„Víte, jak to dopadá.“ Imunolog rozstřelil hlídání covidu. Funguje to jinak

Epidemie covidu-19 opět posiluje. Imunolog Vojtěch Thon, který dnes hovořil na ČRo, ovšem poznamenal, že z covidu se stala sezónní nemoc. Problém vidí v tom, že nakažení nedostávají včas patřičnou léčbu ještě předtím, než se dostanou do nemocnice. Tu by měli poskytovat praktičtí lékaři. A pokud jde o to, že by se měla kontrola dodržování opatření přesunout na třetí subjekty (např. restaurace), měl jedinou poznámku. „Víte, jak to dopadá.“

„A to od praktických lékařů. V současné době chybí doplnění této léčby do praktických postupů pro praktické lékaře, aby mohli nasadit také léky, které patří do té skupiny imunitu potlačujících léků, to je první věc, a za druhé, aby mohli testovat, zda dochází k poruchám krevního srážení a mohli nasadit včasnou léčbu, která existuje a není tak drahá, lidem, kteří jsou v domácím ošetřování, aby se nedostávali do nemocničního prostředí,“ doporučil vědec. Dodal, že podání monoklonálních protilátek je jen špička ledovce a mluví o jiných problémech spojených s covidem.

Co se týče požadavků na kontrolování očkování/testu v restauracích, o kterém se hovoří, Thon řekl, že „víte, jak to dopadá“, když je povinnost svalena na třetí subjekt. Je podle něj také zbytečné selektivně testovat neočkované, když očkovaní jsou přenašeči. A pokud jde o návrh testovat všechny, Thon se ptal, zda je to třeba, když je koronavirus již prakticky sezónním virem. „Naše populace je v té situaci, že se s ním setkala masivně, to byla ta silná vlna od října minulého roku do března tohoto roku. A poté je doočkována. Čili my teď reagujeme na běžnou infekci, se kterou jsme se tady setkávali, sice ve variantě delta, ale je to varianta, ne nový typ viru, a máme možnost léčby,“ řekl Vojtěch Thon a zopakoval svou pointu o podávání imunosupresivních a protisrážlivých léků ještě předtím, než se pacientův stav zhorší tak, že bude muset být hospitalizován.

