„Válka se vyhrává v hlavách lidí,“ myslí si plukovník Zelinka

Ivo Zelinka v podcastu zdůraznil, že žijeme v demokratickém zřízení a že pro armádu je důvěra obyvatel naprosto klíčová. Nyní se, jak připomněl, těší armáda důvěře 70 % obyvatel. „Nejsme armáda braneckého typu, co té oblíbenosti velmi pomohlo,“ řekl se smíchem plukovník. A dodal, že jakmile se Armáda ČR zprofesionalizovala, stala se i zkušenější. „Krizovou situaci kolem povodní jsme teď zvládli mnohem lépe než v roce 1997,“ řekl Zelinka.

Vysvětlil, proč armáda při nedávných povodních nebyla tolik vidět. „Armáda byla branecká, takže tam bylo mnohem víc vojáků. Ale v té době ani nefungoval Integrovaný záchranný systém, a ti tomu veleli. Ti, pokud by měli pocit, že to nezvládají, zavolají armádu. Létalo sedm vrtulníku, teď pomáhají ženijní oddíly. Nefunguje to tak, že si velitel v armádě řekne – pošlu tam tisíc lidí. Záleží na hasičích a hejtmanech," vysvětlil roli armády při povodních Zelinka.

A přešel ke svému určení v armádě ve „skupině informačního boje“. „80 % informací armád je z otevřených informačních zdrojů. Doby, kdy jsme spoléhali na špiony a depeše, už jsou pryč. I válka má naprosto jiný průběh. První výstřely padají v kyberprostoru, na sociálních sítích, obyvatelstvo se musí na válku vnitřně připravovat. Pokud tuto fázi zanedbáte, tak to nedopadne, nebo to bude setsakramentsky bolet. Když si vzpomenete na jakýkoliv konflikt za posledních patnáct let, tak jsme tam tuto fázi měli. Válka se vždycky vyhrává, nebo prohrává, v hlavách lidí,“ vysvětlil plukovník Zelinka přípravu na konflikt.

Odpor společnosti proti vybudování radaru USA, který proběhl před patnácti lety, vedl ke zrušení onoho záměru – což Zelinka označil za „vlivovou akci“ Ruska, součást hybridní války. „Nelétaly tam žádné střely, ale probíhalo tam informační působení,“ řekl. A dodal, že vzdor proti radaru v Česku nemusel být jediným důvodem, jenž stál za zrušením záměru instalovat ten radar. Že tam mohla hrát roli i vnitropolitická situace v USA a rozhodnutí tamních politiků. Tuto část čerstvé historie historikové zatím detailně nezpracovali. Přičemž poukázal na protijaderné hnutí v Německu 80. let, kdy je podle Zelinky 100% prokázané, že protestní hnutí platila sovětská KGB. „Jestli je to v zájmu mocnosti, vždycky bychom se měli ptát, jestli tam takové působení je,“ podotkl plukovník.

Zelinka popsal Sovětský svaz jako převlečené imperiální Rusko, které doposud drží tamní obyvatelstvo v područí. Není tam demokracie a společnost žije permanentně pod tlakem. A ten se upouští podle Zelinky malými pohraničními konflikty, honem na opozici nebo televizními pořady, kde hosté řvou, že kupříkladu vybombardovat Londýn jadernými zbraněmi. To upouští páru ve společnosti. „Naše společnost je jiná, svobodná a demokratická. Krása demokracie není v tom, že vždycky zvolíme správně, ale že za čtyři roky ve volbách můžeme vše změnit. To ruská společnost nemá," pronesl Zelinka. „My jsme občanská společnost, Rusko je pasivní společnost. To nám dovoluje reagovat daleko pružněji."

Sovětský svaz byl podle Zelinky postavený na ideologii komunismu. A ideologii také vyvážel do části světa. To nyní Rusko nemá. „Rusko teď nemá ideologii, kterou by mohlo vyvážet ven; je to stát postavený na ruském šovinismu, a to se nedá vyvážet někam, kde se nemluví rusky.“ A že Rusko pracuje jinak. „V každé společnosti jsou trhliny, které, když je Rusové dokážou zvětšit, tak lidé ztrácejí důvěru ve schopnost státu se o ně postarat a vést občanskou společnost. Cílem Ruska je odloupnout část společnosti, aby nevěřila nikomu a ničemu.“

Plukovník Zelinka popsal názorovou strukturu v ČR. „Ve společnosti 5 % lidí zcela podléhá Rusku a neuděláte s nimi nic. 15 % lidí je ve vleku dezinformací, mají tendenci podléhat dezinformacím a konspiracím. Na opačné straně pak máte 20 % tzv. atlantistů, kteří bezmezně věří NATO i Evropské unii. A mezi tím máte 60 % lidí, kteří jsou primárním cílem vlivových operací Ruska.“

A přiblížil, jak by Česká republika měla pracovat s takovou strukturou obyvatelstva. „S těmi 5 % proruských lidí nemá smysl vůbec nic dělat, ti jsou ztracení. Na opačné straně jsou atlantisté, na ty taky nemusíme zaměřovat, tii mají jasno. A stát se musí zaměřit na ten zbytek.“ Přirovnal společnost k dopravní nehodě autobusu. „Tam si také musíte rozdělit lidi na ty, kteří nepřežijí a nemá jim cenu pomáhat; na ty, kterým je potřeba pomoci, ale když se jim pomůže později, tak přežijí; a pak na ty, kteří přežijí jen podle toho, jak se jim budete věnovat. Ta logika je úplně stejná,“ sdělil plukovník Zelinka.

Chce Rusko vjet do Prahy s tanky? Podle Zelinky nikoliv. „Jeho cílem je mít nás jako kolonii. My vždycky pro Rusko budeme to blízké příhraničí, takže bránit musíme,“ řekl Zelinka.

Plukovník Zelinka zmínil i ParlamentníListy.cz, které označil za „hraniční médium mezi mainstreamem a dezinformačními weby“. Čtenáři, kteří čtou ParalamentníListy.cz, podle Zelinky chodí i na „dezinformační weby“. „Parlamentní listy tvoří přirozený můstek mezi mainstreamem a dezinformačními weby. A jakmile se téma objeví na Parlamentních listech, začnou na to reagovat i mainstreamová média a získává to potenciálně dost nebezpečný náboj z pohledu nás, vojáků,“ ohodnotil ParlamentnListy.cz plukovník Ivo Zelinka, velitel 91. skupiny informačního boje Armády ČR.

A že lidé si chodí pro informace na servery, které jim potvrzují jejich světonázor. „Je to infotainment, ne zpravodajství,“ zmínil.