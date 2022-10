„Už je to jasné? Vy to nevidíte?“ Václavák: Po sporech ostrý vzkaz. A výzva

reklama

Anketa Pro koho byste raději hlasovali ve 2. kole prezidentské volby? Petr Pavel 11% Josef Středula 89% hlasovalo: 20955 lidí svém pátečním textu píše, že přijal pozvání k setkání od zdravotní sestry Petry Rédové Fajmonové (PRO), která v letošních senátních volbách skončila ve volebním obvodu Brno-město na pátém místě s 8,07 % hlasů.



Zdravotní sestra, která vytvářela na sociálních sítích šířená videa během koronavirové epidemie, se kvůli jejich obsahu dostala do křížku s šéfredaktorem webu Manipulátoři.cz Janem Cemperem.



Cemper o Rédové psal, že jde o „známou dezinformátorku“, a rovněž připojil, že údajnou „sestru z JIP v Brně“ žádná brněnská nemocnice „nezaměstnává“, což později další média přebrala tak, že jde o „falešnou zdravotní sestru“. Rédová však pracuje na jednotce kritické intenzivní péče v jedné z londýnských nemocnic a v Brně pouze bydlí.



Server Jana Cempera po videích o této zdravotní sestře též napsal, že „například i věří nesmyslům, že očkování proti covidu-19 obsahuje čip“. „Ačkoliv je to samozřejmě naprosto nelogické, protože každý čip by potřeboval zdroj. Není také znám mechanismus, jak z lahvičky, kde je šest dávek vakcíny, by každému vybrali přesně jeden čip,“ poznamenával web Manipulátoři.cz.

Fotogalerie: - Proti povinnému očkování

„Zdravotní sestra pracuje ve Velké Británii a pendlující mezi Brnem a Londýnem. Což byl přesně ten důvod, proč o ní náš strážce jediné pravdy Cemper tvrdil, že vůbec není zdravotní sestra. Ona se netajila tím, že pochází z Brna, a ten blbec Cemperovic zjistil banální věc, že v Brně nepracuje. Nenapadlo ho vůbec, že by mohla pracovat někde jinde, stejně jako to nenapadlo novináře České televize, kteří si vždycky všechno ověřují. A šup, už jsme měli falešnou zdravotní sestru, která otravuje slušné lidi svými dezinformacemi o očkování,“ tvrdí k případu blogger.



Kromě vyjádření k pochybnostem nad pozicí zdravotní sestry pak následně dodává, že Rédová „není žádná popíračka covidu“, jelikož „nikdy netvrdila, že covid neexistuje“. „Jen si dovolila mít jiný názor na funkčnost opatření a funkčnost očkování. Všechno ostatní z ní udělala naše pravdomluvná mééédia,“ připojuje.



Podle bloggera byla situace kolem koronaviru ve Velké Británii mnohem těžší nežli u nás a zdravotní sestra na videích šířila informace, které tehdy prý pochytila z tamních studií.



„S nimi se pak tady oháněla, psala dopisy, oslovovala politiky, ministry, funkcionáře, zdravotníky… k ničemu. Vysvětlení je samozřejmě jednoduché – prachy. Jestliže tady realizujete dvojnásobné až mnohonásobné očkování celé populace, tak jsou peníze až na prvním místě a odbornost může přimhouřit oči. Jen nemnozí se nenechali koupit. Tato korupce samozřejmě fungovala i všude jinde, protože jak jde o peníze, tak jsou všichni stejné víry,“ tvrdí blogger a popisuje, že Rédová zažila období nemalého tlaku.



Nedostala podle něj žádný prostor se hájit. „Nikdy nemohla nic uvést na pravou míru, nikdy nemohla říct svůj pohled. Cokoliv řekla, to překroutili a vlastně mezi Bleskem a Českou televizí z tohoto hlediska není žádný rozdíl,“ shrnuje s dodatkem, že po setkání se zdravotní sestrou si říkal, že by „se vlastně vůbec nezlobil, kdybychom jednou ráno na Kavčích horách našli jen hluboký kráter“.

Fotogalerie: - Pět minut po dvanácté

„A kdyby Cemper zjistil, že chce odejít do portugalského kláštera, tak bych mu přispěl na cestu a osobně zaplatil bytelný zámek na jeho celu,“ dodává.



Kromě setkání se zdravotní sestrou a neúspěšnou senátní kandidátkou se blogger věnoval ve svém sobotním textu také uplynulým demonstracím. „Dost se tu řešilo, že demonstrace Česko na prvním místě svolávají dva sprostí podezřelí, kteří mají neprůhledné financování, stojí za nimi někdo úplně jiný, a tak bude lepší se k tomu raději nehlásit, protože to stejně jen odvádí pozornost, určitě jsou v tom nějaké temné rejdy, aby někdo po zádech demonstrantů vyšplhal do funkcí a osobně se obohatil. Navíc taková demonstrace jen upustí páru v natlakovaném papiňáku,“ komentoval.



Připomenul i včerejší demonstraci odborářů, kterou shrnul slovy, že „si Středula dělal prezidentskou kampaň a s ním promluvila i Klimatická mládež“, čímž narážel na to, že včera na pódium přišla i ředitelka hnutí Duha Anna Kárníková a Klára Bělíčková, mluvčí hnutí Fridays for Future, prostřednictvím kterého jsou organizované protesty, na něž chodí školáci místo výuky.

Psali jsme: Klimatická mládež na demonstraci odborů: Energie je právo, ne byznys. Úsporný dům má být pro každého

„Máte pocit, že tohle bylo lepší? Že teď už to svolával ten pravý? Dokázal tam dostat pár tisíc lidí a mluvili tam úplně z cesty. Chudák Krása a jeho tělesně postižení. Těm muselo být jasné, že vládní politiku schytají první a žádný prezident Středula jim nepomůže,“ pronesl blogger ke včerejšímu protestu odborů.

Fotogalerie: - Česko, neplať!

„Už víte, proč je lepší Vrábel a Havel? Už víte, proč je lepší to neprůhledné financování a nejasné zázemí? Tady jste viděli opak. Profesionální organizaci, ale naprosto vykastrované promluvy,“ míní a jmenuje orgánizatory předchozích dvou velkých demonstrací.



„Přátelé, pochopme, že máme tyhle dva podivné týpky, za kterými stojí menší politické straničky. Nic víc prostě k dispozici není. Žádný blanický rytíř nepřijede. Česko na prvním místě, tak jak jste to viděli a zažili. A pokud vám to není dost nóbl, tak vám bude muset vonět Blyštivý Péťa a jeho skvadra. Je to na vás,“ míní blogger k pořadatelům demonstrací, o kterých se kvůli názorům Vrábela a Havla šíří, že šlo o „akci rusáckých dezolátů“.



„Havle, Vrábele… kluci nebuďte hloupí. Pořád je to ještě vaše dílo. Pořád jste to vy, kdo dokázal naplnit Václavák. Nebo mám volat po tom, aby to za vás vzal Jindra Rajchl jako jediný, kdo má ještě nějakou autoritu? Vy to nevidíte? Nevidíte, jak obrovskou příležitost si ničíte? Ani odboráři nejsou schopní ničeho pořádného. Dejte se dohromady, podejte si ruce, spolupracujte a připravujte budoucnost, ve které bude místo pro oba. Jestli to neuděláte, tak brzy zjistíte, že i na vás přijde jen pár tisíc lidí a mezi vámi a neschopným Středulou nebude žádný rozdíl. Nebuďte blbí,“ obrací se závěrem blogger k pořadatelům protestů, které rozhádaly peníze na demonstrace.

Fotogalerie: - Nenásilná revoluce

Ladislav Vrábel, který tvrdí, že je pro něj „Česko na prvním místě“, totiž v Česku dluží věřitelům kolem dvou milionů korun, nejvíc dodavatelům energií a zdravotní pojišťovně, a zatímco od českého státu pobírá sociální dávky v podobě podpory v nezaměstnanosti, pro server Aktuálně.cz měl dříve potvrdit, že si vydělává prodejem realit Čechům v Srbsku. Žádné příjmy z toho ale doteď soudu nepřiznal a na splácení dluhů nedal. K soudu, který řeší jeho dluhy, nedorazil a před jeho jednáním v úterý odeslal jako omluvenku lékařskou zprávu z polikliniky v Bělehradu, v níž se mělo v srbochorvatštině psát, že trpí rýmou a suchým kašlem.



Peníze od demonstrantů by Vrábel musel dát na splacení dluhů, a osud darů od protestujících tak začal vyvolávat mezi ním a Havlem nemalé rozbroje. Po sociálních sítích se nyní šíří i jeden z rozhovorů mezi touto dvojicí, z něhož je patrné napětí mezi oběma pořadateli.

Oba pořadatelé se setkávali s nemalou kritikou nejen od vládních politiků, ale i od opozice. Spojení s Havlem a Vrábelem silně odmítá například opoziční SPD. „Nepotřebujeme dvojici Havel – Vrábel. Jediné, co mohou, je puknout vzteky,“ pravil například europoslanec SPD Ivan David. „Není jasné, jestli Havel a Vrábel pracují pro PRO, nově vzniklou stranu JUDr. Jindřicha Rajchla, nebo tento šíbr dříve pracující pro nechvalně známý Český fotbalový svaz jen využil situace,“ dodal též David na konci září k dosti viditelnému řečníkovi z Václavského náměstí, který je považován za nejvýraznější osobnost protestů.

Psali jsme: „S tím jděte do prd*le.“ Dusno před demonstrací. Poučení, co se má udělat

Psali jsme: Senátorka Kovářová: Apolena Rychlíková je zlá, prolhaná a pomstychtivá baba Prodej levné elektřiny přímo. Okamura setřel Fialu „Putina srovnávám s Hitlerem, moc rozdílů nevidím“. Hovoří poslanec Lacina, známý z bitvy o Koněva Moravec si pozval investora ČEZu a vládního zmocněnce. Že příští zimy budou jednodušší je prý naivní představa

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.