve STANu jsme ochotní osekat si práva, aby se jednání zefektivnilo,“ přislíbil Lochman.

Maříková se na změnu Jednacího řádu podívala realisticky. „V této atmosféře pro to není prostor, ať si to změní příští Sněmovna,“ řekla poslankyně s nadějí, že příští složení Sněmovny bude efektivnější. Ale zároveň dodala, že je proti omezování práv. „Jsem proti tomu, že by byla omezována práva opozice,“ zdůraznila. A popsala chování vládní koalice. „Této koalici se nelíbí, jaký přístup má opozice, oni prosazují svou politiku na sílu, nejednají,“ poznamenala. A s jiskrou v oku popsala, že na krajské úrovni se role hnutí ANO a vládních stran obrátila. ANO získalo většinu a vládní strany jsou nyní v opozici. „Když něco takového zažívají na kraji v opozici, tak s tím mají problém a vznášejí stížnosti,“ popsala.

Ukázala, jak má vláda jednat. „Vládní koalice má i s opozicí jednat o kompromisu. Ale oni nejednají. Oni to dělají tak – jen se tady vykecejte, my pak dáme pevné hlasování, a udělají si, co chtějí,“ poukázala Maříková, jak se chovají vládní strany vůči opozici.

Poslankyně Malá připomněla projednávání elektronické evidence tržeb, kterou v minulém volebním období prosazovala vláda Andreje Babiše. „Když se projednávala EET, říkali jsme Vondráčkovi, aby s tím něco udělal, ale on odmítl s argumentem, že by křivil Jednací řád. Nynější koalice to používá neustále,“ podotkla Malá.

Téma hovoru se přesunulo k rozhodnutí Ústavního soudu stran přílepku Jakuba Michálka (Piráti), takzvanému „lex Babiš“. Ústavní soud přílepek shodil ze stolu.

„Koalice prohrála v tom, zda Michálkův přílepek byl v pořádku,“ přiznal poslanec Haas, ale připomněl, že součástí usnesení byla i výtka k hnutí ANO, že svým jednáním vážně brzdí jednání Sněmovny. „Výtka Ústavního soudu směruje na poslance ANO,“ řekl. A ukázal čísla: „Podívejme se na statistiky – míra obstrukcí se zvýšila oproti minulým obdobím násobně,“ poznamenal Haas a zároveň ukázal, že lídři opozičních stran si z řečnického pultu v Poslanecké sněmovně udělali předvolební mítink. „Jednání Sněmovny nepomáhá, že Babiš s Okamurou soutěží o stejné voliče, to se promítá i do jejich projevů, chtějí oslovit své voliče a přetáhnout je na svou stranu,“ kroutil hlavou Haas.

S tím absolutně souhlasil senátor Lochman. „Když tam nejsou kamery, tak to najednou začne jít, s kamerami to nejde. Poslanci totiž nechtějí přijít o pódium ve Sněmovně,“ řekl senátor a dodal, že lidé chtějí zákony, nikoliv divadlo. „Občané chtějí zákony, jejich efektivní přijímání, ne divadlo.“

Poslankyni Malou jeho slova pohoršila. „Není to žádné divadlo,“ řekla a připomněla mu, že mnozí občané nechtějí, aby některé zákony byly přijaty a sledují své zástupce a ptají se, zda pro nepřijetí zákona dělají dost. Podle Malé je to běžná a potřebná politická práce, nikoliv divadlo. „Na zklidnění můžeme pracovat společně. Ale koalice neměla a nemá moc vůli diskutovat s opozicí,“ ukázala Malá na jednání vládních stran s těmi opozičními.

S označením za divadlo nesouhlasila ani poslankyně Maříková. „Je přece normální, že politici ve Sněmovně oslovují lidi. Vždyť ty zákony mají být pro lidi,“ divila se postoji zákonodárců vládních stran. A neváhala je obvinit z toho, že to je jejich vina. „Vina je na vaší straně, protože s námi nekomunikujete. Kdybyste takhle fungovali ve vztahu lidí, tak to nepovede k ničemu jinému než k rozvodovému řízení,“ uvedla Maříková příklad.

Poslanec Haas nesouhlasil. Řekl, že komunikace mezi vládou a opozicí probíhá. „Věcná komunikace probíhá. To, že často nenajdeme konsenzus, je dáno tím, že jsme každý z jiné strany,“ ozřejmil Haas.

To vyvolalo na tváři poslankyně Malé úsměv. „Ta komunikace neprobíhá na zásadních věcech, jako jsou třeba důchody. A když, tak ta debata přichází pozdě,“ poznamenala na adresu Haase.

Došlo i na dohady o tom, že hnutí ANO v hnutí STAN začíná vidět svého budoucího potenciálního koaličního partnera pro vládu. Protože na STAN přestalo útočit. „Míra osobních útoků ze strany ANO vůči STANu výrazně ubyla,“ poznamenal Haas.

Poslankyně Malá jen kroutila hlavou. „Nic nedělají, tak není co ostřelovat. A i kdybychom takovou taktiku měli, neřeknu ji,“ zhodnotila Malá. A dodala, že míra útoků vůči hnutí STAN může být zkreslená. Do Senátu odešla Jana Mračková Vildumetzová, pro kterou bylo hnutí STAN častým terčem. Opticky se tak míra kritiky mohla snížit.

„Jsme nejbližší koaliční partner pro hnutí ANO,“ řekla poslankyně Maříková.

Téma hovoru se vrátilo k pirátovi Jakubu Michálkovi a k jeho přílepku „lex Babiš“. „Přílepky mi vadí, doufám, že se z nálezu Ústavního soudu poslanci poučí a že přílepky nebudou používat,“ podotkla poslankyně Malá.

A poukázala na další nešvar, který se v Poslanecké sněmovně často používá. „Nelíbí se mi, že se načítají pozměňovací návrhy pár minut před koncem jednání. My to pak nestihneme přečíst a podat námitky,“ ukázala Malá na dlouholetou neblahou praxi ve Sněmovně.

Následně Karla Maříková přistoupila k osobnímu útoku a urážce směrem k pitrátskému poslanci Michálkovi. „Nelíbí se mi, že vznikl přílepek, který má někoho jmenovitě zlikvidovat. To udělali Piráti, Jakub Michálek. A podle mě něco takového udělá jen politická nula, závistivec,“ shrnula svůj pohled na Pirátskou stranu Maříková.

Senátor Lochman vidí problém v zablokované Sněmovně. „Když jsem přišel do Sněmovny, zjistil jsem, že přílepky jsou jakési legislativní kutilství,“ poznamenal a položil si otázku, zda po rozhodnutí Ústavní soudu bude přílepků méně. „Že bude méně přílepků? Nebude. Michálek hledal nějaký způsob, jak zvládnout situaci, kdy kolegové z opozice chtěli zablokovat projednávání zákona. Proč přílepek přišel? Protože je Sněmovna zablokovaná,“ míní Lochman.

Ale pro to poslankyně Malá použila statistiky přijatých zákonů. „Sněmovna přijala stejný počet zákonů jako v minulém období,“ řekla Malá.

