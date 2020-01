„Válku ne!” Úder Íránu na jednotky USA: Zde je více. Trump nebude rád

Íránská odveta je zde. Jak informovala CNN a BBC, Írán údajně vypálil více než dva tucty raket na americké základny v Iráku. Dle Pentagonu se jednalo o základny v Irbílu a Anbaru, k útoku došlo půl hodiny před půlnocí podle středoevropského času. Íránská média ohlásila, že se jedná o odplatu za zabitého generála Sulejmáního, kterou vykonaly Íránské revoluční gardy. Anketa Milion chvilek pro demokracii se pochlubil patnáctiletou aktivistkou. Je dobře, že takto mladí lidé politicky vystupují? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 7865 lidí

Dle CNN se zatím nezdá, že by při útoku došlo ke ztrátám na životech, američtí vojáci měli prý dostatečné varování, aby se mohli schovat do krytů, a navíc střely nedopadly na část základny obývanou vojáky USA. Podle televize Al Jazeera se jednalo o rakety Fatáh 313 s doletem 500 kilometrů.

Americký ministr zahraničí Mike Pompeo prý už hovořil s premiérem Kurdistánu o tom, jaká je situace a jak snížit napětí, ministr obrany Mark Esper jednal s iráckým premiérem. Bezpečnostní opatření kolem Bílého domu byla údajně posílena.

Íránský ministr zahraničí prohlásil na Twitteru: „Írán vykonal přiměřené akce v sebeobraně podle článku 51 charty Spojených národů. Zaměřil se na základnu, odkud přišel zbabělý útok na naše občany a vysoké hodnostáře. Nechceme válku nebo eskalaci situace, ale budeme se bránit proti jakékoliv agresi.“

Iran took & concluded proportionate measures in self-defense under Article 51 of UN Charter targeting base from which cowardly armed attack against our citizens & senior officials were launched.



We do not seek escalation or war, but will defend ourselves against any aggression. — Javad Zarif (@JZarif) January 8, 2020

Donald Trump také dal zprávu na Twitter: „Vše je v pořádku! Na dvě základny v Iráku byly vypáleny rakety z Íránu. Zhodnocení, jaké jsou škody a ztráty, právě probíhá. Zatím dobré. Máme nejsilnější a nejlépe vycvičenou armádu na světě. Prohlášení dám zítra ráno.“

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2020

Reagovala také Nancy Pelosiová, předsedkyně Sněmovny reprezentantů: „Bedlivě sleduji situaci po útoku na americké vojáky v Iráku. Musíme zajistit jejich bezpečnost, a to i tím, že zastavíme bezdůvodné provokace ze strany této vlády a budeme požadovat, aby Írán ukončil nepřátelské akce. Amerika a celý svět si nemůže dovolit válku.“

Closely monitoring the situation following bombings targeting U.S. troops in Iraq. We must ensure the safety of our servicemembers, including ending needless provocations from the Administration and demanding that Iran cease its violence. America & world cannot afford war. — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) January 8, 2020

„Raketové útoky byly jen začátek, (prezident Trump) by měl uvažovat o stažení svých sil z regionu a nenechávat je v našem dosahu,“ zaznělo od nejmenovaného velitele revolučních gard na íránské televizi podle Al Jazeery. Írán prý také varoval spojence USA, že pokud budou jejich země použity k útokům na Írán, dojde i k útokům na ně. Dle CNN Írán dokonce hovořil o Dubaji ve Spojených arabských emirátech a Haifě v Izraeli. A samotné USA dostaly varování, že odplata za odplatu by mohla vést k válce „naostro“. Dle Al Jazeery už na útoky reagovaly i ceny komodit, celkem pochopitelně se zvýšila cena ropy, která se v regionu těží. Stoupla také cena zlata.

Ještě před útoky došlo v americké diplomacii k faux pas, kdy byl do Iráku poslán dopis, který ohlašoval, že se americké síly z Iráku stáhnou. Nicméně, nakonec americká diplomacie objasnila, že se jednalo jen o předběžný návrh dopisu, který byl zaslán omylem. Irácký premiér se pak tázal, jak má postupovat, když dostane takovýto dopis příště. „Máme se ptát, jestli to myslí vážně?“ pravil. Údajně dorazily dvě verze, jedna v arabštině, druhá v angličtině, přičemž originál a překlad si v jednom odstavci protiřečily.

To není vše, co se stran Íránu událo. Dle BBC a Al Jazeery také došlo k havárii ukrajinského letadla. Stroj Boeing 737-800 se prý zřítil krátce po startu letu. Na palubě bylo 180 pasažérů a posádka, cílovou destinací byl Kyjev. Havárii údajně nikdo nepřežil.

Krátké video pádu letadla:

