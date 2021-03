,,Vím, jaké kompro měli na Klause ml.” Člen Trikolóry vystoupil z řady

reklama

Šéf Trikolóry Václav Klaus mladší oznámil, že se vším praští. Trikolóru prý už nepovede ani do sněmovních voleb, které proběhnou na počátku října tohoto roku.

„Po zralé úvaze jsem se rozhodl, že nepovedu Trikolóru do sněmovních voleb 2021, nebudu sám nikam kandidovat a ukončím veřejné aktivity,“ napsal Klaus.

Na tom, co hájil, tedy štíhlý svébytný stát, by prý neměnil vůbec nic, ale od roku 2017 mu prý schází pozitivní energie. Přičítá to tehdejšímu rozpadu rodiny.

„Chyba je ve mně. Nemám energii a prostě nemůžu teď svolávat ostatní na zteč, když vím, že bych sám šel bez chuti. Všechno na světě je práce. Kandidovat jen jakoby ‚proti Pirátům‘ je stejně jako ‚proti Babišovi‘ – politický nesmysl. Když chcete někoho porazit či ho oslabit – musíte sám posílit a strhávat lidi pod svůj pozitivní program. Že je někdo druhý takový nebo makový – to je program pro komentátory, ne pro lidi, co jsou na hřišti,“ napsal Klaus na sociální síti Facebook.

Takovýto způsob odcházení se ani trochu nelíbil členovi Trikolóry, absolventovi Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Martinu Chmelovi.

„Pár vět k odchodu VKML a bez servítků: 1. Jelikož vím, jaké ‚kompro‘ na něj oponenti měli, a že by do toho zatáhli jeho rodinu, tak se nedivím jeho odchodu 2. Patřím k drtivé většině členů, kteří jsou na něj velmi naštvaní. Tímto způsobem se neodchází. Odchod má být ‚štafetový‘,“ zdůraznil.

Nespecifikoval však, co přesně se na Klause mladšího údajně chystalo.

Má totiž pocit, že je Česká republika ohrožena. Prý se blíží nepřítel.

„Je to stejné, jako když by velitel organizoval domobranu proti blížícímu se vpádu cizího vojska a chvíli před bitvou by to ten velitel náhle vzdal a nechal to na jiných. Mám to také vzdát? To nejde. V sázce je příliš mnoho a nikdy bych si neodpustil, když bych nebojoval,“ rozčílil se.

První místopředsedkyně Trikolóry a poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková v duchu Václava Klause staršího zvolala „nic nekončí, jedeme dál“.

