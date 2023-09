„Už žádné miliardy ven z ČR.“ Odborné hnutí, tvrdý program, prorůstové změny

Vyvedení ČR z energetické krize zajištěním cenově dostupné elektřiny, plynu a dalších energií. Obnovení potravinové soběstačnosti. Zachování české koruny. Nejen to si dává za cíl nové politické hnutí Jasný Signál Nezávislých (JaSaN). To sdružuje experty v celé řadě oborů. Nechybí například exprezident Agrární komory Zdeněk Jandejsek. „Hnutí se řídí heslem prezidenta Masaryka – politika by měla sloužit vlasti, ne vlastnímu prospěchu politiků,“ prohlásil předseda hnutí JaSaN, energetický expert Vladimír Štěpán. Parlamentnilisty.cz jako první přinášejí obsáhlé informace, které o novém hnutí poskytl.

Jasný Signál Nezávislých – JaSaN

Nově vzniklé politické hnutí Jasný Signál Nezávislých (zkratka JaSaN) bylo založeno nezávislými odborníky na základě požadavku občanů, zemědělců a zástupců průmyslu, s cílem vyvést ČR ze současné hluboké ekonomické, ekologické a morální krize. Pro tento cíl je hnutí vybaveno předními odborníky z ČR.

Hnutí se liší od všech politických stran a hnutí, tvoří se odspodu obyčejnými lidmi. Členy vedení hnutí jsou nezávislí odborníci, kteří nechtějí kandidovat do europarlamentu, do Senátu ani do Polanecké sněmovny, ani do případné budoucí vlády. Za svoji činnost nejsou placeni. Pokud by vznikla potřeba, aby členové vedení hnutí kandidovali, bylo by to maximálně na dobu nezbytně nutnou, než se najdou ve veřejnosti lidé, kteří budou schopni a ochotni prosazovat program hnutí. Zvolení poslanci respektují odborné programy hnutí a na základě principu přímé demokracie jsou odvolatelní.

Kandidáti do Parlamentu ČR – do Poslanecké sněmovny a do Senátu – se vybírají odspodu, na úrovni regionálních center. Cílem hnutí je vybudovat mnoho regionálních center v ČR na úrovni měst, vesnic nebo i regionů. Vedení hnutí schvaluje kandidáty, má právo je i navrhovat.

Úkolem vedení nutí je zabezpečovat pro regionální centra odborné podklady. Vedoucí center zajišťují komunikaci s veřejností. Vedení hnutí společně s dalšími odborníky bude vyjíždět do regionů na diskuse.

Hnutí JaSaN se řídí heslem prezidenta Masaryka – politika by měla sloužit vlasti, ne vlastnímu prospěchu politiků.

JaSaN je hnutí středu se silným sociálním zaměřením. Bude podporovat rozvoj domácího průmyslu a zemědělství, ekologie na základě zdravého rozumu, s cílem výrazně snížit v ČR emise škodlivých látek. Cíle jako Green Deal hnutí JaSaN odmítá, protože jsou založeny na základě nepravdivých argumentů. Prosazování Green Dealu vede k devastaci životního prostředí a životní úrovně obyvatel.

Dá se tedy říci, že voliči tohoto hnutí volí sami sebe s programem, který zajistí kvalitu života pro všechny občany České republiky. Obrodu českého státu zajistíme zastavením rozkrádání státního rozpočtu a majetku českých občanů a českých firem.

Vedení hnutí JaSaN tvoří:

Vladimír Štěpán, předseda hnutí; energetika, makroekonomika

Zdeněk Jandejsek, místopředseda hnutí; zemědělství, ekonomika

Bronislav Sedláček; školství, obrana, globalizace

Zdeňka Niklová; centrum komunikace

Dimiter Petrov; právo, mezinárodní spolupráce

Jarmila Dubrovská, vedoucí organizace; styk s EU, státní správa

Zaměření jednotlivých členů vedení není vyčerpávající, vedení bude úzce spolupracovat na prosazování níže uvedených programových cílů s desítkami předních odborníků z ČR.

Exprezident Agrární komory Zdeněk Jandejsek

Programové cíle ze stanov hnutí JaSaN

Hnutí obrody národa chce obrodit tradiční demokratické základy českého státu zejména v oblastech:

1. Zachování nezávislosti a svrchovanosti České republiky a zajištění neutrality bez cizích vojsk a základen na území ČR a bez účasti ČR v útočných válečnických spolcích.

2. Vyvedení ČR z průmyslové, zemědělské a ekonomické krize, zahájení vymáhání válečných reparací a ukončení vyvádění stovek miliard korun z ČR.

3. Zachování české koruny včetně zachování hotovostních plateb.

4. Vyvedení ČR z energetické krize zajištěním cenově dostupné elektřiny, plynu a dalších energií a zajištění energetické bezpečnosti ČR,

5. Zajištění ochrany zemědělské půdy ČR a vlastnictví české půdy českými občany.

6. Obnovení potravinové soběstačnosti a potravinové bezpečnosti ČR.

7. Zajištění obrany a ochrany ČR českými vojáky s podporou domácího obranného průmyslu.

8. Obnova českého školství včetně odborného učňovského školství bez ideologií (bez komerčních neziskových organizací a bez asistentů) s důrazem na rodinu a ochranu dětí.

9. Zajištění dostupnosti moderní odborné lékařské péče všem pojištěncům a zajištění bezpečnosti všech pojištěnců před dopady působení komerčně motivovaných příkazů WHO (bez experimentů na českých občanech s nevyzkoušenými vakcínami).

10. Zefektivnění činnosti státní správy ČR bez zbytečných ministerstev a politických náměstků a dalších neodborníků.

11. Udržení sociálního smíru v ČR a zajištění bezpečnosti vlastnictví bydlení a zajištění rozvoje výstavby bytů.

12. Ochrana ústavně garantované svobody slova proti cenzuře a tzv. politické korektnosti, spojené s obnovením veřejnoprávnosti médií v ČR bez televizních a rozhlasových poplatků.

13. Osvěta a obnovení demokratických principů při správě věcí veřejných a při zachování principů právního státu pro spokojené soužití všech občanů ČR.

14. Použití zákona o referendu v oblasti suverenity státu, změn Ústavy ČR, členství v mezinárodních organizacích a při přistupování k mezinárodním dohodám;.

15. Vypsání referenda o členství v NATO, v EU a o zastavení ekonomické imigrace do ČR.



Vladimír Štěpán

předseda hnutí JaSaN



