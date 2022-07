„Ukrajina v EU nebude.“ Profesor Drulák byl u Xavera a boural sny

reklama

„Řekl bych, že dnes je ve fázi, kdy Rusko začíná postupovat. Protože když se podíváme, jak konflikt probíhal, tak Rusko zahájilo svou agresi poměrně razantně a patrně s očekáváním, že celá jejich operace bude poměrně krátká. A pak vidíme, že se ruská armáda zarazila kolem Kyjeva, byla tam bezradnost. Sami Rusové to nedokázali dost dobře vysvětlit, takže bylo mnoho dohadů, co se v Rusku děje. Patrně podcenili schopnost Ukrajiny bránit se i schopnost pomoci ze Západu,“ uvedl. „A když se podíváme na průběh války v posledních týdnech, tak vidíme, že v regionech, které jsou pro Rusko důležité, tedy okolí Donbasu a pobřeží Černého moře, tak Rusko kousek po kousku zabírá další území.

Je tedy otázka, jaký je skutečný válečný cíl Ruska, a kde se vlastně zastaví. Podle Druláka se nabízí scénář, že obsadí oblasti Doněcko a Luhansko a pak pobřeží Černého moře, vedle těch, které už Rusko má. „To znamená pozemní spojení Krymu a Ruska. Pak také Oděsu,“ popisuje současný stav, který však může za měsíc vypadat zcela jinak.

Ukončení konfliktu není podle Druláka něco, co bychom mohli v následujících týdnech čekat. „Jak Rusové, tak Ukrajinci jsou odhodláni bojovat; každá z těch stran má pocit, že své válečné cíle ještě nenaplnila a že další boj jí může prospět,“ míní bývalý velvyslanec ve Francii.

Problém dle něho není ani financování války. Ukrajinci dostávají vydatnou finanční pomoc od USA, ale nelze podceňovat ani ruský ekonomický potenciál, Rusko je dle Druláka i přes západní sankce schopno ve válce bez problémů pokračovat.

Uvedl, že svůj podíl na zahájení této války má i sama Ukrajina. „Ukrajina byla země, kde se transformace a přechod k nezávislosti tak úplně nepovedl. Je to země, která je dlouhodobě oslabována tím, že tam nefunguje standardní politický systém. Ukrajina je země v rukách oligarchů, kteří mezi sebou hrají různé hry,“ říká profesor politologie. V rukách oligarchů se zájem Ukrajiny orientuje pouze na ekonomické zisky, což spočívá v drancování ukrajinského bohatství.

Na oligarchy je podle jeho slov stejně tak napojen i prezident Volodymyr Zelenskyj. „Bohužel tím vším je Ukrajina dlouhodobě oslabována. I ta politická elita, která se tam rekrutuje, jsou vždy lidé, kteří jsou buď sami oligarchy jako byl třeba Porošenko, nebo lidé, kteří jsou napojeni na jednoho, dva či koalici oligarchů, což je prezident Zelenskyj. Ten byl a možná stále je napojen na oligarchu Kolomojského,“ podotýká Drulák.

„Aby se Zelenskyj mohl stát prezidentem, potřeboval podporu oligarchů, potřeboval jejich ekonomickou podporu. Někdo musel zaplatit prezidentskou kampaň a dát mu dohromady tým. Zelenskyj neměl žádné politické zkušenosti, nevyšel z politiky. Bez pomoci oligarchů by se prezidentem nestal,“ konstatuje Drulák, že za Zelenským stáli silní hráči, kteří vše financovali.

„Jinými slovy, hrdina – jak nám naši představitelé Zelenského líčí a tleskají při jeho projevu ve Sněmovně – je produktem oligarchů,“ glosoval jeho slova moderátor Luboš Xaver Veselý. „Samozřejmě je to produkt oligarchů, ale to neumenšuje, že má osobní kvality a určité osobní hrdinství,“ podotýká Drulák, že mu nelze upřít, že v době invaze se bývalý herec zachoval poměrně odvážně.

„Neměli bychom ale být z každého projevu Zelenského nadšeni a brát to za bernou minci, protože on hájí nějaký ukrajinský zájem, který je do značně míry definován zájmy Spojených států a Velké Británie, na kterých je patrně dnes závislejší než na oligarších. On (Zelenskyj) hraje velmi složitou roli a my bychom to měli brát tímto způsobem,“ upozorňuje Drulák. A že je třeba hledat, kde v tom je zájem český a zájem evropský.

I z toho hlediska není možné očekávat, že Ukrajina jednou bude členskou zemí Evropské unie: „Z tohoto hlediska je to vůči běžným Ukrajincům velmi kruté, protože mnoho lidí tam sní o tom, že budou jednou součástí Evropy a evropských struktur. To, co Ukrajina dokázala za posledních 30 let od získání nezávislosti, nenasvědčuje tomu, že by mohla být součástí Evropské unie, jejím členem nikdy nebude,“ míní profesor Drulák.

Jak si vysvětluje, že o skutečnostech, které popisuje, se čeští občané nedozvědíí z médií veřejné služby? „Není to nic tak neobvyklého. Říká se, že když začíná válka, tak tou první obětí je pravda. Tady je určitá oficiální verze událostí, kterou formulují naši vládní představitelé, a veřejnoprávní média tuto verzi respektují,“ dodává Drulák s tím, že v dobách války i v demokratických zemích dochází k obrovskému zúžení možnosti svobodné diskuse.

