„Velká auta Ukrajinců! Dávky.“ Holubová četla a dělo se, co internet nezažil

Značně rozrušeně působila v posledních hodinách herečka Eva Holubová. Nejprve se vyznala, že dostala od hereckého kolegy – někdejšího emigranta dopis „plný zášti“ vůči Ukrajinců. Když jí uživatelé instagramu začali psát své zkušenosti s ukrajinskými uprchlíky, opřela se do Čechů, kteří emigrovali za komunistů do Rakouska. Ti prý zneužívali sociální dávky a vykonávali podřadné práce jako dnes Ukrajinci. Nakonec Holubová vypsala vše, co ji na dnešním světě trápí: Bylo toho mnoho.

Za více než sto dnů tamní války se již prý setkává i s nenávistí vůči uprchlíkům. „Už jsme si zvykli, už nás to nezajímá, některé obtěžuje, ať už ‚vypadnou‘…?“ padlo od Holubové.



Dostala prý „dopis plný zášti a nenávisti od kolegy, který žije v jedné západní zemi s migrantkou“. „Ta zloba, která jim zatměla mozek, ty nadávky, co pro lidi prchající před válkou používají, je zoufalá a na úrovni lidi bez dokončeného základního vzdělaní,“ zhrozila se nad jeho obsahem.

Po obdrženém dopisu začala pátrat po odpovědích u jiného českého emigranta. Za vším jsou prý dávky. „Oni žili z dávek, které jim dávalo a dává Rakousko, většinou pracovali na černo, před důchodem se nechávali zaměstnat, dělali to, co většinou Ukrajinci, uklízeli, pomáhali nemocným s hygienou, aby měli na důchod. Své umělecké ambice většinou neuplatnili, ve svém oboru se neprosadili…“ shrnovala, čeho se dopátrala a jasně uvedla, aby jí tito lidé „už nepsali“.

Naopak dobré pocity v herečce vyvolaly Benátky nad Jizerou. A jejich starosta Karel Bendl, který podle herečky ve městě umožnil jí velmi spřízněné ukrajinské rodině několikatýdenní pobyt. „Babuška i děduška i jejich dcera pracovali v architektuře, takže velmi ocenili krásy malebného města. A ještě více srdečné přijetí české komunity,“ shrnula a svých podporovatelů se dokázala, zdali nemají podobný milý příběh. „Podařilo se vám propojit ukrajinskou komunitu s českou?“ chtěla vědět.

V diskuzi však nedošlo jen na srdceryvné příběhy. Jedna z uživatelek místo toho popsala, že s Ukrajinci nemá dobrou zkušenost. „Nemohou se pokutovat a tak svými auty stojí kde se jim právě zdá vhodné – chodníky, místa pro vozíčkáře… Zneužívají pomoc a to je to, s čím nesouhlasí určitá část společnosti, která je stejně tak důležitá, jako ta část společnosti, která s touto slepou pomoci souhlasí,“ psala herečce.

Ta odpověděl s odmítnutím, že by něco takového registrovala u Ukrajinců, naopak prý zneužívání pomoci prý bylo parketou mnoha Čechů a Slováků. „Nepoznala jsem nikoho, kdo by toho zneužíval, pouze toto bylo velmi časté u Čechů a Slováku ve Vídni, kteří migrovali po Chartě 77,“ popsala.



Uživatelku napomenula, že „hned rozdělila společnost na kladné a záporné“. „Ale řídíte se pouze názorem svým a bubliny, v níž se pohybujete… slepá pomoc, zneužívaná pomoc… Nic jiného neznáte. Navštivte Benátky nad Jizerou. A opravdu, ani slepou, ani zneužívanou tam nenajdete. Urážíte tím čestné lidi, které ani neznáte. Ale jak se říká, podle sebe soudím tebe…“ zaznělo v odpovědi od Holubové.

Také další z uživatelek však nesouhlasila a herečce tvrdila, že vidí jen před sebe a „ne za roh“. „Citlivý člověk přece musí vidět, že je něco špatně,“ vzkázala jí. Holubová na to odvětila, že „je toho špatně mnoho“.



„Mnoho. Ta válka je zlo. Ve světě děti hladoví. Dívky a ženy v Afghánistánu se dostávají do područenství islámu. Ekologická krize pokračuje… atd. Nevím, co vidíte za svým rohem, ale to, co vidím před sebou, znásilňované ženy, vražední civilistů, ale i lidi, kteří to nesou tak těžko, že raději budou křičet, že to není pravda, že to je všechno spiknuti…“ odpovídala.

O silných momentech se Holubová v rámci krize na Ukrajině dělí se svými příznivci od samého začátku. Dva dny před ruským útokem na Kyjev Holubová v únoru i s dcerou navštívila demonstraci Milionu chvilek pro demokracii a již tehdy psala o podpoře Ukrajiny.



„Pořadatelé se mě zeptali, zda nepromluvím. Rozhodně ne! Poslouchala jsem a vzpomněla si na Jana Palacha, jak zvedl v roce 1989 národ k protestu. Když jsem viděla a slyšela statečnou ženu vedle sebe, jak odhodlaně provolává ‚SLÁVA UKRAJINĚ‘ a po tváři jí tečou slzy, musela jsem se Ukrajině poklonit, veřejně se přihlásit, že stojím za Ukrajinou,“ shrnovala moment, kdy si uvědomila, že si musí na podporu země koupit také ukrajinskou vlajku a vyvěsit ji, stejně jako starosta Řeporyjí Pavel Novotný.

Sdílela také plán, jak rozdrtit síly Kremlu. „Když spojíme síly, tak na nás ten zloprcek z Kremlu nemá. Spojit síly a nezapomínat žít! To jsou naše největší zbraně. Toť moje heslo. A koutky nahoru!“ vyzývala Holubová, její taktika ale měla trhliny.



Objevili se totiž i tací, kteří „spojit síly“ nechtěli. S takovýma však herečka naznačila rychlý proces. „Včera jsem jednu čtenářku musela zablokovat, neboť mne osočovala, že jsem placená za protiputinovskou propagandu a schvalovala v podstatě invazi na Ukrajinu,“ svěřila se. A dodala: „Každého takového budu blokovat a hlásit Policii ČR, neboť to je trestný čin.“

