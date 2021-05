„Vlezl mi do sprchy. Byl celebrita.“ Čuně Feri: Svědkyně na jméno. A Česko se bouří

Anketa Je třeba v Česku víc zdanit nejbohatší? Ano 84% Ne 12% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 5239 lidí

ParlamentníListy.cz jako první upozornily na znepokojující příspěvky obsahující údajné zkušenosti mladých žen se sexuálním obtěžováním, či dokonce nařčení popisující prvky sexuálního nátlaku či až násilí, které se o poslanci Dominiku Ferim na sociálních sítích začaly objevovat především v posledních dnech, tedy v době, kdy zrovna politik startuje předvolební kampaň koalice SPOLU zaměřenou na mladší spektrum voličů.

Přestože se jedná o spekulace bez přímých výpovědí potenciálních obětí sexuálních výpadů, na sociálních sítích začalo téma dosahovat velkých rozměrů a přihlásili se i lidé, kteří tvrdí, že oběti sexuálního nátlaku, či dokonce obtěžování ze strany Feriho znají.

V úterý pak redakce Alarmu zveřejnila konkrétní svědectví reálných žen. „Alarm a Deník N ve snaze tyto informace ověřit hovořily s několika ženami, které podle svých slov z Feriho strany čelily nevyžádanému sexuálně motivovanému chování, obtěžování nebo nátlaku. Tyto svědkyně se navzájem neznají a nikdy si o svých zkušenostech navzájem neřekly. Nemají úzké vazby na žádnou politickou stranu. Promluvily dobrovolně a každou z nich oba redaktoři vyslechli společně a osobně. Jedná se o reálné osoby, které se redakcím samy ozvaly, nebo je naopak redaktoři kontaktovali. Rozhodly se promluvit i v reakci na rozvířenou debatu nejen na sociálních sítích. Události, které popisují, se měly stát mezi roky 2015 a 2020. S ohledem na ochranu jednotlivých zdrojů však přesnější data u jednotlivých svědectví neuvádíme,“ uvádí server A2larm.cz.

Petra, která se podle svých slov s Dominikem Ferim seznámila v době, kdy byla v prvním ročníku vysoké školy, popisuje svoji zkušenost. S Ferim si chvíli nezávazně psali. Feri ji měl žádat o fotky a zval ji k sobě do bytu, ale také ji různě ztrapňoval a pak to zakrýval humorem. „Logicky mě zajímalo, jaký je ve skutečnosti, osobně, protože lidi se ve virtuálním prostoru chovají trochu jinak. Měli jsme i pár společných známých, a tak jsem ho pozvala na večírek k nám,“ popisuje Petra. Podle ní na večírku bylo více lidí. „V jednu chvíli začal mojí kamarádce nadávat, že je blbá kráva a nikoho nezajímá, což nás trochu zarazilo, ale on se tomu smál a my moc nevěděli, jak reagovat,“ uvedla a pokračovala, že se náhle ocitla s Ferim ve svém pokoji, ani sama netuší jak.

Za zavřenými dveřmi se náhle měl Feri dožadovat sexu, když ho Petra opakovaně odmítla, vzal noční stolek a zatarasil jím dveře. „Opakovala jsem, že s ním sex mít nechci, a žádala ho, ať v nátlaku a fyzickém dobývání přestane. Utrhl se na mě, ať prý držím hubu a už nic neříkám, a pak se na mě vrhl a měl se mnou sex navzdory opakovanému nesouhlasu. Zůstala jsem jako opařená a nedokázala se ani pohnout, byla jsem paralyzovaná,“ popisuje žena. Dominik Feri podle ní ráno z bytu odešel a dále byli v kontaktu už jen sporadicky.

Podle svých slov policii následně nevyhledala, neboť se obávala, že proti tak vlivné osobě nebude schopná svůj příběh doložit. Svěřila se prý své kamarádce, kterou reportéři Alarmu a Deníku N kvůli ověření svědectví kontaktovali.

Situaci popsala takto: „Petra mi tehdy řekla, že před nějakou dobou měla u sebe doma párty, na kterou přišel s jejím kamarádem i Feri. Na té párty se pilo a Petra byla už poměrně opilá, když ji Feri zatáhl do jejího pokoje a dveře zabarikádoval nočním stolkem. Potom ji tlačil do sexu tak dlouho, dokud k němu nedošlo, i když opakovaně vyslovila nesouhlas. Její kamarád zaznamenal, že se něco děje, a do toho pokoje se snažil (neúspěšně) dostat. Pochopila jsem, že ten zážitek zpočátku úplně potlačila a vinila samu sebe, protože ‚přece byla opilá‘, a v tom stavu ho po nátlaku nakonec nechala, ať dělá, co chce.“ Kamarádka potvrdila, že z výpovědi Petry cítila velkou bezmoc.

Překvapení ve sprše

Markéta se s Ferim podle svých slov seznámila na sociálních sítích – na Tinderu. Přibližuje, že v té době již byl celebrita a jí se líbilo, jak sám jde příkladem politiky pro mladé. „Chtěla jsem poznat, jaký doopravdy je. Naše žádosti o komunikaci se spojily a po čase jsme si domluvili rande,“ popisuje seznámení podle serveru redakce Alarmu a Deníku N. Následně se sešli společně s jeho kamarádem a její kamarádkou. „Popíjeli jsme a docela se bavili. Jediné, co mě zarazilo, byla jeho potřeba nás pořád shazovat. Něco jsme řekli a on na to: ‚Drž hubu, nikoho nezajímáš.‘ Smál se tomu, ale mně to příjemné nebylo,“ popisuje chování Feriho s tím, že se následně přesunuli do bytu, kde Markéta zůstala s Dominikem sama.

„Chvíli jsme si s Dominikem povídali a mně se najednou zdálo, že se chová mileji. Nicméně už v té chvíli po mně vystartoval, pokoušel se mě políbit a osahávat. Já jsem to nechtěla a jasně jsem ho požádala, aby mě nechal, a bránila jsem se tomu. Už mě ale neurážel a neponižoval a po chvíli mi nabídl, ať se jdu osprchovat. Věděla jsem, že tam budu muset nejspíš přespat, a chtěla jsem se osprchovat, protože to tak před spaním dělám, a tak jsem šla do koupelny.“

Podle jejích slov v koupelně nebyl klíč, tak se po chvíli otevřely dveře a do sprchového koutu přišel bez pozvání nahý Feri. „Vlezl ke mně do sprchy a začal se nevybíravě dožadovat sexu. Tlačil na mě. Prostor byl malý a prakticky jsem nemohla odejít, protože mi zatarasil cestu. Neměla jsem, jak z té sprchy odejít. Pořád mi opakoval, že to bude jenom trochu, že to bude jen chvíli, a moje odmítání ho vůbec nezajímalo. Nakonec to proti mé vůli a navzdory tomu, že jsem několikrát jasně řekla ne, udělal. Nepřála jsem si s ním mít sex, a on to udělal,“ přibližuje a dodává, že následně byt opustily. Feri s kamarádem na ně prý pokřikovali, že jsou krávy, a co si myslí, že dělají, a že se přece nic nestalo.

I Markéta se obávala, že na policii proti vlivnému muži neuspěje. Proto se snažila svůj zážitek spíše vytěsnit.

Vymyslela si menstruaci

Jana se zase s Ferim potkala v sedmnácti letech po jedné vztahové zkušenosti. Podle svých slov se náhodou potkali a Janě imponovalo, že je zábavný a zajímavý. Po čase si někam vyrazili. „Hned na prvním rande se mi chtělo na záchod, tak mi nabídl, že můžeme k němu. Když jsem vylezla z toalety, vrhl se na mě a snažil se mi servat silonky,“ popisuje dívka.

Před nechtěným sexem se podle svých slov uchránila tvrzením, že má zrovna menstruaci, ačkoli ji neměla. „Možná jsem si v ten moment měla uvědomit, že to není v pořádku, ale byla jsem velmi mladá, nezkušená a důvěřivá. Dnes bych to rozhodně brala jako naprostou stopku pro další komunikaci, ale tehdy jsem si myslela, že kluci takoví bývají. Protože jsem nehledala vážný vztah, řekla jsem si, že to ještě zkusím. Nechodili jsme spolu, ale vídali jsme se a pak jsme se spolu několikrát i vyspali,“ uvádí Jana a dodává, že i ona zažila ponižující slova ve stylu, že není dost hezká a chytrá.

Ve svém vyprávění Jana pokračuje: „Věděla jsem, že má Dominik různé partnerky. Koneckonců – nešlo nám o vztah. I proto jsem ale trvala na tom, že vždy budeme chránění a on bude mít kondom. Několikrát naléhal, že ho mít nechce, ale já nikdy neustoupila. Jednou jsem ale zjistila, že si ho potají sundal,“ uvedla s tím, že nechtěla pokračovat, ale on to nerespektoval. „Prý už je to jedno a nemám to řešit. Dělal to dál, i když jsem ho žádala, ať přestane. Byla jsem z toho úplně paralyzovaná, nebránila jsem se fyzicky, protože jsem z toho byla fakt v šoku. Nikdy se mi to nestalo a já jsem tomu nemohla uvěřit,“ dodává. Redakce přinesla mnohá další svědectví žen upozorňující na nevhodné chování Dominika Feriho.

Lukášková nechápe komentáře, že se jedná o předvolební kampaň

Článek vyvolal ve společnosti výrazné odezvy. Velké rozhořčení neskrývala spisovatelka a novinářka Markéta Lukášková. Rozohnily ji především komentáře poukazující na fakt, že se jedná jen o způsob předvolební kampaně. „Přečetla jsem si článek o tom, co prováděl Dominik Feri, je v něm ne jedna, ne dvě, ale třeba deset ověřených výpovědí, potvrzení od lidí z právnické fakulty a studentských zástupců. A už jede shitstorm komentářů. ‚Nevěřím tomu‘, ‚je to předvolební kampaň‘, ‚proč neodešly/nenahlásily to/neudělaly kotrmelec/já nevím co‘. Zas a znova se tu všichni budou točit na tom, co v chování měla zlepšit oběť, a nikdo nebude řešit, že jinak se má chovat predátor,“ rozčílila se autorka knihy Losos v kaluži a sama rozzlobeně popisuje svůj podobný osobní zážitek, který prožila.

„Tak já vám něco povím. Něco, co jsem vlastně ještě nikomu nesvěřovala, ale teď se ve mně krev vaří tak, že už je mi u prdele, jestli si to přečte dvacet tisíc lidí. Bylo mi dvacet a byly jsme s kamarádkou na koncertě naší oblíbený kapely na Strahově. Každá jsme během koncertu vypily jedno pivo,“ líčí s tím, že následně přišla za nimi kapela na bar a nalili jim jednoho panáka z jejich láhve.

„Po asi deseti minutách se nám udělalo zle. Kamarádka se vyzvracela, já to nějak rozdýchala. Vypadly jsme ven z klubu a v tom nás zastavili kluci z kapely, ať jdeme ještě někam s nimi. Nám v ten moment vůbec nedocházelo, že by v naší nevolnosti mohli mít prsty, to nám docvaklo až po x měsících,“ popisuje s tím, že šly s nimi do dalšího baru.

„Jeden z nich mě opilou zatáhl na záchod, zamkl nás tam a násilím mi držel hlavu u svého rozkroku a nutil k věcem, který asi nemusím vysvětlovat. Ten pocit beznaděje a totální nekontroly nad tím, co se mnou bude, ten bych nepřála nikomu. Až poté, co jsem se zoufalstvím rozbrečela a začala do něj mlátit a bušit na dveře, to uslyšel barman a vysvobodil nás,“ popisuje a dodává, že podobných historek má v rukávu stejně jako její kamarádky ještě dost. „Je to v podstatě normální věc, se kterou jsme se naučily žít. Nikdy jsme to nikomu neřekly, protože se stydíme za to, že jsme se nechaly do takový situace zatáhnout, nicméně to neznamená, že je to naše vina,“ uzavírá.

Reakce se ale různí. Politický marketér Michael Skřivan si zase myslí, že by Feri měl složit mandát. „Topka furt mluví o tom, jak je důležitý směřovat na Západ a hlavně k USA. Kdyby se to, co se právě děje kolem Dominika, stalo teď v USA, tak poslanec složí okamžitě mandát, nikam nekandiduje a jde očistit své jméno. Vím, že to asi neudělá, jelikož na něm stojí velká část kampaně SPOLU... ale měl by,“ napsal na Facebooku.

Feri sexuální násilí odmítá

Feri ale pro konkurenční redakce poslal vyjádření. „Ničím si nejsem více jistý než tím, že když jsem do politiky v osnácti letech vstupoval, byl jsem zcela jiný člověk než dnes. Už před dvěma lety jsem čelil falešnému nařčení ze sexuálního násilí. Z těchto lživých nařčení pak vycházejí další pomluvy, kterým se člověk může jen těžko bránit. Odmítám ale lživá nařčení ze sexuálního násilí, která se objevují v posledních dnech, nejčastěji anonymně na sociálních sítích, a která se dotýkají nejenom mě, ale také mého okolí. Zásadně odmítám jakékoliv násilí na ženách a sexuální násilí. Zcela otevřeně přiznávám, že jsem se v některých momentech zachoval nevhodně, nepatřičně nebo v rozporu se zásadami gentlemanského chování. Pokládám to za osobní selhání a za bolavá místa nejen pro mě, ale především pro ty, kterých se mé chování mohlo dotknout. Mrzí mě to, hluboce a upřímně se omlouvám. Ušel jsem kus cesty a snažím se své nedostatky překonat. Věřím, že jsem se vydal správným směrem,“ napsal Feri s tím, že si je vědom, že jako politik musí počítat s osobními útoky a bohužel také s vedením kampaně, které není vždy fér. „Nicméně já osobně jsem kampaň vedl vždy fér a nehodlám na tom nic měnit,“ doplnil.

