„Už je toho dost. Jsme unavení! Vydejte rozkaz, co dál.“ Primář zahřměl. Před očima mu umírají mladí s covidem

„Nyní zpochybňujeme očkování, a to už před covidem. Zpochybňujeme roli muže a ženy. Zpochybňujeme v rámci korektnosti to, že máme různé barvy pleti. Vždyť jsme začali zpochybňovat úplně vše, na čem to tu pár desetiletí až staletí stálo,“ všímá si primář interny pražské nemocnice Na Bulovce a bývalý poslanec Jiří Koskuba. „Situace je taková, že někdo musí určit směr. Buď budeme útočit, nebo ustupovat, či se probijeme z obklíčení. Ale vrchní velitel musí vydat nějaký rozkaz. Zezdola je každý chytrý. Ale je to opravdu na těch nahoře,“ domníval se.

V minulém rozhovoru pro PL.cz zhruba před měsícem přiznal Jiří Koskuba, že má plnou hlavu starostí. Týkají se jeho oddělení v nemocnici? Aneb jaký je stav mužstva v této době? „Měl jsem na mysli, co bude s námi jako nemocnicí, čemu budeme vystaveni, a to se nyní potvrzuje. Opět přecházíme do covidové zimní ofenzivy. Druhá věc je, že se nám tu formuje nová vláda a když slyším některá vyjádření, tak mi to moc klidu nepřidává. Ba přímo naopak,“ konstatoval. Nová vláda je stále vláda budoucí, jako by se ani do funkcí moc nehrnula. „Tomu se ani moc nedivím. Ve Sněmovně jsem byl a vždy jsem říkal, že je daleko snazší být v opozici než vládnout,“ doplnil primář a bývalý poslanec. „Mluví se o tom, že vedeme válku s covidem. Mění se nám generální štáb. Jsem prostý voják v první linii. Dva roky brblám, že dostáváme zmatené rozkazy, a že se hodně věcí nechává na tom, ať si je vybojujeme sami. Nyní se můj pocit vůbec nezměnil,“ vysvětlil.

Musí existovat jasné vedení. Pokud je chaos, tak se to nevyhraje

„V omezeném pohledu, který tady vidím, se ukazuje, že i očkovaní mohou být pozitivní, ba dokonce nemocní, ale zatím u nich neprobíhá toto onemocnění kriticky. Nejvíce práce máme s neočkovanými,“ konstatoval. „Já, prostý frontový voják, vidím na vlastní oči, že to je něco jako v uvozovkách jiná chřipka, které se nezbavíme, a na běžnou chřipku se očkuje každý rok, kdo chce. Očkování bezesporu účinné je. Pokud by byla naočkovaná celá populace, mohli bychom pak vyhodnotit, na kolik procent, a přece jenom bychom snížili šíření této nemoci. Možná by to bylo lepší,“ řekl Jiří Koskuba.

„Před pár lety se zastavil provoz centrálního příjmu v Motole kvůli epidemii spalniček, proti kterým se očkuje naprosto spolehlivě, ale jelikož tu máme skupinu lidí, která řekla ne, tak se nemoc rozšířila. Tato společnost nejen v této věci ztrácí pud sebezáchovy,“ myslí si. A vzpomněl na své působení ve Sněmovně. „Tam byla skupina poslanců odpůrců povinného očkování proti nesporným statisticky jasně prokázaným chorobám. Tam bylo jádro pudla, že jsme nechali společnost zpochybnit úplně základní věci, kterými jsme se ještě v minulém století chlubili. Protože se tomu tehdy věřilo. A vývoj ukázal, že to k něčemu bylo,“ konstatoval.

Začali jsme zpochybňovat úplně vše

„Nyní zpochybňujeme očkování, a to už před covidem. Zpochybňujeme roli muže a ženy. Zpochybňujeme v rámci korektnosti to, že máme různé barvy pleti. Vždyť jsme začali zpochybňovat úplně vše, na čem to tu pár desetiletí až staletí stálo. Z toho mám hlavu zamotanou,“ prozradil. „Ani já jsem na začátku nevykřikoval, nevím všechno. Když mi tu ale přímo před očima začínali umírat mladí lidé, kteří nebyli jinak nemocní a umírali i lidi, kteří sice byli nemocní, ale bylo zřejmé, že umřít nemuseli, tak ať se na mě nikdo nezlobí, jelikož mi v té první linii tu smrt opravdu vidíme, tak se nedivte, že říkám, že to není nic ideálního. A děsí mě, když přichází nové vedení, které bylo i pro mě z jistých důvodů novou nadějí, a najednou slyším, co je sice upřímné, ale já nevím... Pak to nemůže fungovat,“ sdělil.

„Situace je taková, že někdo musí určit směr. Buď budeme útočit, nebo ustupovat, či se probijeme z obklíčení. Ale vrchní velitel musí vydat nějaký rozkaz. Zezdola je každý chytrý. Ale je to opravdu na těch nahoře,“ zdůraznil Jiří Koskuba. „Už je toho dost po těch dvou letech. Už jsme z toho všichni unavení,“ dodal na závěr.

