„Trestání občanů. Německo, náš vzor?“ Zlé pro Fialu, prý se nikde nestalo

reklama

„V Německu se s tím nepářou, snížili cenu benzínu až o 8 korun. V Česku 1,5. Německo je sousední země, je to taková ta naše modla. My jsme z Německa vždycky frustrovaní, jak to tam všechno líp funguje. Lepší jídlo tam mají dokonce, jsou bohatší. Ten stát funguje efektivně. Takže my se upínáme k Německu a já jsem zvědav, jak dlouho bude vládě docházet, že když tohleto udělají Němci, kteří vždy v Evropské unii – hlavně v Evropské unii, kterou v podstatě řídí, tak v Evropské unii vždycky byli proti jakémukoliv prosazování peněz. A oni udělají takovéto razantní opatření, dočasně, protože pochopili, jak vážná je socioekonomická situace a že je potřeba lidem nějak dočasně pomoct – a my máme 1,8,“ zmínil Holec úvodem ke snížení cen benzínu.

Řeč byla i o pětitisícovém příspěvku na dítě. „Marianu Jurečkovi se podařilo protlačit ten jeho pětitisícový příspěvek na dítě z každé rodiny, kde dohromady ročně vydělají do milionu korun hrubého, ne čistého. Já vím rozdíl mezi hrubým a čistým příjmem. Ve vládě ne, ale nakonec to také dali dohromady, takže teď už je to venku. Dnes to Jurečka oznámil, po velké agonii. Trvalo to, samozřejmě se to zpozdilo, jako všechna ta opatření vlády, která dělá nebo spíš nedělá. Už nějakou dobu nám slibuje ten úspornější nebo zvýhodněný tarif někde na elektřinu, ten někde spí na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Ministr průmyslu Jozef Síkela nerad komunikuje, nerad nám říká, co chystá. Nicméně Jurečka to protlačil vládou, a co já vím, tak skutečně patří za to Jurečkovi menší obdiv, protože on je asi ve vládě téměř jediný, nebo v té koalici Spolu hlavně, kdo je pro to. Ostatní by to neudělali. A Jurečka proto, že s tím začal, tak to protlačil,“ hovořil Holec.

„Když tak sleduji, co vláda udělala při té inflaci, v pomoci lidem, tak se stáváme takovou laboratoří v Evropské unii, kde se vláda zdráhá udělat téměř cokoliv. A jsem zvědavý, jak to dopadne, protože víte, že šéf ANO a expremiér Andrej Babiš už vyrazil obytňákem mezi lidi. Pochopil načasování správně a že je to jeho příležitost. Ozvala se a do boje vytáhla i SPD. Samozřejmě že podzim bude velmi horký i kvůli volbám a tam se všechno tohle sečte. Za tu vládní nepomoc. Za co nás vlastně vláda trestá, že není schopná pomoct téměř nikomu, a když se už k něčemu odhodlá, tak je to vlastně nepomoc, protože se tak bojí něco udělat, že je z toho koruna padesát,“ popsal Holec.

Premiér Petr Fiala (ODS) jede příští týden do Vatikánu, kde se setká s papežem Františkem. Co tam podle něj bude dělat? „Myslím si, že tam s ním vyřeší ten plyn. Ropa se vyřešila teď v rámci Evropské unie, dalším balíkem sankcí. A naše vláda rozhodně trvala na odkladu toho embarga pro nás, abychom se kvůli Ukrajině nezničili sami, ale je pravda, a je nutno říct, že tu cestu nám i Slovákům, a tuším, že i Bulharům, vyšlapal maďarský premiér Viktor Orbán. Ten nenáviděný premiér, s kterým se náš premiér Fiala úplně nechce paktovat. Šéfka topky a Sněmovny Pekarová Adamová, ta Maďarům poradila, ať ho vyženou. A kdyby ho vyhnali, tak jsem zvědavý, kdo by tu cestu vyšlápl. Obávám se, že i kdyby Petr Fiala sedl do vlaku tady na Hlaváku a vyrazil do Bruselu... Víte, v tom Kyjevě, vím, že se z toho dělalo dlouhou dobu hrdinství, ale nic tam nevyjednal. Vůbec nic. Nulu. Bylo to super PR, já ho za to obdivuji, do Kyjeva, není to přece jen nejlepší destinace,“ uvedl Holec.

Rozebral také reakci ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, jenž uvedl poté, co byly přijaty další protiruské sankce, že to trvalo. „Já bych panu Zelenskému doporučil, aby se trošku v tom bunkru, nebo odkud vysílá, klidnil, protože tohle... Myslím, že stále víc lidí nerado slyší reakce na to, že... My samozřejmě přinášíme nějaké oběti kvůli Ukrajině, to tak je. A on reaguje takhle,“ zmínil Holec

„Máme tady vyhlášení prezidentské kandidatury. Danuše Nerudová nás tak dlouho napínala a říkala: Ještě musím udělat domácí úkoly, až už to prasklo a dnes je to konečně venku, tak se nám všem ulevilo. Stálo to za to. Já jsem čekal něco jiného, musím říct, že když někdo dělá domácí úkoly a pak přijde s tímto, tak nechápu,“ podotkl Holec k dalšímu tématu.

„Pirátské trápení pokračuje. Jenom čekám, kdy to u Pirátů rupne a vypadnou z vlády. Schytávají facky dennodenně,“ zmínil také k Pirátům.

Psali jsme: Zlozvyk. Hájíme bohaté. Pirát Michálek chce po manažerech ČEZ, aby se probrali Hejtman Půta: KACPU nekončí, jedeme dál Fiala „věří lidem“. Oznámil, kdo kolik dostane Kordová Marvanová (STAN): Krizi bydlení v Praze je potřeba urychleně řešit

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama