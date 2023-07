„Vládu bude obhajoba strašně bolet.“ Šetřící balíček má smutný rekord, zaznělo na ČT

reklama

„Já chci být optimista. Ale nejsem si jistý, že dojde k nějakým zásadním změnám. Myslím si, že to bude opravdu spíš takové ty kosmetické úpravy a myslím, že to je špatně ze dvou důvodů, ten první je opravdu to, že je vidět na tom, zůstal tam obrovský balík nevypořádaných připomínek, 229 nevypořádaných připomínek je téměř rekord. Ale často ty návrhy nedávají logiku, jak prostě každý část psal někdo úplně jiný a nefungovalo tam vlastně nějaké vyvažování a myslím si, že to vlastně vládu bude strašně bolet v tom, jak budou ten balíček obhajovat a občas se jim to bude dělat velmi těžko,“ dodal Prouza.

„Ale není vlastně ten jejich postoj pochopitelný, protože jsme prostě v situaci, ve které jsme a oni ten pevný postoj prostě mají a není to vlastně žádoucí v téhle té situaci, kdy jsou prostě české veřejné finance v nebývalé krizi?“ zeptala se následně Prouzy moderátorka Jana Peroutková.

„Ano, pokud by skutečně léčili špatný stav veřejných financí, ale my tu vidíme spoustu problémů, kdy naopak nejdou dostatečně daleko. Vidíme, že vláda na jednu stranu šetří možná desítky milionů a zároveň vyhazuje z okna pět miliard na spotřební dani na tichá vína. Vidíme, že občas škrtá investice, které by velmi rychle do té pokladny přinesly výrazně víc peněz. My jsme vedli dlouho debatu o tom, jestli vůbec stát bude platit úředníky, kteří vyřizují povolení k pobytu cizinců, přitom to je agenda, na které stát vydělává. Ty poplatky, které firmy platí, tak ty všechny ty úředníky bez problémů zaplatí, a přesto jsme strávili týdny úplně zbytečnou debatou,“ dodal Prouza. Vláda podle něj dělá to, co může, nebo to, k čemu má odvahu.

„Myslím si, že bude muset ještě řezat dál, že to, co zatím udělala, nebude stačit. Vidíme to na tom, jak fungují firmy, jak jim klesají zisky, tak nakonec to plnění státního rozpočtu bude ještě ve velkých problémech a vláda bude muset ještě hodně škrtat a to, co zatím nedělá, pro nás je to největší zklamání, tak vlastně neškrtá tu byrokracii tak, jak původně slibovala a tam by ušetřila obrovské peníze,“ sdělil Prouza.

Hospodářská komora i Prouzův svaz říkají, že v šuplících mají mraky návrhů na úpravy. Jaké? „Já myslím, že nakonec jsou opravdu jako drobné změny, že se budeme bavit o tom, že možná nemá logiku, aby kojenecké vody a minerálky byly v nejvyšší sazbě DPH, ale aby na ně byla stejná sazba jako na potraviny, čili ta snížená sazba DPH. Myslím si, že dojde snad aspoň k nějaké úpravě benefitů pro zaměstnance. Tady myslím si, že bude shoda i s odbory, že je potřeba lidi motivovat. Často jenom peníze nefungují, chtějí něco navíc a ve chvíli, kdy se tam odřízne ta daňová výhoda, tak pro firmy nebude zajímavé ty benefity poskytovat. Kde si myslím, že asi neuspějeme a myslím, že to bude velká chyba vlády, pokud si setrvá na svém, tak je právě ta výjimka na spotřební daň na tichá vína. Prostě je nefér, že některý alkohol daníte, některý ne, to se nedá obhájit,“ dodal.

„Já myslím, že tam se prostě ta jihomoravská část vlády zasekla, možná se bojí, ostatně viděli jsme, což je vlastně bývalý ministr zemědělství, jak přiznal, že byl pod brutálním tlakem. Tehdy říkal, já bych se nemohl vrátit domů, kdybych zatím nestál, čili tady je vidět, že ten tlak ze strany vinařů je velmi brutální a že se toho minimálně ta jihomoravská část vlády velmi bojí,“ poznamenal Prouza.

Odbory proti balíčku vyhlásily stávku, podle Prouzy to však žádné zatlačení do kouta není. „Zatím vláda dělá to, co Petr Fiala avizoval od začátku, říkal, dejte nám návrhy, budeme se o nich bavit, uvidíme, co prosadíte. Já myslím, že nakonec i ve Sněmovně budou vznikat ad hoc koalice ke každému jednotlivému tématu a že každé hlasování v každém pozměňovacím návrhu bude mít úplně jiné většiny, že to nebude čistě koalice versus opozice,“ sdělil.

Řeč následně byla i o nakupování Čechů. Tržby v maloobchodě se v květnu meziročně reálně snížily o 6,1 %. Vůbec největší propad tržeb vykazují obchody s vybavením pro domácnost, meziročně tratí 16 %. Míň peněz vydávají lidi i za oblečení a obuv, v minusu zůstávaly taky potraviny a drogerie. Naopak čerpací stanice utržily o 11,5 % víc, mírně pak stouply třeba i útraty v lékárnách. A takhle se tržby vyvíjejí od začátku roku. Domácnosti si toho kvůli inflaci můžou z příjmů dovolit koupit míň než dřív. Centrální banka i další odborníci ale upozorňují, že pokles spotřeby má i pozitivní dopad, může přinést zpomalení zdražování.

„U potravin vidíme, že většina lidí jenom přestává plýtvat. Ještě před dvěma lety se tady vyhodilo téměř 20 % koupených potravin. Pokud se dneska prodává o 6 % méně, tak vlastně to jenom znamená, že většina lidí prostě jenom nevyhazuje tolik potravin, takže to je pro mě dobrá zpráva. U těch poklesů oblečení, obuvi, je to trošku reakce na takovou tu postcovidovou radost, kdy všichni po dvou letech vyrazili do obchodů, utratili všechny ty vynucené úspory, které měli, a dneska vlastně zjišťují, že nepotřebují obnovovat šatník, nepotřebují si kupovat další nové boty, protože si vlastně před tím rokem nakoupili výrazně víc než v minulosti, takže tam si myslím, že letošek pro tyhlety segmenty bude hodně nepříjemný. Vidíme u některých značek oblečení pro dospělé, u dětí je ta situace výrazně lepší, ale u dospělých jsou to propady často i o 20 % v počtu prodaných oděvů. Takže tam opravdu, kdo dokáže přežít letošní podzim, tak už asi dokáže přežít úplně všechno,“ zmínil.

„No, ale není to spíš než tím, že by Češi byli opatrnější nebo prostě zjistili, že nepotřebují obměňovat šatník tím, že prostě opravdu zchudli? Podle OECD se loni reálné mzdy v Česku propadly o 7,7 %, což je nejvíc ze zemí V4. Navíc líp jsou na tom třeba Litva, Řecko, Itálie. My jsme úplně na tom chvostu, tak o čem to svědčí?“ zeptala se Peroutková.

„Zase úplně to nejde říct jednoduše plošně, ale když si rozdělíme populaci zhruba na třetiny, tak opravdu ta nejchudší hodně škrtá výdaje u potravin, mnohem víc se dneska dívá na to, kde jsou jaké potraviny v akci, snaží se opravdu skutečně šetřit. A ta střední třída v podstatě nakupuje velmi podobně a ta nejbohatší naopak utrácí výrazně víc než v minulosti. Právě kvůli té vysoké inflaci často říkají, radši si koupíme tu drahou dovolenou už v lednu, protože by do června zdražila. Zkusíme si koupit nové auto teď, nebudeme čekat půl roku, než se zdraží, čili tam naopak ta vysoká inflace podněcovala spotřebu a vlastně znovu tu inflaci dál a dál roztáčela, takže teď možná to šetření trošičku inflaci začne přibrzďovat,“ dodal Prouza.

„No ale nenarazili, nenarazili jsme na ten limit toho, co jsou ochotni Češi v obchodě zaplatit?“ ptala se dál moderátorka. „Možná jsme narazili spíš na limity toho, co skutečně mají pocit, že potřebují. Přece jenom taková ta láska ke konzumu, už ji přibrzdil covid, po covidu ještě spousta lidí utratila peníze, ale dneska se vlastně vrací trošku k té covidové mentalitě, kdy říká, ale možná nepotřebujeme tolik věcí, možná raději budu investovat do hezkého zážitku, hezké cesty, a když se podíváte, tak třeba útraty za zahraniční dovolené rostou, zatímco na těch spotřebních předmětech lidé spíš šetří,“ uvedl Prouza.

„Já myslím, že ceny nepůjdou výrazně nahoru, to je asi ten limit, kde dneska jsme. Půjdou dolů tam, kde bude fungovat konkurence, vidíme to u některých potravin, kde je několik dodavatelů, je možnost (nesrozumitelné) ze zahraničí, tam ty ceny klesají, pokud existuje jeden nebo dva velcí čeští dodavatelé, tak ty ceny v lepším případě stagnují,“ sdělil dále Prouza k cenám.

„Já si myslím, že jako příliš zpátky do minulosti nepůjdeme. U řady potravin dneska jsme na nějaké hranici, která se bude zachovávat, vidíme to ostatně třeba i u ovoce, zeleniny. Každý rok na jaře, začátkem léta ceny klesaly, ale kvůli klimatickým problémům na jihu Evropy letos na jaře byla zhruba o měsíc opožděna ta jihoevropská zelenina. Česká, uvidíme, jaká bude úroda, taky to možná nebude tak slavné, jak jsme čekali. Vidíme, že u obilí je tady nějaká průměrná úroda, není to zase úplně jako žádný zázrak, čili nebudeme hladovět, ale rozhodně tady nebudou takové přebytky, aby ty ceny masivně padaly,“ zakončil.

