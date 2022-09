„Všude ukrajinské vlajky. Koho to zajímá!“ Volič soptil na pouti SPD. Z pódia zatím: Nenecháme vás zatáhnout do války!

reklama

Limonáda za 25 korun, klobása s hořčicí za 45 a pivo Espéďácký speciál za 25. Nabídky „tradiční pouti“ SPD využily na Dominikánském náměstí v Brně stovky lidí.

„Pracoval jsem jako pošťák, tak situaci vidím z trochu jiné strany. Souhlasím s panem Okamurou, že když neděláš, nemůžeš dostávat dávky. Tzv. Romům se nosí dávky, o kterých se obyčejným lidem ani nesní. Když nesete dávku např. 75 tisíc, tak se nestačíte divit. Spousta lidí o tom nemá ani páru,“ uvedl pan Radomír, který se netají svou dlouholetou přízní k hnutí SPD.

„Vůbec nezávidím lidem, kteří mají důchod 14 tisíc. Po převratu vidím lidi, kteří vůbec nemají pracovní návyky. Nově se zrodili po roce 89 a mají jedno dítě za druhým. My normální lidi, kteří na to nemají, prostě děti neděláme. Tato komunita přijde a natáhne ruku,“ dodal. Současnou situaci hodnotí jako katastrofální. „Je to naprosto nesmyslné. Když vím, že zhruba 70 % ČEZu vlastní stát, tak by měl stát říct, ať nejdřív dodají elektřinu pro naše občany, a přebytky ať prodávají,“ dodal.

Ceny na Tradičním jarmarku SPD v Brně. Foto: Daniela Černá

Hrnčíř: „Vláda by měla zmizet“

Na pouti SPD si lidé mohli dát občerstvení, děti využily připravené atrakce. Řada lidí přišla také podepsat petici proti zdražování. Na pódiu se před publikem představovali kandidáti do komunálních a senátních voleb.

Poslankyně Lucie Šafránková vítala příznivce z pódia. „Podařilo se nám vyvolat hlasování o nedůvěře vládě,“ informovala veřejnost. „Cílem je politicky svrhnout tuto vládu. Hlavní důvody jsou, že vláda absolutně odmítá řešit zdražování a uvrhá spoustu našich občanů do vážných životních a existenčních problémů. Druhý důvod je organizovaný zločin a korupce. Říkáme tomu jasné ne,“ dodala. Připomněla, že se věnuje sociální politice a popsala, jaké konkrétní návrhy podala.

Poslankyně Lucie Šafránková a poslanec Jan Hrnčíř. Foto: Daniela Ćerná

Poslanec Jan Hrnčíř. Foto: Daniela Černá

Pak se chopil mikrofonu poslanec Jan Hrnčíř.

„Vláda je bezradná, dávno už měla podat demisi a zmizet. Netuší, jakým způsobem může pomoct. Průmysl zažívá období nejtěžší v novodobé historii,“ uvedl Hrnčíř s tím, že víc než půl roku posloucháme ministra průmyslu a obchodu Síkelu (za STAN), který podle něj nemá na postu co dělat. „Představili jsme návrh na skutečně sociální tarif,“ ujistil.

Současná opatření vlády podle Hrnčíře nic neřeší. „Vláda skáče, jak ČEZ píská,“ dodal.

Tradiční pouť SPD. Foto: Daniela Černá

Na pódiu se postupně představovali kandidáti z Jihomoravského kraje.

V Brně kandiduje SPD v koalici s Trikolorou, Moravany a Nezávislými kandidáty. „Chtěli bychom zpřístupnit sportoviště všem amatérským sportovcům, a na druhé straně podpořit špičkové kluby. Chtěli bychom, aby podpora byla spravedlivá,“ zdůraznil docent Tomáš Skřička, povoláním chirurg, kterého postavila koalice do čela kandidátky v Brně.

„Jestliže máme v Brně Národní divadlo, chtěli bychom, aby ho financovalo ministerstvo kultury, a ne město Brno. Aby město Brno prezentovalo kulturu, abychom se vyhnuli ostudám, jako bylo představení „Vaše násilí, naše násilí“ plné obscénností,“ dodal. Hovořil o podpoře městské výstavby.

Docent Tomáš Skřička. Foto: Daniela Černá

Koudelka: Vyhnat překupníky z vlády!

Žhavým kandidátem na senátora je také za koalici advokát, docent Zdeněk Koudelka.

„Bída, do které se řítíme, není způsobená tím, že bychom my sami byli ve válce. Není způsobená tím, že by bylo na světě méně zemního plynu nebo jsme vyrobili méně elektřiny, než tomu bylo před rokem. Bída je způsobená jen špatnými rozhodnutími vlády,“ bouřil před publikem za potlesku.

„Rusové prodávají Německu jeden kubík plynu za šest korun. Němci nám ho prodávají za pětadvacet. To je zdražení o 300 % za nic. Jen aby vydělali překupníci. Vláda Petra Fialy je hrdá na to, že nechce kupovat přímo levný plyn – a kupuje radši od překupníků. Ale pořád je to ten samý ruský plyn,“ dodal. Přidal pak čísla, jak funguje obchodování s elektřinou.

Právník Zdeněk Koudelka na pouti SPD. Foto: Daniela Černá

„Zdražení o více než 3000 %. Hrozné překupování! Jako vyhnal Kristus překupníky z chrámu, máme možnost vyhnat překupníky z naší vlády! Nic jiného totiž tato vláda není! Vláda, která trpí toto objektivní okrádání občanů, je vládou zlodějů,“ upozornil Koudelka.

Do války jsme podle něj zatahováni. „Nikomu jsme válku nevyhlásili a nemáme povinnost se do ní zapojit,“ pokračoval v proslovu. „Jestliže ekonomické sankce zasahují více naše lidi než Rusko? To nejsou ekonomické sankce, to jsou sankce proti nám!“ sklidil opět potlesk.

Připomenul i slova ministra Pavla Blažka (ODS) o hrozící revoluci. „Zářijové volby jsou obrovskou šancí. I ministr spravedlnosti se bojí toho, že by mohla vzniknout revoluce. Zářijové volby jsou šancí, že překupníky a válečné štváče z vlády vyhodíme,“ uvedl.

Pokud by opozice vyhrála v komunálních a senátních volbách, vidí určitou šanci na změnu. „My překupníky vyhodíme a nenecháme vás zatáhnout do války!“ vzkázal docent Koudelka.

Kandidáti do komunálních a senátních voleb. Foto: Daniela Černá



