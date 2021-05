„Už jsou schopni všeho.“ Diplomat po kauze Kroupa temně o opozici. A Rusové? Smích

reklama

V Poslanecké sněmovně se včera večer uskutečnilo poněkud fraškoidní matiné uspořádané v reakci na článek zveřejněný na serveru Seznam.cz, kde se tvrdí, že vicepremiér Jan Hamáček měl původně v úmyslu vydat se v polovině dubna skutečně do Moskvy, aby tam za ututlání kauzy Vrbětice vyinkasoval příslib dodání milionu vakcín Sputnik V do ČR a recipročně i pořadatelství chystaného summitu Biden – Putin pro Prahu. Mimořádná schůze Sněmovny byla však přibližně po hodině a čtvrt přerušena a není jasné, kdy bude pokračovat. Poslanci se totiž podle zúčastněných na jednání vzájemně osočovali či si brali faktické poznámky. „Úplně se to vymklo z nějaké smysluplné diskuse,“ řekl po jednání například lidovec Jan Bartošek. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman doslova řekl: „Styděl jsem se za to, jak jednání probíhalo a za způsob komunikace. Bylo mi líto lidí, kteří od roku 2014 tuto trestnou činnost vyšetřují a strávili na tom měsíce času.“ Sdílíte podobné pocity, pane Novotný?

Tak z mého pohledu je to skutečně nanejvýš podivná záležitost. Takže to sleduji s pocity velkého údivu a opravdu – nestačím se divit, co se kolem toho děje.

Celé jednání Sněmovny probíhalo za zavřenými dveřmi. Přítomni byli kromě Pavla Zemana i šéf BIS Michal Koudelka, policejní prezident Jan Švejdar, Jan Beroun z Vojenského zpravodajství a jeho protějšek z Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI) Marek Šimandl. Pomiňme to, že ani jeden z nich se během jednání v dolní komoře vůbec nedostal ke slovu. Je nicméně v pořádku, že jednání Sněmovny probíhalo takto separovaně?

Já se domnívám, že Sněmovna má právo se sama rozhodnout, zda tu schůzi chce či nechce mít s účastí veřejnosti, a považuji za vcelku logické, že když tam máte vysoce postavené lidi z tajných služeb, tak se z toho žádná tisková konference nedělá. Vždyť dobře víte, že když chtěl premiér Andrej Babiš zveřejnit důkazy ke kauze Vrbětice, tak právě tajné služby to striktně odmítly, takže jsme asi těžko mohli očekávat, že zde budou jejich šéfové řečnit před novináři, i když – ale to už je trochu jiný problém, kterého jste se dotknul – se paradoxně beztak ani nedostali ke slovu.

Jak už bylo řečeno, poslanci řešili (tedy alespoň někteří z nich se o to marně pokoušeli) informaci, kterou v úterý dopoledne přinesl server Seznam Zprávy v článku Janka Kroupy. Podle něj vicepremiér Jan Hamáček chtěl navzdory svým pozdějším krokům a vyjádřením o zastíracím manévru v polovině dubna skutečně odcestovat na avizovanou návštěvu Moskvy – a tam dohodnout ututlání kauzy Vrbětice výměnou za milion dávek ruské vakcíny Sputnik V a konání rusko-amerického politického summitu v Praze. Informace vycházejí ze schůzky, která se měla uskutečnit 15. dubna, ale účast na ní už popřeli jak nejvyšší státní zástupce Zeman, tak český velvyslanec v Rusku Pivoňka. Hamáček navíc upozorňuje, že v článku chybí jakákoliv konkrétní citace, to jest přesné vyjádření některého z údajných aktérů této schůzky. Máte vy osobně pochybnosti o relevanci a pravosti nově zveřejněných informací?

To rozhodně mám. Já především absolutně nechápu, jak může server Seznam.cz něco takového vůbec tvrdit! To všechno se vlastně děje kvůli informaci jednoho média, protože nikdo jiný to do této chvíle přece nepotvrdil. Pan Kroupa tvrdí, že má zápis z této rozpravy, ale obávám se, že může jít spíše o pouhou nikým neověřenou spekulaci.

Jan Hamáček se rovněž vyjádřil v tom smyslu, že text toho zápisu opravdu vychází z té schůzky z 15. dubna, jejíž existenci připustil, ale hned dva aktéři – pánové Zeman a Pivoňka – svou účast popřeli…

Tak jistě, to samozřejmě vyjadřuje tu zřejmou disproporci mezi těmi fakty. Vždyť nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman to zcela explicitně popřel ve včerejších hlavních večerních zprávách.

Vicepremiér Hamáček říká, že celá tato pseudokauza nejvíce nahrává samotným Rusům. S jakými pocity to podle vás sleduje Kreml?

Já jsem přesvědčen, že se jistě dobře baví, že to Rusové celé sledují jako takový kabaret.

Podle šéfa hnutí STAN Víta Rakušana je aktuální situace velmi nebezpečná pro Českou republiku, neboť na našem území je stále několik desítek ruských diplomatů. To znamená, že bychom měli vyhostit všechny ruské diplomaty nebo je vyměnit přinejmenším za jiné?

Já nevím, jestli předseda STAN pan Rakušan hodlá ukončit diplomatické styky s ruskou federací. Ale jak je vidět, tak opozice je zřejmě schopna už opravdu úplně všeho. Naposledy úspěšně dosáhla zrušení účasti ruské společnosti Rosatom v tom obrovském miliardovém tendru na stavbu další části Jaderné elektrárny Dukovany, dosáhla také uzavření Českého domu v Moskvě, který údajně vydělával na kulturní diplomacii. No a teď tedy zrušíme diplomatické styky s Kremlem? Nebo zakážeme našim firmám, aby do Ruska vyvážely?! Já nevím, co si mám dále představit, co má v plánu udělat česká opozice v tuto chvíli?

Tak podle vyjádření Víta Rakušana nebo zástupců trojkoalice ODS, TOP 09 a KDU-ČSL by si přála odvolání Jana Hamáčka, pokud se informace o údajném „handlu“ s Ruskem potvrdí – a v každém případě má v plánu vyvolat hlasování o důvěře Babišově vládě a optimálně předčasné volby...

No vidíte a v tom je právě ta absurdita, protože se ve skutečnosti vůbec nejedná o záležitost vztahu dvou samostatných států Česka a Ruska, to všechno není o zahraniční politice ani diplomatických stycích, to je zkrátka ryze vnitropolitická a dle mého soudu navíc ještě velmi nemoudrá hra. A proto také, dokud si české politické strany pořádně nerozmyslí a nedohodnou se, co vlastně chtějí, jak to chtějí a kudy dál, tak z mého pohledu zahraničněpolitického komentátora je to prozatím de facto zcela podružná věc, ke které vůbec nemá smysl se nějak podrobněji vyjadřovat, protože tím bychom celé té záležitosti jenom zbytečně přidávali na rozměrech a na významu, které ve skutečnosti vůbec nemá.

Rozhovor vedl Tomáš Procházka.

